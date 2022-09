Cientos, miles de notificaciones llegan al teléfono móvil del delantero en un concierto de ruidos tecnológicos que son, a su vez, marcha fúnebre. Suenan tanto que producen taquicardia. Son los minutos finales del primer capítulo de la esperada serie de Netflix Contigo capitán, un resumen con altísimo porcentaje de realidad sobre los días previos a Rusia 2018, cuando el líder espiritual de la selección tuvo que probar en tribunales su inocencia, tras dar positivo en un control antidoping. Tan real es, que la sumilla que coloca Netflix Latinoamérica para sus 9,9 millones de suscriptores dice, sin atajos: “Luego de dar positivo en cocaína, el astro del fútbol peruano Paolo Guerrero enfrenta una difícil batalla legal unos meses antes del Mundial”.

“Contigo Capitán” se grabó en 4 países distintos (Perú, Brasil, Argentina y Suiza). / Bruna Prado / Netflix

–“Mi nombre ha sido manchado injustamente”, grita Paolo, es decir, el actor peruano Nico Ponce, es decir, Paolo, en el tráiler que superó las 200 mil reproducciones en sus primeros dos días y fue top 20 en las tendencias de video en la red. De eso trata la serie inspirada en los días previos de Paolo Guerrero rumbo al Mundial en el que él mismo nos puso: la determinación por limpiar su nombre. Desde el 5 de octubre veremos la historia detrás de esa batalla.

El día que cambió su carrera: post Argentina por Eliminatorias. FOTO: Netflix ©2022. / Daniela Talavera / Netflix

***

Como la memoria peruana es frágil, aquí un breve retrato del goleador histórico de la selección. ¿Quién era –quién es– Guerrero hasta antes del episodio del doping? Como delantero, único. No se puede ir hasta los 30, donde manda - ban Lolo y Manguera, apenas comparar - lo con los símbolos goleadores de Perú en los 70, cuando apareció la cámara a colores de TV. “Paolo Guerrero siempre dio clases magistrales con su selección. No tengo ninguna duda: no es menos que Sotil o Cubillas, es de esa categoría de crack”, dice Jorge Barraza, periodista argentino del GDA. Ricardo Montoya, escritor, psicólogo, describe: “Guerrero ama ser el referente de los grupos a los que pertenece. Algo similar sucede con la selección, donde el mejor Paolo ha sido el que juega solo, en punta, y sin sombras a su alrededor. En ese rol siente que vuela como en una alfombra persa”. Por eso, cuando supimos de la benzoilecgonina, el derecho deportivo en FIFA y cómo tres momias lo ayudaron a liberarse del castigo y estar en Rusia 2018, el país se derrumbó con él.

Paolo y su mejor amigo, José Carlos Zegarra, el ‘chino take’ en la ficción y la vida real. / Pascal Mora / Netflix

En el pie, un cañón, y en el pecho, una almohada. Y experto en jugar de Llanero Solitario. De hecho, si uno tuviera que elegir qué tipo de futbolista es Paolo Guerrero, qué tipo de crack le presentó al mundo en su regreso a los mundiales, tendría que decir que es una carísima rareza de 9 con talento. Más goleador que Cubillas en el área, tan decisivo como Uribe en el 81, el legendario capitán de Perú fue un atacante con notable eficacia para el gol, un cazador que merodeaba, y que hoy, a los 38, sigue jugando. Su influencia en el marcador, sin embargo, se reflejaba también en el clima: el Estadio Nacional se llenaba por Guerrero. El aeropuerto colapsaba cuando llegaba Guerrero. La vida de la selección era un poco más feliz cuando salía del vestuario Guerrero. Para ese hombre goleador e histriónico, hecho para la guerra que es jugar por una selección menor como la peruana, el mundo se acabó con una llamada telefónica de Edwin Oviedo, esta vez en el cuerpo del capo Emilram Cossío:

–“¿Qué has hecho, Paolo?”.

Saltar Intro | Tráiler de "Contigo capitán". (Fuente: Netflix)

***

“Tienes que prepararte para unos episodios que te van a hacer soltar una lágrima”. El peruano Daniel Vega es, junto a Javier Fuentes-León, uno de los directores de la esperada Contigo capitán. En el año 2017, junto a su hermano Diego, dirigió los cuatro capítulos finales de la segunda temporada de El Chapo, también para Netflix. Conoce la industria como pocos. Tres años después de esa experiencia, el gigante transnacional del streaming lo convocó para este proyecto. Había que grabar en Perú, Brasil, Argentina y Suiza, para darle mayor realismo a la trama. Revisar archivos periodísticos. Eran los días iniciales de la pandemia y entre el pánico, las cuarentenas y, sobre todo, las prisas, Vega aceptó. Lo primero que hizo fue recordar: había estado en la tribuna en aquel Perú-Colombia del 10 de octubre del 2017, y había visto a Paolo patear ese tiro libre milagroso. Se lo había cruzado en otra oportunidad también. Sabía que era tímido. Recién iba a conocer que, en los días más difíciles del castigo, Guerrero lloraba como un niño. “Alguna vez nos habíamos visto, hablado incluso, pero nada más. Y claro, es reservado. No es, digamos, como Jefferson Farfán”, recuerda hoy, a días del estreno.

Doña Petronila Gonzales, ‘Peta’, fue la primera persona de su familia que supo del positivo del delantero, tras el 0-0 con argentina, por las eliminatorias. Ella fue su principal soporte. / RICHARD HIRANO

Tras hacer esa breve memoria, empezaron las entrevistas: Paolo, su entorno más cercano, con el equipo de dirección. “Fue interesante conocer a todos los actores involucrados en este proceso. La historia detrás de esta lucha y cómo cualquier otro pudo haberse rendido en el camino”, explica. Se refiere, claro, a los personajes que aparecen en los primeros capítulos y forman, desde siempre, el entorno más íntimo del capitán de la selección: doña Peta Gonzales y don José Guerrero –sus padres–, José Carlos Zegarra –el ‘Chino Take’–, el abogado Julio García, el primer especialista al que consultó. Entre otros. Hay, además, una misteriosa joven que aparece en una docena de imágenes liberadas por Netflix para este reportaje: descifrar quién es y qué participación tuvo en esos días es otra de las interrogantes a resolver. Lo que ocurrió después fue la certeza, confirmada luego de largos días de entrevista con Guerrero, de que esta historia reflejaba el camino para superar una desgracia. Era Paolo frente a una tormenta. ¿Cómo quieres que se mire la serie, no solo hoy, en 5, 10 años?, preguntamos al director. “Me gustaría que se entienda que es una serie que trata sobre la vida de un buen tipo. Eso. Y que narra el tránsito emocional de un ser humano que no se rendía. Paolo es ídolo, goleador, futbolista notable, pero por encima de todo, un ser humano que también sufre. Y al que le pasa una tragedia. Esta historia tiene una alta base de realidad, mucha realidad, y, como te decía, vas a soltar una lágrima conforme pasen los capítulos”. Es verdad. Nadie conoce el infierno interior de nadie. Nadie lo percibe. A nadie le quema.

Fueron esos días, los previos al Mundial de Rusia, en que todo el país era guerrero. Y Guerrero. Netflix lo hará posible otra vez. //