¿Qué jugadores sobresalieron? Cuando se le necesitó a Pedro Gallese estuvo de manera notable, pese al gol repitió el mismo nivel que mostró en el empate sin goles ante Paraguay en Ciudad del Este, la banda derecha a cargo de Aldo Corzo estuvo atento, quizás no nos alcanzó para asustar, pero seguramente fue lo justo para aguantar. Renato Tapia de central cumplió y en el mediocampo, Wilder Cartagena demostró estar a la altura para ser una opción competitiva en la recuperación del juego. Joao Grimaldo debutó con la selección absoluta y fue atrevido y Marcos López, quien hizo la función de extremo por izquierda estuvo inalcazable, ya que estuvo presionando la salida de Danilo y cuando tuvo que desbordar por su zona lo hizo de manera notable.

La fecha doble terminó. Toca Chile en Santiago el 12/10 y Argentina de Messi en Lima el 17/10. Parece que falta una vida pero solo se juega en un mes. Nos sobran preguntas. Aquí tratamos de resolver algunas, con opiniones divergentes.

1. ¿Este punto en el arranque de la Eliminatoria, cuánto nos pueden ayudar para clasificar?

2. ¿Quién fue el mejor de Perú de la fecha doble? y ¿por qué?

3. Cueva, Flores, Reyna: ¿son indispensables en esta selección?

Vanessa Almenara - ESPN

1.- Para clasificar aún faltan muchos partidos y puntos por jugar. Por cómo venía el equipo, las bajas, las lesiones, los desconvocados a último minuto y sobre todo por cómo se desarrolló el primer tiempo ante Paraguay, pudimos rescatar un punto valioso. Lástima que se perdió frente a Brasil, en donde es el segundo partido que Reynoso demuestra un planteamiento en lo defensivo muy sólido. Falta mejorar en la ofensiva, pero esperemos que al recuperar a los ausentes se pueda potenciar esa falencia. Irnos con un punto siempre es mejor que con cero y más frente a un rival directo como Paraguay, ahora toca ver como sumar en lo que se viene.

2.- Hay varios jugadores a destacar, en lo particular me gustaron las individualidades de Perú, pero si me pides uno, me quedo con Renato Tapia, muy firme en la defensa cuando le tocó jugar de central, cierra muy bien, sube, baja, se recoge, marca y es importante tener un jugador que pueda desarrollar otra función.

3. Indudablemente, son jugadores de selección. A Reyna me gustaría verlo con más minutos, ver si lo que hace en alianza lo puede trasladar a la selección, es muy valioso. Cueva y Flores tienen que ponerse a tope si quieren estar en la próxima convocatoria, siempre suman jugadores con la experiencia que tienen ellos, sobre todo lo que nos daba cueva en el medio campo y tener alguien más en ofensiva como Flores también nos ayudaría mucho. Todo depende del nivel en el estén, por ahora están los que tienen que estar.

Fernando Egúsquiza - Latina TV

1.- Hemos iniciado de la misma manera las dos eliminatorias anteriores y nos alcanzó para ir al repechaje. Terminando igual, quintos iríamos directo al mundial.

2.- El mejor ha sido de lejos Pedro Gallese. Tenemos un arquero que nos da seguridad y que hoy asumió un liderazgo que suma muchísimo en la selección.

3.- Son importantes y necesarios siempre que estén en el físico y técnico que exige una eliminatoria. En el nivel que están hoy no se les extraña, deben ponerse a punto y eso depende de ellos.

Daniel Kanashiro - Direct TV

1.- Hay que verlo por cuerdas separadas, numéricamente 1 de 6 puede saber a poco. Si lo vemos desde el rendimiento, comparado con procesos anteriores, creo que se avanzó y mucho. Después es jugar y sumar, el camino es largo y faltan 16 largas fechas. Que una selección peruana en las primeras 2 fechas muestre una idea y orden defensivo solvente no la recuerdo, esto debería rentabilizar cuando nos toque visitas ante rivales directos.

2.- Sin lugar a dudas para mí Renato Tapia, lo mostrado ante Paraguay y Brasil en una posición que no es habitual, constituyéndose como el pilar de una defensa sólida y con recursos lo hizo destacar por encima de lo táctico, desde el oficio del jugador polifuncional que se requiere para una eliminatoria dónde cada partido (así pasen solo 4 días) son historias con personajes y guiones completamente diferentes.

