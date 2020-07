Que un futbolista nacional se vaya a una liga top en el mundo siempre será festejado. No todos los días nos llegan noticias de este nivel. La confirmación del fichaje de Renato Tapia al Celta de España se festeja doble: el volante de la selección peruana ya no iba a continuar en el Feyenoord de los Países Bajos y necesitaba cambiar de aires rápidamente. Tras sonar en varios equipos de Europa, finalmente se oficializó que en la temporada 2020/21 jugará en La Liga. También le permitirá llegar bien y con continuidad a los próximos partidos de la bicolor, siendo Ricardo Gareca uno de los más felices con esta noticia.

Renato Tapia será el tercer futbolista en jugar La Liga con el Celta de Vigo. Antes lo hicieron José 'Chemo' del Solar y Juan Jayo.

¿POR QUÉ PERÚ NO TIENE MUCHOS JUGADORES EN LAS LIGAS MÁS IMPORTANTES DEL PLANETA?

Exportar en el fútbol es un hecho común desde casi los inicios del juego. La mayoría emigra de Sudamérica a Europa con el fin de mejorar su carrera y fortalecer su economía. Muchos tienen doble nacionalidad, como el argentino Lionel Messi, el brasileño Marcelo y otros cracks que vemos cada fin de semana. Ellos no solo juegan por sus méritos dentro de una cancha, sino también no ocupan cupo de extranjero, lo cual les permite a sus equipos buscar otras alternativas en otros mercados.

Una limitación para un extranjero es no contar con el pasaporte comunitario. En un torneo top puedes tener un máximo de 2 a 3 foráneos sin esa documentación. El no tenerlo pesa, pero no es determinante si el futbolista es muy bueno. La selección peruana viene de jugar el último Mundial. Se pensó (mal) que eso les abriría las puertas de las grandes ligas. Solo Luis Advíncula dio el salto inmediato al pasar del Lobos de México al Rayo Vallecano de España, para jugar en La Liga. Luego se sumó Miguel Trauco en 2019. El ‘Genio’ dejó Flamengo de Brasil para jugar la Ligue 1 con Saint Etienne. Ningún otro mundialista emigró a una liga de nivel, hasta ahora con Tapia.

Queda claro que en el fútbol sigue pesando la calidad, pero también es crucial la regularidad. Se necesita estar siempre por encima de los 7-8 puntos para trascender. En otros casos se prioriza el dinero y van a ligas de menor nivel, pero de mejor paga.

André Carrillo puede ser el ejemplo más representativo. La ‘Culebra’ dejó el Watford, equipo de la Premier League de Inglaterra, para mudarse a Arabia Saudita. ¿La edad también pesa? Seguro. Muchos tardaron en madurar y potenciarse. En otros casos pasa por la actitud. El peruanos sabe jugar, pero muchas veces su nivel de competencia es insuficiente para ser fichado por un equipo gigante.

El Rayo Vallecano de Luis Advíncula plantea propuestas para resolver la polémica en el ascenso de España. (Foto: @RayoVallecano)

¿CUÁNTOS FUTBOLISTAS HAN PASADO POR LAS CINCO MEJORES LIGAS DEL MUNDO?

Partamos primero en definir cuáles son las ligas más importantes del planeta. La más conocida y seguida por la mayoría es La Liga de España. Por lo que genera Barcelona y Real Madrid, sumado a que hace unos años tuvo enfrentamientos espectaculares entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. No por algo la llaman ‘la liga de las estrellas'. La Premier League de Inglaterra también es una de las ligas poderosas. Un torneo bastante regular y que, a diferencia de España, los campeones no son los de siempre.

La Serie A de Italia ha venido recuperando su nivel en los últimos años. Históricamente siempre ha sido grande y la llegada de ‘CR7′ hizo que tome mayor relevancia. Juventus es el amo y señor de ese país, pero tiene equipos con historia internacional, como AC Milan e Internazionale. La Bundesliga de Alemania es la liga con mejor promedio de gol en el mundo y tiene a Bayern Munich y Borussia Dortmund como protagonistas en Champions League. La Ligue 1 de Francia se ha revalorizado y crecido gracias al PSG, equipo que cuenta con cracks de la talla de Neymar o Kylian Mbappé.

