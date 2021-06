Conforme a los criterios de Saber más

Ver a Paolo Guerrero con la selección peruana en una Copa América era ya casi una costumbre. El delantero empezó su andar en el 2007 y 24 años después su nombre no figura en la lista de los torneos continentales. Ricardo Gareca no lo llamó para el certamen de Brasil 2021.

Paolo Guerrero es el máximo goleador en activo de la Copa América, con 14 tantos . Lamentablemente no podrá seguir estirando es marca ya que no estará en Brasil y para la siguiente edición, la que se jugaría en Ecuador en el 2024 ya no llegaría, ya que tendrá 40 años.

El atacante peruano tenía varias marcas por cumplir, pero no podrá hacerlo. Su lesión a la rodilla pudo ser la razón para no estar presente en el certamen en la que ha sido goleador tres veces y en el que en 2019 logró el registro de marcarle a todas las selecciones sudamericanas tras vencer de penal al arco de Brasil.

Estos son los récords que no podrá batir.

En tres de las cuatro últimas Copa América, Paolo Guerrero ha terminado siendo el goleador del certamen. 5 tantos en el 2011 para ser artillero en solitario. 4 en el 2015 para igualar en la cima con el chileno Eduardo Vargas y 3 en el 2019 para compartir el premio con el brasileño Everton.

Tres veces goleador del torneo con lo que igualó el uruguayo Pedro Petrone con sus goles en 1923 (3), 1924 (4) y 1927 (3). Solo Guerrero y Petrone han sido goleadores en tres torneos. Con la ausencia del nacional, no podrá sumar alguno más y el chileno Vargas lo puede alcanzar.

Goleadores Ediciones Paolo Guerrero - Perú 3 2011 - 5 goles 2015 - 4 goles 2019 - 3 goles Pedro Petrone - Argentina 3 1923 - 3 goles 1924 - 4 goles 1927 - 3 goles Eduardo Vargas - Chile* 2 2015 - 4 goles 2016 - 6 goles Everton - Brasil* 1 2019 - 3 goles * Convocados por sus

países

Son 14 goles los que ha marcado Paolo Guerrero, repartidos en los cinco torneos que disputó. Al no llegar a Brasil, el ‘Depredador’ no podrá luchar por convertirse ni en el máximo artillero de la historia del certamen ni en el peruano con más goles en este. Con 17 tantos lideran la tabla histórica de goleadores el argentino Norberto Méndez y el brasileño Zizinho. Paolo estaba a tres tantos de alcanzar ese registro.

También, Guerrero estaba a un solo tanto de igualar a ‘Lolo’ Fernández como el máximo goleador peruano en Copas América. El ídolo crema compitió en las ediciones desde 1935 hasta 1947, llegando a sumar 15 goles en 24 partidos. Paolo sumó 14 tantos en un partido más disputado.

Jugador Goles PJ Ediciones Norberto Méndez - ARG 17 17 1945, 1946 y 1947 Zizinho - BRA 17 33 1942, 1945, 1946, 1949, 1953 y 1957 Severino Varela - URU 26 15 1937, 1939 y 1942 Teodoro Fernández - PER 15 24 1935, 1936, 1937, 1939, 1941, 1942 y 1947 Paolo Guerrero - PER 14 25 2007, 2011, 2015, 2016 y 2019

Justamente, tampoco podrá hacerse del registro de peruanos con más participaciones en Copa América ni el goleador nacional en ellas. Con su presencia en el 2019, Paolo Guerrero sumó su quinta Copa América, y quedó a una de Lolo Fernández. Ambos marcaron en cinco ediciones, eso sí.

#OJOALDATO - Paolo Guerrero 🇵🇪 iguala a Lolo Fernández como únicos jugadores peruanos que han marcado en CINCO ediciones diferentes de la #CopaAmerica. En el torneo de 2020 puede caer el histórico récord de Zizinho 🇧🇷 (único jugador que hizo gol en seis ediciones distintas). pic.twitter.com/DTHr3xynrA — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 18, 2019

Quienes alcanzarán el registro de Paolo serán Yoshimar Yotún y Aldo Corzo. Estos dos jugadores tienen presencia con la Bicolor desde la Copa América 2011. Farfán también hubiera podido llegar a 5 torneos, pero su lesión no le permitió estar.

Jugador Ediciones Lolo Fernández 6 Paolo Guerrero 5 Yoshimar Yotún 4 Aldo Corzo 4 Jefferson Farfán 4

Con Lolo, Guerrero también disputaba ser el goleador nacional del certamen, pero no lo podrá superar. Con 15 tantos , el ídolo crema seguirá siendo el máximo anotador por mucho tiempo, ya que de los jugadores en actividad que estarán en Brasil, Christian Cueva es el que más goles tiene con solo 2 anotados, según el estadístico Eduardo Combe.

Mientras, otro registro que no podrá superar es el de más partidos. Guerrero se quedó en 25 y según el periodista estadístico del Grupo El Comercio, Ricardo Figueroa , superó los 24 de Cornelio Heredia y Lolo Fernández. Sin embargo, hay otras voces que aseguran que Heredia llegó a 25 duelos en Copa América,

Quien puede llegar a superar este logro histórico, según Eduardo Combe, es Yoshimar Yotún. El volante suma 20 partidos en el certamen continental y en fase de grupos puede sumar 4 más . Si Perú clasifica a cuartos, puede alcanzar los 25 y si llega a semifinales sumar hasta 27, ya que existe partido por el tercer lugar.

#CopaAmerica - Perú 🇵🇪



Más partidos

25 Paolo Guerrero y Cornelio Heredia

24 Lolo Fernández

➡️Más de la actual: Yotún (20)



Más goles

15 Lolo Fernández

14 Paolo Guerrero

➡️Más de la actual: Cueva (2) — Eduardo Combe (@Eduardo_Combe) June 10, 2021

