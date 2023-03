Hubo un tiempo en el que no existía Google, mucho menos redes sociales y su instantaneidad. El fútbol no se debatía en Twitter ni Facebook, se hallaba en viejas casonas con puertas de madera y un silencio sepulcral acompañaba a los visitantes. Se llamaban bibliotecas y ahí, entre sus libros y su archivo hemerográfico, se contaba la historia del Perú. Sus hazañas. Ahí, en medio de ese olor inconfundible de los diarios antiguos, está aún guardado, como un tesoro, los días de gloria de la selección peruana. Aquel año de 1970 en el que la Bicolor era mirada con respeto y en el que se dio el primer Perú vs. Alemania, en el Mundial de México.

Este sábado 25 de marzo, en Mainz, a orillas del río Rin, al suroeste de Alemania, la Blanquirroja de Juan Reynoso enfrentará a la poderosa selección germana como un duelo de preparación para las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 que arrancará en septiembre de este año. Un duelo para “medir el nivel real de la selección”, según las propias palabras del ‘Cabezón’ que seguramente usará la base del equipo que afrontará el proceso clasificatorio, con excepción de Christian Cueva, quien no fue convocado para los amistosos.

Será el tercer enfrentamiento entre ambos. Las dos anteriores fueron victorias europeas. El primero fue en México 70, un 3-1 que dejó al elenco rojiblanco en el segundo puesto de la tabla del grupo 4 que compartieron también Marruecos -el otro rival de esta fecha FIFA, ¡Vaya coincidencia!- y Bulgaria. El segundo y último choque, hasta el momento, fue en 2018, un amistoso luego de la participación de Perú en el Mundial de Rusia. Triunfo por 2-1 para los teutones.

¿La tercera será la vencida? Quizá, pero en la previa traemos dos historias de aquel encuentro por el Mundial de México, esa Copa del Mundo que le mostró al mundo entero lo mejor de Perú.

Chumpitaz y el regalo preciado que atesora en su museo

Detrás de una puerta de madera muy bien cuidada, en su casa, don Héctor Chumpitaz guarda como tesoro -lo son- camisetas que intercambió en su vida como futbolista de la selección peruana. Y ahí, en medio de una colección que podría valer millones, está la chompa de Gerd Muller, el ‘Torpedo’, el goleador histórico de la Bundesliga con 365 festejos.

La camiseta de Muller lleva más de cincuenta años al cuidado de Chumpitaz. La obtuvo el 10 de junio de 1970, cuando la selección peruana enfrentó por primera vez a Alemania. Fue en el Mundial de México y significó el respeto que ambos se tenían.

Perú vs. Alemania en 1970 (Foto: Internet)

“Como los alemanes también hablan inglés, Müller me dijo ‘change’. Casi no era de pedir la camiseta, tuve que aceptar. Uno no puede despreciar a una persona así. Creo que él quedó contento” , contó a Depor don Héctor, días previos a Rusia 2018.

“Es una camiseta especial porque fue del goleador de ese Mundial (anotó 10 goles). Lógicamente por experiencia nos ganaron, pero es una satisfacción tenerla. El mejor recuerdo que un defensa puede tener, es el adversario que más problemas le causó”, agregó ‘Chumpi’. No queda duda que Müller le hizo la vida imposible, ya que anotó los tres goles de Alemania en ese partido entre los 19, 26 y 39 minutos, según los registros estadísticos.

Chumpitaz mostrando con orgullo la camiseta de Gerd Muller. (Foto: Agencias)

Jorge Arriola Muller, los recuerdos del peruano que vivió 14 mundiales

Tuvo la fortuna de estar en los vestuarios mundialistas de la selección peruana. Ya sea como jefe de equipo, hincha fiel o amigo de los protagonistas; Jorge Arriola Muller, conocido de cariño como ‘Chupo’, ha sido catalogado como “el rey de los mundiales” o “el hincha más hincha del mundo”. “Tengo 14 mundiales, 141 partidos mundialistas, 12 finales (solo faltó al de México 70 y Argentina 78), 15 Copas América, 8 Eurocopas, 6 Copas del Rey y más… mucho más” , nos dice desde Frankfurt. Sí, el inacabable peruano ahora estará presente en el Perú vs. Alemania de este sábado.

Nació en Berlín en plena Segunda Guerra Mundial. Su padre, nieto de hacendados peruanos, había ido a estudiar Medicina a Alemania y se casó allí con una dama local. Jorge es el único varón de seis hermanos. Tiene dos hijos y cuatro nietos. Desde pequeño fue apasionado por el fútbol. Fue campeón nacional infantil con el Mariscal Sucre en 1955 y siete años después integró el equipo Asociación Nicolini Chorrillos que ganó el ascenso a primera división profesional del fútbol peruano.

No llegó a jugar de manera profesional porque fue gerente de Relaciones Públicas de Backus, pero claramente merece una medalla de honor al deporte por ser un trotamundos que lleva en la espalda la bandera blanquirroja. Su historia de amor con los mundiales arrancó en Inglaterra 66. Solo se interrumpió en 1974, pues no decidió ir a Alemania por la eliminación de Perú. “Mi primer Mundial me produce recuerdos como los de la primera enamorada” , recuerda.

(Foto: Cortesía de Jorge Arriola)

Arriola vio en vivo y en directo la ‘Mano de Dios’ y el ‘Gol del siglo’ de Maradona ante Inglaterra en México 86, el cabezazo de Zidane a Materazzi en Alemania 2006 y la última consagración de Messi en Qatar. Y, claro que sí, estuvo presente en el primer Perú vs. Alemania en México 70. De hecho, no solo atesora los mejores recuerdos de aquel partido, sino que tiene en sus manos la camiseta de Klaus Fischer que jugó ese encuentro.

“Pedro Gonzales en ese tiempo era lateral de Universitario y la selección peruana. También era y es un gran amigo mío. Entonces cuando acabó el partido, con victoria para los alemanes pero con Perú ya clasificado, vi que cambió su camiseta con Fischer, entonces se la pedí y aceptó amablemente. Después de un tiempo me la dio” , nos cuenta don Jorge.

Para Arriola, como para muchos que vivieron esa época, la generación del 70 fue la mejor en la historia de la selección peruana. “Tuvo una gran actuación en el Mundial, incluso el partido con Brasil fue un gran espectáculo, se jugó un gran partido de fútbol” , señala. “Ahora no importa el fútbol, no importa cómo se juega, solo importa el resultado y quién marcó los goles”, añade dando una crítica al fútbol moderno.

A Jorge le han escrito desde todas partes del mundo. Coleccionistas que quieren esa camiseta verde. Pero, según sus palabras, jamás lo obtendrán. “Siempre les he respondido que no. No las he comprado y no las vendo. Son mis recuerdos, lo que viví, parte de mi vida”, afirma el hombre que vivirá su tercer Perú vs. Alemania. Estuvo en México 70 que tuvo a Didí en el banco, en el amistoso de 2018 comandados por Ricardo Gareca y ahora lo hará en la era de Juan Reynoso. Los técnicos pasan, él no. Él sigue perenne.

La camiseta de Fischer que atesora Jorge Arriola Muller. (Foto: Cortesía de Jorge Arriola)