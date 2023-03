Al partido le sobró una hora. La Blanquirroja sorprendió desde un inicio presionando la salida del cuadro alemán. Sin embargo, bastó un error en defensa para que se abriera el marcador. A los 12 minutos, Niclas Füllkrug, el ‘Panzer’ del Werder Bremen que jugó su primer Mundial con 29 años, puso el 1-0 tras una falla entre Marcos López y Luis Abram. Veinte minutos después anotó su doblete y sentenció el encuentro.

El elenco de Hansi Flick pudo aumentar el marcador. Los ataques eran constantes y cada vez más peligrosos, pero Pedro Gallese ahogó los gritos de gol en el MEWA Arena con atajadas milagrosas. Y, claro, Kai Havertz desperdició un penal en el segundo tiempo.

El resumen es claro y contundente: Alemania dominó a Perú durante casi todo el partido. De hecho, no sufrió sobresaltos. Remató 17 veces, seis fueron al arco y dos inflaron las redes; mientras que la Bicolor disparó dos veces y ninguno causó algo de susto a Marc-André Ter Stegen, el portero del Barcelona que tocó más veces el balón con los pies que con las manos.

Pero más allá del sufrimiento que significó para los peruanos los 90 minutos, este amistoso, ante un rival que está muchos escalones arriba, sirve para obtener lecciones o, como lo llama el técnico de la selección, enseñanzas. Lo importante es el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2016 que empiezan en septiembre.

El complicado sistema con línea de tres -o cinco, como desee llamarlo- al fondo

La última vez que la selección peruana jugó con línea de 3/5 defensores fue el julio de 2021. Tocado por la goleada (4-0) recibida en fase de grupos, Ricardo Gareca optó por jugarle así a Brasil en las semifinales de la Copa América de ese año. El resultado fue el mismo: el Scratch se llevó el triunfo. “Costó acomodarnos en el partido. Tratamos de emplear algo nuevo como para observar la línea de cinco, pero nos costó hilvanar jugadas” , confesó el entonces técnico tras el partido.

Ayer, con Juan Reynoso en el banco, Perú volvió a usar el mismo sistema. “Mi perspectiva de la línea de tres no es como muchos creen, no es para defender. La estamos utilizando con otra intención. Mañana quedará más claro”, había anticipado el ‘Cabezón’ en la previa. Y en el partido sorprendió. Dejó en el banco a Carlos Zambrano, central por naturaleza, y puso de líbero a Renato Tapia, un volante de contención. A su costado estaban Miguel Araujo y Luis Abram, los stoppers; y Luis Advíncula y Marcos López como carrileros.

La innovación costó. El sistema necesita tiempo y, sobre todo, sacrificio de los volantes. Es decir, otras variantes. Ni Christofer Gonzales ni André Carrillo sintieron como suyo el trabajo de defender, y eso hizo que Alemania llegue con total facilidad por las bandas. De hecho, el primer gol llega tras un error de comunicación entre Abram y López.

La intención -se intuye- de Reynoso es crear una opción más para cuando nos toque enfrentar a selecciones poderosas como Brasil o Argentina, sobre todo de visita. Salvaguardar el cero en arco propio antes de pensar en atacar. Claramente lo planeado no funcionó y luego del primer tanto germano, Perú pasó a jugar 4-3-3 con Tapia instalado en la línea de volantes y más adelantado que Pedro Aquino y Wilder Cartagena. El cambio no sirvió de mucho.

“En este partido está claro que no funcionó, tanto así que duró pocos minutos. Este tipo de cambios siempre deben tomar un tiempo para generar mayor coordinación; estos partidos están para probar y se hizo. No quiero decir que deba dejar de utilizarse; habrá su momento, pero con más trabajo y un rival al que más bien no le acomode. Alemania no tuvo objeciones en el medio por que teníamos a los nuestros muy metidos, las segundas pelotas nunca las ganamos porque todos estaban metidos atrás”, analiza Edwar Alva, periodista de GolPerú.

Para Ricardo Montoya, “Perú es un equipo en formación”. “Si bien es una selección que se conoce, con una base de varios años, se está tratando de hacer innovaciones tácticas. Creo que el momento de hacerlo era este porque sirve para darse cuenta que hay jugadores a los que les cuesta más que a otros. Cartagena no puede ser titular. Araujo y, sobre todo, Abram, dan muchas licencias en defensa”, finaliza.