LA LIGA - ESPAÑA (24 JUGADORES)

SIGIFREDO MARTÍNEZ

Es el peruano que más temporadas jugó en el fútbol español. Jugaba como volante y toda su carrera la hizo en la ‘Madre Patria'. Nunca jugó en Perú, aunque su pase pertenecía a Sporting Cristal. En España jugó en Real Zaragoza, equipo con el que ganó dos veces la Copa del Rey (1964 y 1966) y es el peruano con más temporadas en ese país.

JUAN SEMINARIO

Arrancó su carrera en Deportivo Municipal (1954). Llegó a España en 1961, procedente del Sporting de Lisboa. Le bastó una temporada para ser el ‘Pichichi’ (máximo goleador) del torneo. Hizo 36 con el Real Zaragoza convirtiéndose, hasta la fecha, en el único futbolista en la historia ese club en obtener ese logro. Luego partió a Italia y, tras dos años, regresó para jugar en Barcelona (1964). Cerró su carrera en el Sabadell. El delantero hizo 55 goles en La Liga.

Juan Seminario fue elegido el mejor futbolista extranjero en La Liga, en 1961.

JOSÉ DEL SOLAR

‘Chemo’ fue uno de los futbolistas peruanos que marcó la diferencia en su época. Tras su paso exitoso por la U. Católica de Chile, José del Solar emigró a España para jugar por el Tenerife (1992). Ahí estuvo tres temporadas y luego pasó al Salamanca (1995), donde le bastó una temporada para meterse en el bolsillo a la hinchada de ese equipo. Ahí captó la atención del poderoso Valencia (1996), equipo en donde cerró su paso por la ‘Madre Patria'.

'Chemo' jugó 36 partidos e hizo 6 goles con Salamanca.

HUGO SOTIL

El ‘Cholo’ todavía es recordado con cariño en tierras española. Tras disputar el Mundial de México 1970 con la selección nacional, el delantero llegó en 1973 para jugar por Barcelona. Esa temporada ganó La Liga junto al neerlandés Johan Cruyff. Dos años después, Hugo Sotil ganó la Copa América con la bicolor. Con los azulgranas hizo 15 goles en 58 partidos.

PERUANOS QUE JUGARON EN LA LIGA DE ESPAÑA

FUTBOLISTA EQUIPO(S) TEMPORADAS SIGIFREDO MARTÍNEZ Zaragoza, Elche 8 JUAN SEMINARIO Zaragoza, Barcelona, Sabadell 7 JOSÉ DEL SOLAR Tenerife, Salamanca, Celta, Valencia 6 SANTIAGO ACASIETE Almería 4 HUGO SOTIL Barcelona 4 OSCAR MONTALVO Deportivo La Coruña 3 MIGUEL REBOSIO Zaragoza 3 PERCY OLIVARES Tenerife 2 JUAN JAYO Celta, Las Palmas 2 ALBERTO LORET DE MOLA Las Palmas 2 PEDRO AICART Barcelona, Málaga 2 PABLO ZEGARRA Salamanca 2 DAMIÁN ÍSMODES Racing de Santander 2 LUIS ADVÍNCULA Rayo Vallencano 1 GERMÁN LEGUÍA Elche 1 FLAVIO MAESTRI Hércules 1 JUAN MANUEL VARGAS Real Betis 1 JOSÉ VELÁSQUEZ Hércules 1 ALFONSO DULANTO Mérida 1 JUAN CABALLERO Elche 1 LUIS REDHER Zaragoza 1 JEAN FERRARI Extremadura 1 CHRISTIAN CUEVA Rayo Vallecano 1 JUAN CARLOS OBLITAS Elche 1

*Miguel Loayza (Barcelona), Mario Vega (Atlético de Madrid), Roberto Merino (Mallorca) y Alexander Callens (Real Sociedad) fueron parte de sus equipos, pero nunca tuvieron minutos en La Liga.

PREMIER LEAGUE - INGLATERRA (5 JUGADORES)

NOLBERTO SOLANO

‘Ñol’ fue parte de la gran generación que tuvo Sporting Cristal en su tricampeonato (1994 a 1996). Sumada a la campaña en la Copa Libertadores 1997, donde disputó la final ante Cruzeiro, estaba claro que Nolberto Solano no continuaría su carrera en el fútbol peruano. Se fue a Boca Juniors, donde tuvo la oportunidad de compartir equipo con Diego Armando Maradona. En 1998 llegó a Inglaterra para jugar en Newcastle. De inmediato se ganó un lugar y se hizo querer por la sutileza de su juego y la efectividad con la pelota parada. También jugó en Aston Villa y West Ham United.

