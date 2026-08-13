Thiago Kosloski es el entrenador de la selección peruana Sub 20 (Crédito: César Campos, GEC).
Thiago Kosloski es el entrenador de la selección peruana Sub 20 (Crédito: César Campos, GEC).
Por Redacción EC

A la selección peruana Sub 20 se le asoman varios partidos internacionales y los trabajos con el entrenador Thiago Kosloski son cada vez más recurrentes. Durante el mes de agosto se tienen contemplado cuatro microciclos con el fin de definir una idea de juego y ampliar el universo de jugadores.

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