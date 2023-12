En Videna se viven horas clave para aclarar el futuro de la selección peruana. Es inminente: Juan Reynoso se aleja definitivamente y Jorge Fossati está a punto de convertirse en el nuevo técnico de la Bicolor. Pero todavía queda al menos un episodio más para el final de la novela. Los pendientes en las negociaciones y cómo se resolverían a continuación.

Según fuentes a las que tuvo acceso DT, luego de una reunión que se cerró el lunes por la noche, en la FPF acordaron hacer llegar un ofrecimiento económico a Reynoso a través de su representante. Se ofrecería un monto importante para resolver contrato con el técnico nacional, cercano a lo solicitado por parte del estratega.

Mathias Fariña, agente de Reynoso, aún no recibe la propuesta formal de la FPF y recién la tendría este martes. Y en San Luis hay optimismo: esperan cerrar un acuerdo a más tardar por la noche. No obstante, la última palabra no será de quienes necesitan libre el banquillo.

Hoy en nuestro suplemento DT 🗞️👇

Último día para Jorge Fossati. ¿Universitario o selección peruana? pic.twitter.com/Ul4jW2M8qE — Deporte Total (@dt_elcomercio) December 10, 2023

Se pudo conocer que Reynoso tiene la mejor intención de resolver , pues ya aceptó la decisión final de los directivos de la FPF, pero ha dejado todo en manos de su representante legal.

Incluso ayer el técnico fue parte del directorio donde entregó un balance deportivo de su paso por la Blanquirroja como entrenador, cargo que asumió en agosto del año pasado.

Sobre las idas y vueltas de la operación está al tanto Jorge Fossati, quien aguarda el momento indicado para comunicar a Universitario que debe asumir un reto mayor. Desde Uruguay, el técnico campeón con la ‘U’ solo espera la desvinculación de Juan Reynoso para asumir el mando en la selección peruana.