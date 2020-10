Conforme a los criterios de Saber más

Jefferson Farfán no pierde la sonrisa. No pasa su mejor momento por eso las decisiones del presente apuntan siempre a un mejor momento. La noche del viernes en una entrevista con Movistar Deportes, el nacional anunció que pasará por una nueva intervención quirúrgica para solucionar la lesión que mantiene en la rodilla izquierda.

Sin embargo, será una operación de limpieza de la rodilla que solo le demandará un mes y medio de recuperación. Es decir, Jefferson quiere empezar el 2021 totalmente activo, por eso sacrificó la fecha doble de las Eliminatorias ante Chile y Brasil.

Como se recuerda, el año pasado durante la Copa América 2019, Farfán sufrió el desprendimiento de cartílago en su rodilla izquierda. Tuvo que ser intervenido y para enero de este año el Lokomotiv anunciaba su inclusión en el plantel que haría pretemporada. “En estos dos meses que faltan para empezar el campeonato ruso voy a terminar mi recuperación”, declaraba Jefferson. Sin embargo, no pudo trabajar de buena manera y en marzo todo quedó paralizado por la pandemia del coronavirus.

Importante decisión

“Quiero empezar al 100%. No quiero regalar nada” , dijo en el programa Al Ángulo. Es que la carrera de Jefferson ha tenido varios momentos de estos que le han hecho aprender sobre cómo salir de los mismos. En este 2020 apenas ha jugado 200 minutos de juego (75 en Lokomotiv y 116 en la selección), en el que es el peor año en su carrera, aunque ya en el 2014 tuvo once meses inactivo por una lesión en la rodilla derecha cuando jugaba en el Schalke y en el 2015 se lesionó el tobillo, lo que determinó siete meses sin actividad. Ahora, desde julio del año pasado apenas ha ingresado a un campo de juego en cinco ocasiones.

Fecha Zona afectada Tiempo fuera 06/2007 Esguince tobillo derecho Dos meses y medio 06/2011 Rodilla derecha Dos meses 11/2011 Rodilla izquierda Dos meses 04/2013 Hombro Un mes 09/2013 Desgarro en la ingle Un mes 04/2014 Rodilla derecha Mes y medio 07/2014 Rodilla derecha Once meses 06/2015 Pies y rodilla derecha Un mes 11/2015 Tobillo izquierdo Siete meses 09/2018 Ligamentos Dos meses 02/2019 Cadera Un mes 06/2019 Rodilla izquierda Un año 05/2020 Covid Un mes aislado 10/2020 Nueva operación Volverá el próximo año

Su aporte

Para Ricardo Gareca, Farfán es un hombre vital en su once, pese a que apenas ha disputado la mitad de encuentros que lleva dirigiendo el ‘Tigre’ -ausente ya sea por lesión y otras razones. Suma 33 encuentros de los 69 del técnico, casi la mitad de los que ha jugado Christian Cueva (62). Y no entra siquiera al top ten de jugadores con más minutos ya que con 2.479 es superado incluso por Christian Ramos (3042), que no ha vuelto ha jugar con la Bicolor desde el Mundial.

Jugador Minutos P. Gallese 5.310 C. Cueva 4.763 M. Trauco 4.371 L. Advíncula 4.318 R. Tapia 4.120 P. Guerrero 3.894 Y. Yotún 3.609 E. Flores 3.460 C. Ramos 3.042 A. Carrillo 2.837 J. Farfán 2.479

¿Alianza?

¿Qué planes le esperan? Lo primero que pasa por la cabeza de Farfán es recuperarse de la lesión. La operación a la que será sometido en estos días no es complicada y luego tendrá un mes y medio de recuperación según él mismo comentó. En enero tendrá la posibilidad de hacer pretemporada sin ningún problema, algo que no ha podido realizar este 2019, ya que, si bien estuvo en el plantel de Lokomotiv en los trabajos de inicios de año.

“Estoy al final de mi carrera y quiero elegir bien”, dice sobre su futuro. La primera gran decisión ya la tomó, que es operarse para no estar con el problema de entrenar un par de días y que se le inflame la rodilla. O que tras disputar un partido, como ante Brasil, no pueda volver a jugar por varios días debido al desgaste que sufre la zona afectada.

Jefferson Farfán se fue de Alianza Lima al PSV de Holanda en el 2004. (GEC)

Ha tenido ofertas de diversas ligas y en el Perú la opción de Alianza Lima que tenía pensado para el 2022 se puede adelantar. “Me da ganas de meterme a la cancha y ayudar de alguna manera”, dice en broma por la situación que atraviesa el cuadro íntimo, pero aclara que su llegada a La Victoria depende de que los directivos levanten el teléfono y se pongan en comunicación con su representante. Sin embargo, sin recuperarse del todo aún no puede pensar en contratos. Su salud está por delante.

