Un comando técnico es un grupo de anónimos, donde por lo general el entrenador es la única cara visible. Sin embargo, cada miembro que lo conforma es una pieza única de un engranaje. Así como se los jugadores se entienden en la cancha, un grupo de trabajo debe guiarse bajo una misma metodología.

Detrás de un técnico exitoso hay un comando técnico que lo soporta, lo asiste y le da luces en los momentos más complicados. Juan Reynoso, como tantos otros, trabaja con hombres de su entera confianza. A algunos los conoce desde hace décadas y a otros de su exitosa etapa en el fútbol mexicano.

Ayer, en conferencia de prensa, el flamante entrenador de la selección peruana posó con algunos de ellos al final de una conferencia de prensa donde expuso con serenidad sus emociones y planes para los próximos años. Te presentamos en detalle quién es quién.

Gustavo Leombruno (preparador físico 1):

El único argentino del comando técnico. Nació en Santa Fe, Argentina hace 49 años. Y trabajó con Reynoso en el Cruz Azul. Es, por tanto, uno de los artífices del primer título de la Liga mexicana del Cruz Azul en 23 años. En la intimidad de la ‘Máquina Cementera’ lo conocían como el ‘Papu’. Y su ascendencia en el equipo era tal que lo consideraban un imprescindible.

Preparador físico principal de Reynoso.

“Se fue ganando la simpatía de todos, porque sabe hacer grupo y está al pendiente de todos, desde el experimentado Jesús Corona hasta los ‘chavos’ (muchachos)”, decía una columna del diario Reforma.

Se destaca su buen trato en general. “Es una persona que trata a todos por igual y brinda palabras de aliento o consejos ya sea al jardinero, jugador o hasta al aficionado”, indican. Uno de los jugadores del Cruz Azul que mejor forma física alcanzó bajo su mando fue el venezolano Rómulo Otero, quien incluso celebraba los goles con él a modo de agradecimiento.

Néstor Ibarra (preparador físico 2):

Por curioso que parezca, Reynoso jerarquiza a su grupo de trabajo. Así fue como los presentó uno a uno durante su conferencia de prensa. Néstor Ibarra es un mexicano que trabaja de la mano de Gustavo Leombruno en la parte física. Posee una gran experiencia en el fútbol mexicano (estuvo buen tiempo en los Bravos de Juárez) e incluso en el guatemalteco (Club social deportivo Municipal).

En este video, Néstor Ibarra brinda algunos detalles de cómo administra los estados de fatiga en medio de los tramos más complicados de las competencias.

Joaquín Velázquez Elvira (auxiliar 1):

Exfutbolista mexicano con una larga trayectoria en Puebla, club que dirigió Reynoso antes de asumir el Cruz Azul. Después de su retiro, siguió trabajando en el fútbol. En el 2016 fue auxiliar del club Coras de Tepic de la Segunda División de la Liga mexicana. Luego tuvo un paso por el Toluca, también como auxiliar. Y entre el 2019 y el 2020 se sumó al comando técnico del ‘Cabezón’ en el Puebla, escuadra donde es ídolo. Dada las migas que hicieron, prolongaron su relación laboral en Cruz Azul, donde campeonaron.

Velázquez, el auxiliar principal del 'Cabezón'.

En abril de 2022, fue detenido mientras se dirigía al estadio Azteca para un partido entre Cruz Azul y Los Pumas en la semifinal de vuelta de la Concachampions. Se le acusaba de estar envuelto en delitos relacionados al lavado de dinero y la delincuencia organizada. La dirigencia de la ‘Máquina Cementera’ lo separó de su cargo. De hecho, Velázquez estuvo alrededor de una semana en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Sin embargo, fue liberado porque no se le pudo comprobar nada.

¿Qué había sucedido? Suplantación de identidad. Velázquez lo cuenta en este comunicado al que le colocó el hashtag: #ElMorochoEsInocente. Las cosas no terminaron bien a pesar de haber aclarado el hecho: Velázquez no regresó al Cruz Azul y los demandó por despido injustificado.

Jaime Serna Mozombite (auxiliar 2):

Uno de los pocos peruanos de la tropa. Y es quien más años conoce a Reynoso. Como detalla el scout Víctor Zaferson: Serna ha sido su asistente técnico en etapas gloriosas como la de Universitario, Cruz Azul y Puebla, y en etapas poco felices como Real Garcilaso del Cusco y Sporting Cristal.

El peruano del grupo.

Serna, además, ha sido auxiliar de Rafo Castillo en UTC de Cajamarca y Carlos Mannucci de Trujillo. Por cierto, es sobrino de la esposa de Reynoso, Rocío Serna. El nivel de confianza es tal que reemplazaba a Reynoso en algunas conferencias de prensa y hasta tomaba su lugar en el banco, cuando era expulsado.

Luis Orozco (auxiliar 3):

Conocido como el ‘Chuleta’ por su entorno más cercano, ha sido jugador del Cruz Azul y de otros clubes de la Liga mexicana como el Monarcas Morelia y el Xolos de Tijuana. Ha estado a cargo de la Sub-20 de la ‘Máquina Cementera’, una responsabilidad muy alta que dice mucho de sus credenciales. También integró el comando técnico ganador del 2021.

Orozco no supera los 40 años, pero asumió la Sub-20 de Cruz Azul.

Rosalío Díaz Alvarado (jefe de audiovisuales):

Así como Ricardo Gareca contó con un departamento de videoanalistas, Reynoso continúa esa línea. Un camino del primer mundo futbolístico que casi no asombra. Rosalío Díaz Alvarado, mexicano de nacimiento, es el encargado de recabar todo el material audiovisual posible de los rivales con el fin de tener una lectura más precisa de los partidos. Díaz ha trabajado con Reynoso desde su época en Real Garcilaso del Cusco. Luego coincidieron en el Puebla y también en Cruz Azul.

En esta entrevista, Díaz Alvarado cuenta su labor con profundidad.

Óscar Gambetta (preparador de arqueros):

El otro peruano del grupo. Conoce al Reynoso jugador: jugaron juntos en 1993 en Universitario de Deportes. Pero, además, Gambetta se sumó al comando técnico del histórico Melgar de Arequipa de 2014-2015. Es más, dirigió al equipo de Reservas, En el 2021 estuvo en el Sport Boys del Callao.

En Arequipa, Gambetta hizo un gran trabajo de la mano de Reynoso.

Sergio Fentanes (metodólogo):

Reynoso lo definió así: “nos va a ayudar a integrar para que hablemos el mismo idioma con la Sub 20, Sub 17, Sub 15 y Dios quiera darle un aporte al femenino”. El reto de Fentanes es enorme. Es uno de los pilares de la reestructuración del fútbol peruano. Fue el último en sumarse. Arribó ayer por la noche a Lima. El ‘Cabezón’ lo conoce de sus años en Puebla.