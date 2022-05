La tensión entre Ecuador y Chile por el “Caso Byron Castillo” continúa. Este martes el comité disciplinario de la FIFA decidió abrir un expediente respecto a la denuncia presentada la semana pasada por la Federación chilena sobre la presunta falsa nacionalidad ecuatoriana del jugador Byron Castillo (23 años). Su reclamo: alineación fraudulenta para adueñarse indebidamente de la plaza para el próximo Mundial de Qatar conseguida por la ‘Tri’. Sin embargo, en el informe, el máximo ente invitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a mostrar una postura al respecto.

“Tal como confirmó recientemente la FIFA, la Federación de Fútbol de Chile ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA, en la cual presenta diversas alegaciones sobre la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador Byron David Castillo Segura, así como el posible incumplimiento de dicho futbolista de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en ocho partidos de clasificación, correspondientes a la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022″, inicia el comunicado.

Comunicado de FIFA. / FIFA

Esos ocho partidos en mención fueron ante Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile. Ante estas dos últimas selecciones jugó los dos partidos. En estos encuentros, Ecuador sumó 14 puntos que, según la demanda interpuesta, deben ser restados. De ser así, la ‘Roja’ sería el único beneficiado porque la ‘Tricolor’ sacó una victoria como visitante y un empate de local; es decir, recibiría cinco puntos. Paraguay no corre con la misma suerte porque solo se beneficiaría con tres unidades.

“Habida cuenta de lo anterior, la FIFA ha decidido abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados. En este contexto, se ha invitado a la FEF y la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA”, prosiguió el documento. Ahí justo aparece mencionada la FPF. ¿Por qué? Dos especialistas nos responden.

¿Por qué la FPF está involucrada en el “Caso Byron Castillo”?

De acuerdo a Jhonny Baldovino, quien es juez en el Tribunal del fútbol de la FIFA, “involucran a Perú porque lo que está en juego es la integridad deportiva, que es lo que pregona a cada instante la FIFA”. Es decir, se busca preservar los resultados deportivos antes que cualquier cosa.

Esto sin duda tiene que ver con la posición en la tabla. Si Chile (7°, 19 pts. y -7 goles) recibe los cinco puntos de los partidos contra Ecuador, sumaría 24 unidades y, en teoría, ganaría ambos encuentros por 3-0, por lo que tendría -1 en diferencia de gol. Con esto igualaría a Perú (5°, 24 pts. y -3), pero por la diferencia de gol se quedaría con el cuarto lugar e iría directo al Mundial.

Eliminatorias Qatar 2022: Tabla actual

Posición Selección PJ Pts. Dif. Goles 1° Brasil* 17 45 35 2° Argentina* 17 39 19 3° Uruguay 18 28 0 4° Ecuador 18 26 8 5° Perú 18 24 -3 *Tienen un partido pendiente

Eliminatorias Qatar 2022: Tabla si Chile se beneficia

Posición Selección PJ Pts. Dif. Goles 1° Brasil* 17 45 35 2° Argentina* 17 39 19 3° Uruguay 18 28 0 4° Chile 18 24 -1 5° Perú 18 24 -3 *Tienen un partido pendiente

“Al principio parecía que se trataba de un error, pero no. He confirmado hace un rato que la Federación Peruana de Fútbol ha sido formalmente notificada. Lo que creo es que la FIFA, por curarse en salud, busca que Perú solo diga que no le afecta. Una de las cosas que después generan nulidad, y a veces han afectado, es que alguien esté legitimado no haya sido invitado a participar en el proceso o no participe”, señala Julio García, abogado quien batalló junto a Paolo Guerrero para que pueda jugar en Rusia 2018.

En tanto, El Comercio pudo conocer que desde la Federación Peruana de Fútbol no tienen previsto tomar alguna postura que pueda afectar con la investigación. Tanto la parte directiva como el comando técnico de Ricardo Gareca están desde hace un buen tiempo mentalizados en el repechaje mundialista que jugará la Bicolor el 14 de junio ante el ganador de Emiratos Árabes y Australia. No se piensa en otra cosa más que en eso.

¿Es posible que Perú clasifique directo al Mundial?

“En el peor de los escenarios, Perú va a seguir siendo quinto”, nos aclara Baldovino. Y es cierto. No hay manera de que Perú quede fuera del repechaje. Sin embargo, podría existir una posibilidad remota de que la Bicolor clasifique de manera directa a la Copa del Mundo. Aunque García señala que es “muy poco posible”.

“Si le dan la razón a Chile, tendrían que bajar a Ecuador. Pero no es que automáticamente Chile lo va a reemplazar. Esto es por la integridad deportiva porque el campeonato ya terminó, todos los temas legales también y los resultados deportivos ya están dados. Le pueden quitar los puntos a Ecuador, sí, pero no es que Chile vaya a ganar ambos encuentros por 3-0. Perú, mal que bien, sumó todos sus puntos en la cancha, por lo que tiene más mérito deportivo”.

¡CADA VEZ MÁS CERCA! ❤️



En junio disputaremos el repechaje internacional por un cupo al Mundial Qatar 2022.



¡Sigamos unidos por el sueño! 🇵🇪#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/LYDO3jeR88 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) March 30, 2022

Otro escenario es que se sancione solo al jugador. Esto siempre y cuando no se demuestre que la Federación Ecuatoriana de Fútbol incurrió en una falta como negligencia (no fue severo para detectar la presunta falsificación) u ocultó intencionalmente todo para beneficiarse.

“Acá el gran problema que tiene Chile es que los plazos para impugnar un partido ya vencieron. De acuerdo al reglamento, son de 24 horas”, indica Julio García. “Es posible que declaren improcedente por fuera de tiempo, pero la comisión disciplinaria siempre tiene la obligación de recibir la denuncia, darle trámite, escuchar a las partes y decidir”, agrega Baldovino.

“En los últimos 15 años, en Ecuador se han detectado muchos casos de falsificación de identidad de jugadores. Es un hecho frecuente. Y también hay casos de que estos fueron sancionados con multas. En África, por ejemplo, pasaba mucho y nunca se castigó con quita de puntos o eliminación de equipos o selecciones, sino con multas económicas”, finaliza el abogado Baldovino.