3.- Creo que en este nuevo proceso hay conceptos que hay que cambiar y en este caso lo necesario pasa a ser utilitario. Quien quiera ser parte de este grupo debe meterse en la cabeza que si es utilitario está adentro del universo, porque lo necesario en estos tiempos no corre más. Va a depender de ellos nada más.

Ángel Hugo Pilares - Editor Web El Comercio

1.- Hubiera sido mejor dos puntos. Hubiera sido mejor cuatro. Siempre el “hubiera” puede sonar a razón una vez que se libren todas las batallas. El punto fuera de casa, sirve. El punto perdido en Lima, duele. El asunto es que coincidan los puntos y el desempeño.

2.- Tapia es líder y polifuncional importante en un esquema tan variable como el de Reynoso. Lo de Corzo por el sacrificio es elogiable.

3.- Si suman, son importantes. No sé si Cueva hoy sea importante para el entrenador. Quizás Orejas o Reyna tengan más chances.

Irene Carranza - Revista Perú Deportes

1.- Creo que es demasiado pronto para deducir si vamos a clasificar hoy. Es un nuevo inicio, una nueva era, y, creo, que Perú dio buenas sensaciones, sin embargo, aún faltan varios puntos por corregir.

2.- Me quedo con varios, uno de ellos fue Renato Tapia, sorprendiendo de central. En Paraguay, Reynoso supo resolver el hombre menos poniéndolo en lugar de Araujo, le funcionó y lo repitió ante Brasil. Me gustaría ver más a Renato en esa posición.

3.- Yo creo que a Perú le falta hombres en ataque. Ayer, Reynoso quiso probar con doble punta con el ingreso de Ruidiaz y no le funcionó. Falta ese hombre clave que sirva como enganche para brindar los balones a Paolo o Lapadula (comunes titulares). Siento aún que Cueva es el hombre indicado. Aún no hayamos un 10 como él. Ojalá vuelva a su mejor forma a la selección.

Aracelli Barrera - Nativa

1.- Considero que el punto rescatado en Asunción termina siendo importante por las circunstancias del partido, además robar puntos de visita siempre es importante en las Eliminatorias.

2.- El mejor de la fecha doble fue Pedro Gallese, importante para sostener el resultado ante Paraguay y en las pocas oportunidades que tuvo Brasil en Lima demostró porque él es titular de la selección, muy seguro y concretado.

3.- Considero que Cueva, Flores y Reyna sin son necesarios para los próximos encuentros de la selección, deberían llegar en buen estadio físico para la siguiente fecha doble, son importantes sobre todo en la ofensiva de Perú, además que, Cueva y Flores son jugadores que tienen experiencia en el proceso de Eliminatorias.

Pamela Fernández - Ovación

1.- Si bien aún duele la derrota frente a Brasil en casa, tenemos que valorar el punto obtenido en Paraguay de visita por la circunstancia del partido y porque ahora hay seis cupos y medio para el Mundial del 2026. Ojo que el punto obtenido en Ciudad del Este valdrá siempre y cuando empecemos a ganar en la siguiente fecha doble.

2.- Sin duda me quedo con Pedro Gallese, el mejor arquero en la historia de la Selección Peruana. Fue determinante en Paraguay y tuvo buenas intervenciones frente a Brasil. No tuvo responsabilidad en el gol de Marquinhos. Después de él, hubo puntos altos como Tapia y Cartagena. El mayor acierto de Reynoso en esta fecha doble fue darle la confianza a Cartagena y hacerlo jugar de doble cinco con Yotún.

3.- Pienso que, ante la necesidad de sumar puntos, la experiencia que tienen Cueva y Flores podría servir. Por supuesto que deben mejorar su nivel tanto físicamente como futbolísticamente. Por otro lado, la presencia de Bryan Reyna la considero bastante necesaria. Personalmente, pienso que es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene la selección peruana. Su 1 vs. 1 genera peligro. Recordemos, además, que Reyna jugó 5 años en España. Tiene ese roce a nivel internacional que lo ayudará en las Eliminatorias.

