A partir del 1 de julio, el mercado de fichajes en Europa se activa una vez más. Sin embargo, como ha sido la tónica en los últimos años, la presencia de futbolistas peruanos no será muy numerosa, una realidad a la que, salvo excepciones, ya estamos acostumbrados. Uno de esos casos excepcionales ha sido Gianluca Lapadula, cuyo nombre ha estado vinculado a varios clubes europeos en los últimos cuatro mercados de verano. No obstante, a diferencia de otras ocasiones, la resonancia en torno al delantero de la Selección Peruana no es la misma.

Tras una temporada para el olvido en el Cagliari, donde apenas anotó en 3 ocasiones de 23 partidos disputados en la Serie A, el futuro de Gianluca Lapadula en el conjunto de Cerdeña se encuentra en la cuerda floja. Si bien el Cagliari logró el objetivo de la permanencia en la máxima categoría del fútbol italiano, las actuaciones del delantero peruano no han convencido a la directiva, abriendo la puerta a una posible salida en busca de nuevos retos. El rendimiento de Gianluca Lapadula en Cagliari ha sido calificado como el segundo peor en términos de promedio de goles de las últimas nueve temporadas del delantero de 34 años. Solo su discreto segundo año en Genoa supera esta sequía goleadora, donde solo anotó una vez en ocho partidos, con un promedio de 0.12 goles por partido, ligeramente inferior al 0.13 que promedió en la última temporada. Temporada Club PJ Goles Promedio de gol 2023-2024 Cagliari 23 3 0.13 2022-2023 Cagliari 41 25 0.60 2021-2022 Benevento 24 12 0.50 2020-2021 Benevento 37 8 0.21 2019-2020 Lecce 25 11 0.44 2018-2019 Genoa 8 1 0.12 2017-2018 Genoa 28 6 0.21 2016-2017 AC Milan 27 8 0.29 2015-2016 Pescara 44 30 0.68 Las cifras de Lapadula en Cagliari esta temporada son desalentadoras, si las comparamos con sus mejores registros goleadores. Queda muy lejos de los 0.60 goles por partido que consiguió en el curso anterior con Cagliari, producto de 25 goles en 41 partidos, una campaña fundamental para el ascenso a la Serie A. También se encuentra muy por debajo de los 12 tantos en 24 presentaciones que marcó con Benevento en la temporada 2021-2022, donde su media de 0.50 goles por partido estuvo cerca de llevarlos nuevamente a la primera división. Palabra desde Italia Ante el discreto momento que mostró Gianluca Lapadula en la última temporada con Cagliari, El Comercio conversó con Giuseppe Amisani, periodista del diario Corriere Dello Sport, para analizar la situación del delantero peruano y su posible futuro en el mercado de fichajes, considerando que aún le queda un año de contrato con el conjunto “Rossoblu”. “Teniendo en cuenta que la última temporada no fue la mejor para Lapadula y que ha despertado el interés de varios clubes de la Serie B, es posible que Cagliari decida venderlo de forma definitiva”, señaló Amisani. “Si bien sigue siendo un jugador importante, no es intransferible. Si llega una oferta justa, Cagliari podría aceptarla. De hecho, ya se está buscando en el mercado otros delanteros más jóvenes y con mejor presente que Lapadula”, agregó el periodista italiano. Entendido, Gianluca Lapadula podría salir de Cagliari si llega una oferta. (Foto: Getty Images) El periodista deportivo Giuseppe Amisani del Corriere Dello Sport informó sobre el interés de varios clubes de la Serie B en el delantero Gianluca Lapadula. Entre los equipos interesados se encuentran Pisa, Cesena, Cremonese, Palermo y Sampdoria. Amisani resalta que Sampdoria parece ser el club que ha mostrado mayor interés en el jugador. Simone Murelli del portal Tutto Sampdoria confirma el seguimiento de Sampdoria a Lapadula. Sin embargo, aclara que no es el objetivo principal del club en ataque: “La Sampdoria sigue a Lapadula, eso es un hecho. Sin embargo, por ahora no es su objetivo principal, que sigue siendo Gennaro Tutino del Cosenza. Creo que la única manera en que Lapadula se convierta en una prioridad es si las negociaciones con Tutino no llegan a buen puerto. El alto precio y el salario que percibe en Cagliari podrían complicar su fichaje”. La Serie B calza con Lapadula A lo largo de sus 16 años de carrera profesional, Gianluca Lapadula ha demostrado ser un delantero nato con un olfato goleador envidiable. Su paso por la Serie A y la Serie B del fútbol italiano así lo confirman. En la máxima categoría del fútbol italiano, Lapadula ha jugado seis temporadas vistiendo las camisetas de AC Milan, Genoa, Lecce, Benevento y Cagliari. En esta liga, ha marcado un promedio de seis goles por temporada, destacando su mejor año en la 2019-2020 con Lecce, donde firmó 11 anotaciones en 25 partidos. Si bien su presencia en la Serie B ha sido más corta, con solo cuatro temporadas, su racha goleadora es aún más impresionante: 16 goles en total, lo que representa un promedio de cuatro goles por temporada. Su mejor torneo en esta liga fue la 2015-2016 con Pescara, donde marcó 30 goles en 44 partidos, rendimiento que lo catapultó al AC Milan por una cifra cercana a los 10 millones de euros. Torneo Temporadas Goles por temporada Serie A 6 6 Serie B 4 16 Los logros de Lapadula van más allá de las estadísticas. Ha sido clave en dos ascensos a la Serie A: con Pescara en la 2015-2016 y con Cagliari en la 2022-2023, en ambas ocasiones terminando como máximo goleador del campeonato. Esto deja en claro que la Serie B es una liga que le sienta bien al delantero peruano, como lo demuestran sus números y logros. A sus 34 años, sin ofertas de la Serie A y con la puerta abierta a una salida de Cagliari, la Serie B se perfila como un escenario ideal para que el “Bambino” vuelva a brillar. Su experiencia, talento goleador y capacidad para ser protagonista lo convierten en una pieza codiciada para varios clubes de la liga, tal como se menciona desde Italia. Discreto nivel con Perú La sequía goleadora de Gianluca Lapadula no se limita al Cagliari, sino que se extiende preocupantemente a su desempeño con la Selección Peruana. En lo que va del 2024, Lapadula ha disputado seis partidos con la bicolor, acumulando 453 minutos, pero solo ha logrado marcar un gol, en un amistoso contra Nicaragua en marzo. A nivel oficial, su último gol con la selección se remonta al 30 de marzo del 2022, contra Paraguay en las Eliminatorias para Qatar 2022. Desde entonces, no ha anotado ni en el repechaje ante Australia, ni en los partidos clasificatorios 2026 contra Venezuela y Bolivia, ni en los recientes partidos contra Chile y Canadá. Gianluca Lapadula no ha podido ser el hombre gol de Perú en la Copa América 2024. (Foto: AP /Reed Hoffmann) / Reed Hoffmann Esta falta de puntería también afecta las posibilidades de Lapadula de fichar por un equipo o liga más importante. Su cotización, según Transfermarkt, se encuentra en el punto más bajo desde 2015, valorado en apenas 1.5 millones de euros. La Copa América, una gran vitrina para los jugadores, no ha sido el escenario ideal para que Lapadula demuestre su potencial, lo que sin duda complica sus opciones de mercado.