Nolberto Solano jugó en la Premier League | Foto: AP

YSRAEL ZÚÑIGA

El delantero pasó directamente del fútbol peruano al inglés. Su debut en 1999 fue brutal, rompiendo el récord de máximo goleador en una sola temporada (32 anotaciones). También debutó en la selección nacional y partió a Inglaterra para jugar en el Coventry City. Ysrael Zúñiga jugó tres temporadas en ese equipo (dos en Premier League).

Ysrael Zúñiga jugó en el Coventry City durante los años 2000 al 2002. En estos dos años anotó 4 goles. (Getty Images)

ANDRÉ CARRILLO

La ‘Culebra’ llegó a Inglaterra procedente del Benfica de Portugal. El Watford lo acogió y ahí disputó una temporada (2017/18). Ahí jugó con el brasileño Richarlison, quien hoy es usualmente convocado al ‘Scratch'. No era habitual titular, pero jugaba con continuidad y eso le permitió jugar la recta final de las Eliminatorias y clasificar al Mundial con la selección. Se pensó que, tras el buen nivel que mostró en Rusia 2018, continuaría en Inglaterra, pero se marchó a Arabia Saudita.

André Carrillo jugó 28 partidos e hizo un gol en la Premier League. (Foto: @WatfordFC)

CLAUDIO PIZARRO

El ‘Bombardero’ llegó a Inglaterra en 2007, luego de cansarse de ganar títulos y meter goles en Bayern Munich. Chelsea se hizo de sus servicios y fue un pedido expreso del técnico Jose Mourinho. El portugués no duró mucho en Stamford Brigde y Claudio Pizarro perdió protagonismo. Hizo dos goles con los ‘blues’ y en 2008 fue subcampeón de la Champions League.

PERUANOS QUE JUGARON EN LA PREMIER LEAGUE

FUTBOLISTA EQUIPO(S) TEMPORADAS NOLBERTO SOLANO Newcastle, Aston Villa, West Ham 10 YSRAEL ZÚÑIGA Coventry 2 CLAUDIO PIZARRO Chelsea 2 ANDRÉ CARRILLO Watford 1 DIEGO PENNY Burnley 1

SERIE A - ITALIA (7 JUGADORES)

JUAN MANUEL VARGAS

El ‘Loco’ llegó a Italia en 2006, luego de un buen paso en Colón de Santa Fe. Su nuevo equipo sería el modesto Calcio Catania, con el cual se mostró y marcó diferencias en dos temporadas. Luego fue fichado por Fiorentina (2008), donde tuvo sus mejores momentos. Juan Vargas, incluso, pudo jugar la Champions League con los ‘violetas'. También jugó en el Genoa (2012/13).

Juan Vargas jugó 8 temporadas en el fútbol italiano. FOTO: AP

VÍCTOR BENÍTEZ

El ‘Conejo’ debutó en Alianza Lima (1953) y se retiró en Sporting Cristal (1972). Pero antes tuvo un paso importante por el fútbol italiano. Si bien es cierto nunca ganó la Serie A, Víctor Benítez fue el primer peruano en ganar la Champions League. Lo hizo en 1963 con el AC Milan. El defensa es recordado con cariño por los hinchas ‘rossoneros', pese a que también jugó por el Inter de Milán, su clásico rival. También estuvo en Roma, donde ganó la Copa Italia (1969).

GERÓNIMO BARBADILLO

El popular ‘Patrulla’ es leyenda en Tigres de México. Gracias a su excelente performance en el país azteca, donde salió tricampeón, y tras jugar el Mundial de España 1982, llegó al fútbol italiano para jugar en el Avellino. Luego fichó por Udinese (1985). Gerónimo Barbadillo superó el centenar de partidos en la Serie A y metió 11 goles.

