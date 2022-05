Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados de la selección peruana para el encuentro ante Australia o Emiratos Árabes por el repechaje al Mundial Qatar 2022. Debido a que se sigue recuperando de su lesión y todavía no cuenta con equipo, Paolo Guerrero no fue tomado en cuenta por el comando técnico.

Paolo Guerrero disputó su último partido oficial con la selección peruana, el 8 de octubre del 2021, en el triunfo de la blanquirroja ante Chile en el Estadio Nacional por las Eliminatorias a Qatar 2022. Fue titular en el triunfo 2-0.

Aquella noche ante Chile, Paolo Guerrero volvería a sufrir una lesión. En una reciente entrevista, confirmó que hizo un esfuerzo para disputar el encuentro: “He jugado hasta infiltrado por la selección contra Chile, que nadie lo sabe. Me sacaron líquido de la rodilla para jugar”.

En entrevista a Canal N, respecto a la convocatoria, indicó: “No sé si me van a llamar o no. Yo me mantengo en actividad porque necesito volver a jugar. El doctor me dio el alta médica para entrenar y me estoy poniendo bien. Hice trabajos reducidos y con pelota”.

Otros de los jugadores que no fueron tomados en cuenta fueron Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz. Farfán milita en Alianza Lima, pero está en proceso de recuperación de una lesión, mientras que Raúl sigue sin ser tomado en cuenta.

REPECHAJE QATAR 2022: ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁ?

El Repechaje a Qatar 2022 se jugará en Doha, el próximo lunes 13 de junio a las 21:00 horas local. Este será el partido definitorio y no habrá enfrentamiento de vuelta, por lo que la selección peruana se jugará el todo por el todo en dicho duelo.

¿CONTRA QUIÉN JUEGA PERÚ EL REPECHAJE?

La selección peruana deberá esperar al ganador del partido Emiratos Árabes Unidos vs. Australia para saber quién será su rival en el Repechaje Qatar 2022.

VIDEO RECOMENDADO La Blanquirroja enfrentará o a Australia o a Emiratos Árabes para obtener un cupo en la Copa del Mundo.