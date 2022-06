No apareció en toda su dimensión, pero los cracks solo necesitan una jugada, un segundo, para cambiar el rumbo de un partido. Y Ajdin Hrustic es el crack australiano de 25 años con ascendencia bosnia y rumana que la selección peruana debe controlar para no sufrir percances este lunes en el repechaje mundialista.

El ‘10′ de los ‘Socceroos’, reciente campeón de la Europa League con el Eintracht Frankfurt, anotó el gol de la victoria ante Emiratos Árabes en el repechaje de Asia. A los 84 minutos, con el marcador igualado 1-1, el atacante aprovechó un despeje tras un córner y desde el borde del área sacó un zurdazo que rebotó en un defensor emiratí antes de ingresar al arco.

Hrustic también participó en la jugada del primer gol. Jackson Irvine abrió el marcador a los 53′ luego de un desborde de Martin Boyle, quien segundos antes de sacar el centro rasante combinó muy bien con Ajdin. Los dos fueron los más peligrosos de Australia en el segundo tiempo.

Si el profesor Ricardo Gareca, presente en el Al Rayyan Stadium de Qatar junto a sus colaboradores, apuntó algunos nombres para tener en cuenta de cara al partido del lunes, el de Hrustic está en letras grandes. Pero no solo porque es el único atacante del plantel dirigido por Graham Arnold que juega en una de las cinco grandes ligas de Europa -la exigente Bundesliga de Alemania- y acaba de ganar la Europa League, sino porque es un futbolista con mucha jerarquía que no necesita tener un gran partido para hacerse notar.

“Si Australia cuenta con una revelación que está despuntando en su campaña de clasificación para la Copa Mundial, claramente se trata de Ajdin Hrustic. El centrocampista ofensivo ha impresionado por su depurada técnica y su visión para romper la defensas contrarias con pases de lujo, pero, por encima de todo, brilla su colección de destacadas acciones a balón parado, que se están haciendo rápidamente virales”, así lo calificó la FIFA en su sitio web.

“Está acostumbrado a tener un papel secundario en Alemania y cuando llega a la selección se suelta más, pero no tiene un compañero que lo secunde. No termina aún de entenderse con sus compañeros, pero no por su culpa”, nos comenta el el español Diego Martin, especialista en fútbol australiano de @AustraliaFut, quienes también resaltan su pegada aunque señalan que no es un arma que esté funcionando en estos momentos en el seleccionado oceánico.

Hrustic es el cerebro de este Australia que buscará acceder a su sexto Mundial. Se mueve por todo el frente de ataque, tiene visión para filtrar pases y calidad para asociarse con sus compañeros. No tiene mucho gol, de hecho, acabó la temporada con apenas dos tantos en 23 partidos.

Una muralla en el arco y un gladiador en ataque

Ajdin Hrustic se lleva todos los focos por su gol, pero si Australia llegó con vida hasta los 53 minutos, cuando se puso arriba en el marcador, fue gracias a Mathew Ryan y sus grandes atajadas. El portero de 30 años le negó el gol a Emiratos Árabes hasta en tres oportunidades.

“Está teniendo buenas actuaciones pero hay veces que se le nota la falta de regularidad a nivel de club”, nos dice Martin sobre Ryan, el arquero que apenas disputó nueve partidos con la Real Sociedad de España. “Al cien por ciento podría ser el mejor jugador del país, pero está muy lejos de eso”, añade teniendo en cuenta que el guardameta supo estar en el Arsenal y Brighton de la Premier League.

Otro nombre que no se puede escapar es el de Martin Boyle, el volante por derecha que gestó el primer tanto ante los emiratíes. Un desborde por la banda derecha generó el tanto de Irvine. “Es muy luchador, le pone ganas. Su virtud es jugar a la contra con rapidez. Conduce bien el balón y define muy bien en carrera. Lo veo clave contra Perú”, afirma Diego Martin intuyendo que la Bicolor se adueñará del balón y dejará espacios para la contra. En ese contexto, Miguel Trauco, cubierto por Yotún y Callens, deberá estar muy atento.

