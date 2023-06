Paolo Guerrero volvió a la selección peruana como capitán y con la ‘9′ en la espalda, número que venía utilizando Gianluca Lapadula . Y con la reincorporación del ‘Bambino’ para el Perú vs. Japón nada cambiará respecto a este detalle. Esto gracias a un acuerdo entre ambos referentes del ataque de la bicolor, aplaudido y respetado por Juan Reynoso.

“Lo han resuelto de una forma natural, intentando ser empáticos y poniendo por arriba de todo a la selección”, destacó el DT del cuadro nacional este lunes en conferencia de prensa.

“Este escudo está por arriba de cualquiera nombre, de cualquier ego. Como director técnico me emociona y después me enorgullece y super agradecido, pues podría pasar en alguna selección que sea motivo de conflicto”, añadió al respecto, una vez conocido que Lapadula no tuvo problemas para renunciar a la ‘9′ de la ‘Blanquirroja’.