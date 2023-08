Un informe del diario El Mercurio de Chile determinó que la Federación Peruana de Futbol (FPF) tiene los boletos “más caros” del continente sudamericano para las Eliminatorias 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Tras comparar el promedio del valor de los tickets de cada país, dicho estudio determinó que la institución tiene una media de US$ 125: las más caras cuestan US$ 229 y las más baratas están US$ 32.

Los precios para ver a la Selección Peruana supera a los otros nueve países de la región: Brasil (23 US$), Argentina (72 US$), Bolivia (44 US$), Chile (94 US$), Colombia (87 US$), Ecuador (112 US$), Paraguay (16 US$), Uruguay (36 US$) y Venezuela (33 US$).

Perú tiene las entradas más caras de Sudamérica para las Eliminatorias 2026. (Foto: El Mercurio)

Al momento de elaborar el estudio se desconocía el precio de los boletos para los partidos de Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, por lo que se consideró el valor del último proceso clasificatorio. Sin embargo, hubo una modificación respecto a la inflación desde la fecha hasta el día de hoy.

Abonos de la Selección Peruana

La Federación Peruana de Futbol (FPF) todavía no ha puesto a la venta las entradas para el primer partido de local que afrontará la selección frente a Brasil, el martes 12 de setiembre en el Estadio Nacional. Sin embargo, la institución sí publicó los abonos para todos los encuentros que se jugarán en casa durante el proceso clasificatorio.

A comparación de procesos anteriores, los precios sufrieron un incremento importante y se agotaron el 50% de abonos disponibles en los primeros días.