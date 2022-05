El caso Byron Castillo sigue siendo noticia y ahora Piero Hincapié , compañero del defensor en la selección de Ecuador , salió en su defensa para dejar en claro que la ‘Tri’ estará sí o sí en el Mundial Qatar 2022 .

“La verdad que no nos ha afectado en nada a nosotros. Nosotros no nos metemos en ese tema; que arreglen el tema de selección a selección o en la FIFA. No nos metemos en eso”, comenzó diciendo en una entrevista para FOX Sports México.

“Byron Castillo es ecuatoriano cien por ciento; no va a haber ningún problema. Y Ecuador, obviamente, va a estar en el Mundial, y no creo que suceda algo malo que lo saque del Mundial”, añadió el actual futbolista de Bayer Leverkusen.

“Nosotros como jugadores de la selección estamos dispuestos a entregarlo todo en los partidos que nos toquen. Los equipos del grupo (Qatar, Países Bajos y Senegal) son muy difíciles y todos están ahí por sus méritos. Vamos a hacer todo lo posible para dejar al Ecuador en lo más alto”, sentenció.

CASO BYRON CASTILLO

Desde Chile hicieron llegar un reclamo a los escritorios de la FIFA informando que Byron Castillo no nació en Ecuador, sino en Colombia. Por consiguiente, piden que realicen una investigación buscando que la ‘Tri’ no vaya al Mundial Qatar 2022 y ‘La Roja’ ocupe su lugar.