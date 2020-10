Conforme a los criterios de Saber más

Todos los reflectores apuntan a Gianluca Lapadula, el turinés de 30 años cuya decisión de ponerse a las órdenes de la selección peruana ha alborotado los últimos días previos a la convocatoria de este viernes. El ítalo-peruano está a un paso de la bicolor y todo parece encaminado para, por lo menos, un pronto llamado de Ricardo Gareca. Eso, si es que no se convierte este 30 de octubre, al mediodía, en la gran novedad de entre los 23 convocados para los duelos ante Chile y Argentina por las Eliminatorias.





Frente a este escenario, resulta propicio abrir campo por entre el ruido mediático para analizar algo más a fondo a Gianluca Lapadula, el delantero ítalo-peruano que se avecina como la gran solución a la carencia ofensiva, uno de los grandes problemas de Ricardo Gareca en la selección peruana.

¿Cómo juega Gianluca Lapadula?

Gianluca Lapadula es un atacante completo. A su gran movilidad, le suma mucho juego asociativo y un factor que puede ser decisivo para terminar de conquistar el gusto futbolístico de Ricardo Gareca: la polifuncionalidad. “Gianluca Lapadula no solo es 9. Es un atacante por todo el frente de ataque. Ha jugado como extremo, segundo punta y enganche antes de estar en el Pescara y también jugó en esos puestos en Eslovenia”, comenta Víctor Zaferson, periodista deportivo & football scout.

“Conozco analistas de jugadores en el fútbol internacional en agencias y siempre me dijeron que Lapadula, desde que ficho por el AC Milan es jugador Clase B por mantenerse con regularidad en clubes de la Serie B”, agrega Zaferson, quien es también un especialista en Gianluca Lapadula, futbolista al que incluyó en el radar del fútbol peruano allá por el 2015 en su larga experiencia como “detector” de nuevos valores o lo que profesionalmente se conoce como scout.

Perú: FPF envío carta de convocatoria a Benevento por Gianluca Lapadula | VIDEO

En el Benevento, su actual equipo en la Serie A italiana, Gianluca Lapadula está muy familiarizado con la posición de 9 en base a la figura táctica de 4-3-2-1, precisamente el esquema utilizado por Ricardo Gareca en los dos primeros partidos de la selección peruana en el arranque de las Eliminatorias a Qatar 2022.

Es en esa posición que en los tres últimos partidos con el Benevento ha marcado dos goles y concedido una asistencia.

¿Qué puede aportar en la selección peruana?

“Por sus características, le puede dar más variantes en el ataque a Gareca. Excelente juego aéreo, manejo de las dos piernas, juega a un toque o dos en ataque. Presiona y genera faltas. Las fabrica”, añade Zaferson, convencido de que su aporte en la selección peruana resultaría muy importante dadas las circunstancias (pocas opciones en ataque) y la imposibilidad de contar con Paolo Guerrero por lesión.

Como referencia, tiene un juego muy similar al de Paolo Guerrero, pero su aporte dentro del estilo de la selección peruana, también puede encajar como variante de Jefferson Farfán o de Christian Cueva, de segundo punta o de enganche. “Le he visto goles de tiro libre y de lejos conduciendo el balón. Su jerarquía será clave buscando nuevas opciones en ataque”, sentencia Zaferson.

Gianluca Lapadula - 5,00 mill. € (Foto: Agencias)

Gianluca Lapadula conoce muy esta figura táctica y puede ser una pieza fundamental en la idea de aprovechar los pases largos de Pedro Aquino, Yoshimar Yotún o Renato Tapia. Ya en Lecce y Benevento le funcionó. De enganche, si es que se da, podría conectar bastante bien con Paolo Guerrero, cuando esté.

Las variantes para Lapadula ante Chile

¿Cómo jugaría Perú con Lapadula ante Chile? Una primera opción es de 9, con Christian Cueva de enganche y teniendo a André Carrillo y Edison Flores por las bandas. Ese dibujo táctico en ataque obligaría a sacrificar un elemento en la línea media: Yoshimar Yotún, quien frente a Aquino y Tapia es el que menos despliegue tiene. Y ante Chile, en Santiago, es lo que más necesitamos. El agregado es la variante de Yotún para un segundo aire.

Esta figura es bajo el supuesto de que Edison Flores sea liberado a la selección peruana. En caso contrario, el 4-3-2-1 podría mantenerse con Farfán de nueve, siendo Lapadula su cambio natural para un segundo tiempo. O la primera opción.

Ante Chile, de visita, con un rival presionado por la victoria, la presión y la fricción van a ser altas. Por tanto, el desgaste. Ahí, Lapadula podría moverse como pez en el agua. “La principal virtud de Lapadula como delantero es que no te da una pelota por perdida, es muy de desgastar a los centrales, por eso cada vez que lo cambian, sale muerto. Generalmente corre todo el partido, buscando el juego aéreo. Es un delantero de equipo chico que se la rebusca y se las arregla para definir”, sostiene Adrián Cabrejo, creador de Embajadores Criollos, una cuenta digital especializada en el seguimiento de futbolistas peruanos en el exterior.

Lapadula y su cariño hacia el Perú

“Lapadula tiene menos registro que Guerrero, no es un delantero que tiene el mismo nivel para patear un tiro libre, para bajarte una pelota, pero puede hacerlo bien. Tiene buen juego aéreo, remata bien el área”, añade Cabrejo, quien asegura que el atacante del Benevento tiene una cualidad clave: desgasta mucho a los centrales. Esta característica puede ser muy útil pensando en Chile y Argentina.

Las sociedades y la similitud para jugar

Gianluca Lapadula podría funcionar muy bien con Christian Cueva de enganche para habilitarlo, porque “sabe buscar el espacio entre los centrales, acomodarse o sacar el remate fuerte”, según Cabrejo. Con quien también podría encajar fácilmente es con André Carrillo y Luis Advíncula por la banda derecha.

“Ambos pasan mucho al ataque para sacar el centro y ahí Lapadula anticipa bien, esa sociedad encontró en el Pescara y ahora en el Benevento”, agrega Adrián. “No es un nueve estático, un rematador en área chica. Él baja a buscar la pelota si no le llega, no es simplemente el tipo de nueve que recibe de espaldas, recepciona y descarga para el que llega por el costado o por atrás. Él puede recibir, girar de espaldas y ver qué panorama tiene para descargar. No le va romper la cintura al central, pero no es ningún torpe con la pelota”, afirma.

Todos los detalles del caso de Gianluca Lapadula la Selección Peruana

Lapadula se las puede arreglar solo arriba, como Paolo Guerrero, y puede chocar sin problemas con el central. Al no ser un nueve estático, su juego es muy compatible con el de Guerrero y por tanto, la experiencia de jugar con otro 9 distinto puede ser menos traumática, como pasa con Raúl Ruidíaz, un jugador con características totalmente distintas a la del ‘Depredador’.

“Para que Ruidíaz funcione en la selección, el equipo tiene que jugar de otra manera a la que acostumbra, con un segundo delantero. En cambio, el 4-2-3-1 de la anterior Eliminatoria funcionaría muy bien con Lapadula”, concluye Cabrejo. Habrá que esperar a este viernes, cuando finalmente se anuncie la lista de convocados de Ricardo Gareca.





MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Gol PSG (Bein)