A esas conclusiones, Reynoso añadió que “hace falta trabajo. Los carrileros deben saber interpretar cuando presionar o cerrar”. Es decir, el sistema requiere de más tiempo y trabajo para que lograr el objetivo. Y son justamente los amistosos los que ayudan a que eso se consiga. Sin embargo queda claro que hay mucho por hacer si en algún momento se quiere usar como variante la línea de tres o cinco defensores al fondo.

Wilder Cartagena sufrió demasiado el partido.

La inamovible columna vertebral

Las figuras de Perú estuvieron en las áreas. Pedro Gallese en el arco salvando ocasiones claras de gol, incluso con atajadas milagrosas sobre la línea; y Gianluca Lapadula ingresando en el segundo tiempo para darle otro aire al ataque nacional, peleando cada balón como si en juego estarían los tres puntos, algo que no hizo Raúl Ruidíaz en la primera mitad.

Hoy, Gallese es inamovible. Referente y capitán. Esa es una gran noticia de cara a las Eliminatorias. La certeza que nos deja el ‘Pulpo’ es que de cara al torneo vamos a tener un portero seguro, en su momento de madurez y con la capacidad de ser líder y, cuando se le requiera, figura.

¡TREMENDO PEDRO GALLESE!



⏱️ 23’ PT | ALE 🇩🇪 1-0 🇵🇪 PER



🖥️ 003 / 703 HD de Movistar TV



𝑺𝒆𝒈𝒖𝒊𝒎𝒐𝒔 𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐́𝒏. ❤️#PERÚxMDEPORTES pic.twitter.com/42OpakTsxO — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 25, 2023

Arriba a Gianluca Lapadula le bastó 45 minutos para demostrar que, por el momento, no tiene suplente. Aunque suene duro y crudo decirlo, Raúl Ruidíaz en la selección está muy detrás del ‘Bambino’. El goleador de la Serie B de Italia tiene más recursos para asociarse con sus compañeros y más ímpetu a la hora de pelear cada balón.

En el medio André Carrillo, Renato Tapia y el ausente Christian Cueva se apuntan como parte de la columna que debe empezar las Eliminatorias. De hecho, el que tuvo que asumir el rol de Cueva era Christofer Gonzales a quien le costó en demasía ser el hombre orquesta. ‘Aladino’, uno de los más importantes de la era Gareca, es el indicado.

Sí, Perú tiene una base con un promedio de edad de 29 años, que no es tan alta; sin embargo, se debe buscar el recambio para las Eliminatorias que duran tres años aproximadamente. “Este problema ya se veía hace algunos años. Lo preocupante es que, al parecer, no se hizo lo que se debía para intentar evitarlo. Por ahora tenemos un gran problema y menos tiempo para solucionarlo” , nos dice Leao Butrón, exportero de la selección peruana.

Gianluca Lapadula luchando contra Matthias Ginter en el Alemania 2-0 Perú (Foto: FPF)

Polifuncionalidad de Tapia y el desequilibrio de Carrillo

Empezó como líbero y luego pasó a jugar unos metros más adelante de Aquino y Cartagena por su mejor manejo del balón con los pies. Y en ambas situaciones se desempeñó de la mejor manera. Renato Tapia no solo es el candado de la selección, también es polifuncional a la hora de moverse en el campo. Y eso se debe rescatar.

El volante del Celta tuvo cuatro intercepciones durante el partido y, según los datos de SofaScore, es el que dominó ese ítem incluso comparando con el rendimiento de los alemanes.

Carrillo, por su parte, siempre estuvo solo pero aún así se las ingenió para generar peligro por la derecha. Ni Kimmich ni Raum pudieron frenarlo cada vez que encaraba hacia el arco de Ter Stegen con el balón en los pies. André siempre ha sido muy desequilibrante y esa cualidad no la ha perdido.

“Cuando se pierde hay que aprender, rescatar lo positivo, somos conscientes que Alemania fue muy superior. Es bueno que nos haya pasado esto ahora, para lavarnos la cara y saber dónde estamos parados”, señaló Carlos Zambrano. El partido ante los germanos ha dejado -con rudeza- algunas lecciones. “A cocachos aprendí”, diría el gran Nicomedes Santa Cruz.