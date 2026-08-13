A la selección peruana Sub 20 se le asoman varios partidos internacionales y los trabajos con el entrenador Thiago Kosloski son cada vez más recurrentes. Durante el mes de agosto se tienen contemplado cuatro microciclos con el fin de definir una idea de juego y ampliar el universo de jugadores.

“Tenemos cuatro microciclos durante el mes de agosto. Estoy muy contento con el trabajo, y un agradecimiento para los clubes que nos ayudaron a tener a todos los jugadores. Esperamos ansiosos la próxima semana para seguir mejorando”, comentó el DT brasileño.

Kosloski reconoció la importancia de campeonatos como la Liga 2, Liga 3 y la Copa de la Liga, en donde los jugadores jóvenes pueden mostrarse en duelos oficiales.

“Nos alegra muchos porque tenemos la oportunidad de ver a los jugadores en partidos oficiales. Estas ligas que ahora tenemos es un beneficio muy grande para la selección”, acotó.

Asimismo, el objetivo a corto plazo es llegar de la mejor manera al Sudamericano Sub 20 2027 que otorga cuatro cupos para el Mundial Sub 20.

“Ahora nuestro primer objetivo es el Torneo ODESUR que vamos a tener en septiembre en Argentina. Jugaremos ante selecciones y en un torneo oficial. El Sudamericano es muy importante, queremos hacer un gran torneo e importante para todos”, admitió.