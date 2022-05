Si bien el caso de Byron Castillo sigue su curso en los escritorios de la FIFA , distintos expertos continúan analizando las aristas que implica el reclamo de Chile contra Ecuador post Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Qatar 2022 .

Si el máximo ente del fútbol acoge los puntos de la ANFP, la ‘Tri’ perdería todos los partidos de Clasificatorias donde Byron Castillo tuvo participación, se quedarían sin Copa del Mundo y ‘La Roja’ tomaría su lugar en Qatar.

Ahora bien, en el país norteño se mantienen firmes en su posición de que el futbolista es ecuatoriano y que no han incumplido ninguna regla. Sin embargo, el abogado y experto en el reglamento FIFA, Jorge Sosa , mostró una postura más cauta.

“Yo no soy tan optimista, sinceramente. FIFA pudo haber dicho que no tenía jurisdicción o abrir un expediente en el Comité de Ética, que lleva procesos contra jugadores individuales. Pero esto fue ante el Comité de Disciplina, que sí prevé sanciones contra federaciones”, dijo el letrado ecuatoriano en diálogo con Wuan Plus.

“Según el Código de Disciplina, es la pérdida de puntos o derrotas de todos los partidos que jugó. Eso sí nos dejaría fuera del Mundial de Qatar 2022″, añadió Jorge Sosa en cuanto a las sanciones que podría recibir Ecuador.

Asimismo, hizo énfasis en que la Federación Ecuatoriana de Fútbol deberá “demostrar que no hay ninguna duda que es ecuatoriano, que reside y se comporta como cualquier ecuatoriano, para que no quepa duda de que no hay un hecho fraudulento”.

“Puedes decir que no hubo negligencia, pero Chile puede decir, entre comillas, que no tuvo el cuidado que debe tener un padre de familia. A eso se asimila la culpa leve. Si usted, pese a que habían alertas no tuvo el cuidado, eso sí lo hace responsable”, sentenció.