Australia superó 2-1 a Emiratos Árabes y será rival de la selección peruana en el encuentro de repechaje a Mundial Qatar 2022. El triunfo de los Socceroos fue analizado por el periodista argentino Martín Liberman, quien pidió que la Blanquirroja no se confié.

“Australia era el rival que se esperaba y tendrá menos de una semana para recuperarse, a diferencia de Perú, que solo se enfoca en el partido desde hace algún tiempo. Perú está en condiciones de ganar a Australia. Para llegar a un Mundial hay que jugar con equipos poderosos y que dentro de ese escenario Australia no es tanto. Con eso no quiero decir que no sea un rival de cuidado”.

“Perú tuvo que jugar contra Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile y estoy seguro que Australia no es más que esos equipos. Motivo por el cual están en condiciones de conseguir la clasificación. Depende más de Perú que de Australia”, añadió el periodista en su canal de Youtube.

¿A qué hora juega Perú el repechaje mundialista?

El equipo de Ricardo Gareca disputará el boleto a Qatar 2022 este lunes 13 de junio a la 1:00 p.m. ante Australia. Si te encuentras en otro país, estos son los horarios en el mundo para que puedas seguir el partido en vivo y en directo.

¿Dónde juega Perú el repechaje mundialista?

La selección disputará el partido de repechaje en el estadio Ahmad bin Ali en Doha, Qatar. El recinto tiene una capacidad para 50 mil personas y fue remodelado en 2019. Durante el Mundial, albergará partidos del grupo B, E y F, así como un duelo de octavos de final.

¿Quieres ir a Qatar y no sabes cuánto podría costar? En este video te damos tres opciones de presupuesto; económico, medio y alto, para ir a apoyar a la selección en el repechaje y ante una eventual clasificación de la ‘bicolor’ al próximo Mundial.