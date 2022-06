Flashbacks del 2018. Hace exactamente cuatro años, en Sochi, Australia se interpuso en el camino de la selección peruana, al quedar emparejado en el mismo grupo del Mundial de ese año. Ahora los ‘Socceroos’, ganadores de la repesca asiática (2-1 sobre Emiratos Árabes Unidos) se han vuelto a cruzar con la ‘Blanquirroja’, esta vez en un repechaje que pondrá en juego el sueño mundialista de ambos a Qatar 2022. El 13 de junio en Doha, la capital del país, se definirá uno de los últimos

Aquella vez en Rusia 2018, la ‘Blanquirroja’ supo imponerse 2-0 en el choque de la primera fase contra los australianos, gracias a los goles de André Carrillo y Paolo Guerrero. Pero muchas cosas han cambiado desde entonces, no solo en el equipo nacional, sino también en el rival.

¿Qué tanto cambió Australia?

Los ‘Socceroos’ vuelven a ser protagonistas en un repechaje intercontinental. En el anterior proceso clasificatorio (rumbo a Rusia 2018), la escuadra australiana también debió pelear por su boleto mundialista en esta instancia, después de ganarle la repesca asiática a Siria. En esa oportunidad, logró superar a Honduras (cuarto puesto de la Concacaf) con un marcador global de 3-1 tras los partidos de ida y vuelta.

Es así que la quinta clasificación mundialista en la historia de Australia se hizo realidad con Tim Cahill, su goleador histórico, brillando con 11 conquistas en ese camino a la Copa del Mundo. Justamente él también participó en Rusia 2018, pero fue relegado a la banca de suplentes.

Tim Cahill no jugó en la cita mundialista ante Francia ni Dinamarca, pero sí contra Perú en el segundo tiempo (ingresó en el minuto 53). Un año después, la leyenda australiana colgó los chimpunes y ya no forma parte de los ‘Socceroos’.

Tim Cahill (#4) disputó su último partido no amistoso con la selección de Australia ante Perú en el Mundial Rusia 2018 | Foto: AFP / NELSON ALMEIDA

Lamentablemente para Australia, Tim no es el único jugador de ese plantel que se retiró. En el 2020, también siguió el mismo camino Mile Jedinak, quien anotó los únicos dos goles de la selección en el último Mundial, además que aportó con siete tantos en el proceso clasificatorio de aquel certamen. Además, el volante Tom Rogic, del Celtic de Escocia, pidió no ser considerado por cuestiones personales. Esas son las tres bajas importantes de los ‘Socceroos’ en la actualidad.

Ahora bien, si Cahill y Jedinak fueron los goleadores de los ‘Socceroos’ en el camino rumbo a Rusia 2018, hora esa responsabilidad -para Qatar 2022- la tuvo Jamie Maclaren, quien fue el máximo goleador de su selección en las últimas Eliminatorias Asiáticas con siete tantos firmados.

Asimismo, en la convocatoria mundialista, Australia contaba entonces con tres jugadores militando entre las cinco grandes Ligas de Europa: Mathew Leckie (Hertha Berlín) en la Bundesliga y Aaron Mooy (Huddersfield Town) con Mathew Ryan (Brighton) en la Premier League. Sin embargo, en el actual plantel solo el portero Ryan y Ajdin Hrustic se mantienen al máximo nivel, en las filas de la Real Sociedad de España y en el Eintracht Frankfurt de Alemania (campeón de la Europa League), respectivamente.

Ajdin Hrustic anotó el gol de la victoria de Australia sobre Emiratos Árabes Unidos | Foto: EFE / NOUSHAD THEKKAYIL

Un dato no menor es que Aaron Mooy era el jugador mejor cotizado de ese plantel de Australia en Rusia 2018 con 10 millones de euros. Actualmente, el volante de 31 años sigue siendo el australiano con mayor valor de mercado junto a Mathew Ryan, pero con cinco millones de euros menos que hace cuatro años.

En cuanto al entrenador, el holandés Bert van Marwijk se despidió después de la derrota ante Perú, que representó el fracaso total de los oceánicos en el Mundial, tras solo cinco meses a cargo de la selección australiana. Su lugar lo tomó Arnold Graham, quien hasta el día de hoy sigue guiando a los ‘Socceroos’ rumbo a Qatar 2022.

¿Cómo juega Australia?

Entre nuestro país y Australia nos separan muchos miles de kilómetros de distancia, pero eso no impide conocer cómo juega y qué propuesta maneja en el campo. Este es un análisis exhaustivo del juego del rival de Perú en el repechaje.

Sistema: El equipo que hoy dirige Graham Arnold suele usar el tradicional sistema táctico de 4-2-3-1 bien marcado en el campo. Aunque, es necesario señalar que en la repesca asiática contra Emiratos Árabes Unidos, el estratega australiano decidió variar a un esquema de 4-1-4-1.

“Cambió a un esquema 4-1-4-1, y puso como punta de referencia a (Mathew) Leckie, que usualmente hace el recorrido por la banda izquierda. Pensando en cómo juega EAU, me parece que Arnold decidió poner solo a (Aaron) Mooy como volante de marca para hacerle frente a Ramadan y Hamed (mediocampistas de Emiratos) porque Salmin es un volante que no sube mucho)”, considera Ienzo Duarte, miembro de AlterFútbol, portal que se enfoca en analizar y darle difusión al fútbol de latitudes poco seguidas en nuestra región como Asia, África, Oceanía y el Caribe.

