Las casualidades del fútbol, lo tendenciosos de las redes sociales, pero mientras la selección peruana jugaba su amistoso ante México (derrota 1-0), Miguel Trauco era tendencia en Twitter mientras debutaba en el San José Earthquakes en la MLS.

Llamados por el flojo partido de Marcos López en la selección peruana, no faltaron los comentarios sobre Miguel Trauco, quien no fue convocado en esta fecha FIFA debido a que no venía jugando con su club en Estados Unidos.

Sin embargo, este sábado llegó la buena noticia para Miguel Trauco. Como informa el periodista Alonso Contreras, hoy recibió su VISA P-1, la que le permite poder trabajar en territorio estadounidense, por lo que pudo salir en lista en el partido entre San José Earthquakes y Los Ángeles Galaxy.

Y logro debutar. El lateral peruano ingresó en el minuto 58 de juego, cuando el su equipo ya perdía 2-0. El resultado final fue de 3-1, con una actuación regular del peruano, que fue calificado con 6.2 por el portal sofascore en los 30 minutos de juego que disputó.

Miguel Trauco fue anunciado por el San José Earthquakes el pasado 2 de setiembre, sin embargo, no podría debutar en el equipo porque no lograra su visa de trabajo. Esto pudo llevarlo a incluso tener que salir del país, pero finalmente el club puedo tramitar todo para tener al nacional en su plantilla.

El peruano siempre fue considerado en la selección peruana y disputó el repechaje ante Australia en junio pasado. Con su salid del Saint-Ettienne de Francia -finalizó contrato-, quedó como jugador libre. Se dijo que podría ir a la liga turca, pero no se concretól

Trauco llegó al Perú y se entrenó con el Unión Comercio, club con el que empezó su carrera profesional. Luego viajó a Europa a ver ofertas, pero esta llegó de la MLS. San José Earthquakes vendió a Marcos López al Feyenoord y necesitaba cubrir el puesto. Peruano por peruano fue la variante.

Así, Miguel Trauco tiene una nueva oportunidad en el exterior, esta vez en la creciente MLS donde ya están los peruanos Pedro Gallese, Alexander Callens, Raúl Ruidíaz, Yordy Reyna, entre otros.

