El caso Byron Castillo sigue sin resolverse y las selecciones involucradas esperan el fallo final de la FIFA. Esta vez, la selección Colombia, que hasta el momento no se ha pronunciado, cree tener una pequeña chance si le quitan los puntos a Ecuador, según el periodista, Carlos Antonio Vélez.

“Si mañana castigan a Ecuador no significa que le otorguen los puntos a Chile, tiene que haber dos demandas diferentes. La primera, el cuestionamiento a Ecuador por la alineación ilegal de un jugador y la otra, que sí tiene términos, es reclamar los puntos. Parece ser que esa demanda (puntos) no fue presentada por Chile. Hay términos para pedir puntos”, expresó Vélez en Planeta Fútbol de Antena 2.

“Hay dos episodios: la quita de puntos si considera la FIFA que Ecuador falló, pero no se los asignan automáticamente a Chile. Si Chile no demandó y no pidió o reclamó los puntos dentro de los términos que dice el reglamento. 48 horas después del partido. Se quitan los puntos, pero no se otorgan porqué no hay reclamación en los términos legales”, agregó.

“Colombia no ha reclamado ni reclamará nada, admite que está eliminada, pero tiene que esperar el fallo judicial. Una vez se conozca el fallo se tomará una determinación. No es una falsa expectativa ni nada. Si le quitan los puntos a Ecuador hay muchas vías para reemplazarlo. Y alguna de esas vías, con 1% de posibilidad, podría caerle a Colombia”, aseveró.

COMUNICADO DE FIFA SOBRE BYRON CASTILLO

“Tal como confirmó recientemente la FIFA, la Federación de Fútbol de Chile ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA, en la cual presenta diversas alegaciones sobre la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador Byron David Castillo Segura, así como el posible incumplimiento de dicho futbolista de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en ocho partidos de clasificación, correspondientes a la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022

Habida cuenta de lo anterior, la FIFA ha decidido abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados. En este contexto, se ha invitado a la FEF y la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA.