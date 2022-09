Vía Latina Televisión (Canal 2) , mira el Perú vs. México en vivo jugarán este sábado 23 de septiembre en el Estadio Rose Bowl a las 20:00 horas. Aquel partido será el primero para Juan Máximo Reynoso como DT de la selección peruana tras la no renovación de Gareca. En la otra cara de la moneda, ‘Tata’ Martino admitió el último martes la necesidad de mejorar la definición de cara a gol y dio algunas pistas sobre la línea ofensiva que convocará al Mundial de Catar. “Los tres partidos no fueron lo mismo. Con Uruguay era lógico que no cayera el gol porque el equipo no tuvo gestación de juego (...) Con Ecuador y Paraguay sí me preocupa porque hicimos todo para llegar a situaciones de gol”, dijo Martino en una conferencia de prensa en Los Ángeles (California).

VIDEO RECOMENDADO Perú vs. México disputarán un partido amistoso en Estados Unidos que marcará el inicio de la era Juan Reynoso al mando de la Bicolor.