El reconocido periodista argentino Martín Liberman, fiel a su estilo, fue contundente para calificar a la selección peruana, tras su derrota en La Paz ante Bolivia por Eliminatorias.

“Bolivia no podía dejar pasar los tres puntos que se le presentaban ante Perú, porque podría sacar ventaja de uno de los equipos peruanos más erráticos de los últimos tiempos”, dijo el comunicador.

“Pero soy fino con lo que digo, porque errático no es lo que vemos de Perú. Vemos un Perú absolutamente perdido, un equipo que deambula por la cancha, que no tiene un patrón de juego, que no tiene una idea”, agregó.

SUPLENCIA DE ADVÍNCULA Y GUERRERO

Por otro lado apuntó que se sorprendió al no ver a Luis Advíncula y Paolo Guerrero como inicialistas ante Bolivia.

“Las decisiones del técnicos son realmente llamativas. Para que no juegue Advíncula, que fue la figura del finalista de la Copa Libertadores; venía Paolo Guerrero de jugar una gran Copa Sudamericana y repentinamente se recupera Lapadula, que no digo que no merezca jugar, pero Paolo, que venía anotando goles para posicionar a Liga de Quito en un lugar de privilegio, va al banco de los suplentes”.

Liberman suele hacer sus editoriales al culminar cada partido de la blanquirroja y sigue el camino del seleccionado nacional, sobre todo cuando estuvo al mando de Ricardo Gareca.