Se espera que en el repechaje contra la selección nacional, los ‘Socceroos’ vuelvan a su esquema tradicional y planteen una estrategia más reservada en el campo, con la intención de neutralizar a las figuras peruanas.

“Me parece que contra Perú va a ser un poco más defensivo. No sé si (Jackson) Irvine tenga tanta vocación ofensiva como ante Emiratos. Salvo que el marcador lo demande”, apunta Ienzo.

-----

Esencia y virtudes: Tal y como lo veníamos diciendo, Australia es un equipo compacto y directo. Mantiene el mismo estilo -inglés a la antigua- que le ha permitido clasificar a los últimos cuatro Mundiales. Destacan en las jugadas a balón parado, en la potencia física de los jugadores, los centros al área y la verticalidad en su juego.

“Es un juego inglés un poco más antiguo que el que se practica ahora. Ahora todos tratan de jugar a tener posesión, pero el de Australia, que pudimos ver en los videos, era un juego rápido, directo, de muchos centros, un fútbol de corpulencia física, ganan el segundo balón. Tienen mucha dinámica, eso sí”, apuntó meses antes Jerry Tamashiro.

“En líneas generales, Australia sigue teniendo el mismo esquema: juego directo, centros, pelota parada, potencia física, y uno que otro desequilibrio individual. No hay demasiado juego de asociación. Es más vertical, en todo caso”, complementó Duarte.

Alineación titular de Australia en el repechaje asiático | Foto: AFP / KARIM JAAFAR

Ya ha quedado claro en varias ocasiones que los ‘Socceroos’ acostumbran a dominar en pelota parada, y también en las segundas jugadas (rebote)s, que es como llegó el segundo gol, el de la victoria sobre EAU, firmado por Adjin Hrustic. Así también ganaron su amistoso previo contra Jordania (2-1), partido que remontaron con dos goles generados con su fortaleza aérea.

“Las virtudes que le vi hoy (ante Emiratos) fueron la seguridad de Ryan (el portero), la dinámica de los tres volantes: Mooy, Irvine y Hrustic, el buen segundo tiempo de Boyle por derecha y el ajuste que hizo el DT en el entretiempo para que Behich y Atkinson no suban y no les ganen las espalda, sobre todo a Atkinson, cortesía de Harib Abdallah”, destaca Duarte.

-----

Figuras: Ahora bien, el hecho de que no tenga mucha asociación en su juego no quiere decir que los ‘Socceroos’ no posean técnica. De hecho, “Australia tiene muchos jugadores en Europa. Son la base del equipo”, apuntó Kanashiro en su momento.

“Hay varios jugadores con virtudes técnicas, entre los que destacan (Mathew) Leckie, que desborda bien y saca buenos centros; Hrustic, que es un buen volante ofensivo, (Aaron) Mooy en la volante defensiva”, indica por su parte Duarte. “El tridente ofensivo que forman Hrustic, Leckie y el punta -sea (Jamie) McLaren, (Mitchell) Duke o (Adam) Taggart- es de lo que hay que cuidarse”, añade.

Es importante mencionar que el goleador de los ‘Socceroos’ en las últimas Eliminatorias fue MacLaren, quien marcó siete goles en nueve partidos disputados, aunque la gran mayoría (5) los convirtió en la Ronda 2. Duke, por su parte, sumó cinco goles en general, siendo tres goles los que celebró en la fase final del clasificatorio, uno más que Maclaren.

Ninguno de los dos fue titular ante Emiratos, sino más bien Mathew Leckie, que tomó el papel de ser la referencia ofensiva de Australia. Eso sí, Jamie Maclaren pudo ingresar a los 72 minutos y en el poco tiempo pudo demostrar su gran capacidad de ataque, casi anotando un gol a favor de su selección.

-----

Vulnerabilidades: Si bien Australia puede presumir de ser goleador -fue el equipo que más goles anotó en su grupo de Eliminatorias por encima de Arabia Saudita y Japón con 15 tantos en 10 partidos de la tercera ronda- no puede presumir de lo mismo a nivel defensivo.

El elenco dirigido por Graham Arnold encajó nueve goles en la última ronda de las Eliminatorias asiáticas y gran parte de esos tantos se debieron a una marca bastante floja, tanto dentro del área como fuera de ella. Los ‘Socceroos’ son muy vulnerables en defensa: dejan ingresar con facilidad a los rivales a su área, sufren bastante por los costados y tienen algunos problemas en la salida.

Descuido en la marca de Australia. Emiratos hizo mucho daño por la banda izquierda | Foto: Captura ESPN

De hecho, ante Emiratos los laterales australianos sufrieron mucho en la marca, especialmente Nathaniel Atkinson (LD), que se le hizo bastante complicado detener al joven emiratí, Harib Adallah. Justamente, el futbolista de 19 años hizo mucho daño por esa banda y gracias a una gran jugada individual llegó el único gol de EAU en el partido.

“Los laterales dejan mucho espacio para la subida de los extremos. Cuando EAU se asoció en mitad de cancha, pudo hacerles daño. Los centrales son fuertes pero no parecen muy técnicos, excepto en el juego aéreo. No creo que jueguen así contra Perú, pero Mooy solo en la marca puede ser superado con juego asociado”, advierte Ienzo Duarte.

Y en un abrir y cerrar de ojos, Caio Canedo puso el 1-1. 🇦🇪⚽

pic.twitter.com/UXiwSiq796 — Fodboldworld (@fodboldword) June 7, 2022