RINALDO CRUZADO

Su paso del volante por Juan Aurich de Chiclayo siempre lo recordará con cariño. Gracias al nivel que mostró en el ‘Ciclón’ llegó a la selección peruana. Tras quedar en tercer lugar en la Copa América 2011, emigró a Italia para jugar en Chievo Verona. Ahí jugó dos temporadas y anotó un gol.

Rinaldo Cruzado, luego de su paso por Italia, jugó en Newell's de Argentina.

PERUANOS QUE JUGARON EN LA SERIE A

FUTBOLISTA EQUIPO(S) TEMPORADAS JUAN MANUEL VARGAS Catania, Fiorentina, Genoa 9 VÍCTOR BENÍTEZ AC Milan, Messina, Roma, Venezia, Inter de Milán 8 GERÓNIMO BARBADILLO Avellino, Udinese 4 JUAN SEMINARIO Fiorentina 2 RINALDO CRUZADO Chievo 2 JULIO CÉSAR URIBE Cagliari 1 ÁLVARO AMPUERO Parma 1

*Andy Polo (Inter de Milán), George Forsyth (Atalanta) y Joazinho Arroé (Siena) fueron parte de sus equipos, pero nunca jugaron en la Serie A.

ALEMANIA (10 JUGADORES)

CLAUDIO PIZARRO

Uno de los mejores futbolistas peruanos de la historia a nivel de clubes. Para muchos, el mejor. Claudio Pizarro llegó a Alemania en 1999, procedente de Alianza Lima. En su segundo partido anotó por primera vez con Werder Bremen. El ‘Bombardero de los Andes’ conquistó tierras germanas: ganó 6 Bundesligas, 6 Copa Alemana, 2 Supercopa y a nivel internacional se consagró en la Copa Intercontinental (2001) y Champions League (2013). Es el peruano con más temporadas en ligas de primer nivel (22), el que más partidos jugó (511) y el que más goles metió (199).

Claudio Pizarro ganó todas las copas con Bayern Munich.

PAOLO GUERRERO

El ‘Depreador’ hizo toda su carrera en el extranjero. En 2004 debutó con Bayern Munich y con los ‘bávaros’ ganó la Bundesliga dos veces (2005 y 2006). Con más experiencia y ganas de consolidarse, Paolo Guerrero se marchó al Hamburgo (2006), donde tuvo mayor protagonismo, marcando 37 goles en 133 partidos.

Tras su paso por el fútbol alemán, Paolo Guerrero fichó por Corinthians de Brasil (2012).

JEFFERSON FARFÁN

La ‘Foquita’ llegó a Alemania procedente del PSV de los Países Bajos. Schalke fue el equipo que lo contrató y Jefferson Farfán se ganó la titularidad de inmediato. Con los ‘reyes azules’ tuvo la oportunidad de jugar la Champions League, donde en la temporada 2011 llegó hasta las semifinales.

Tras jugar en Schalke, Jefferson Farfán se fue al Al Jazzira de Emiratos Árabes Unidos. (Foto: AFP)

CARLOS ZAMBRANO

El ‘Káiser’ es otro de los que hizo su carrera fuera del Perú. Debutó en Schalke 04 y fue compañero de Jefferson Farfán. Luego pasó al St Pauli (2010) y también jugó en el Eintracht Frankfurt (4 temporadas). Tras su paso por Alemania, Carlos Zambrano se fue a Rusia para jugar por el Rubin Kazan.

Carlos Zambrano jugó en Eintracht Frankfurt entre el 2012 y 2016. (Foto: AFP)

PERUANOS QUE JUGARON EN LA BUNDESLIGA

FUTBOLISTA EQUIPO(S) TEMPORADAS CLAUDIO PIZARRO Werder Bremen, Bayern Munich, Colonia 20 PAOLO GUERRERO Bayern Munich, Hamburgo 8 JEFFERSON FARFÁN Schalke 04 7 CARLOS ZAMBRANO Schalke 04, St Pauli, Eintracht Frankfurt 7 PERCY OLIVARES Nuremberg 1 JULIO BAYLÓN Fortuna Colonia 1 ROBERTO SILVA Werder Bremen 1 LUIS ADVÍNCULA Hoffenheim 1 AUGUSTO PALACIOS Kickers Offenbach 1 CARLOS ASCUES Wolfsburgo 1

FRANCIA (8 JUGADORES)

JEAN DEZA

Tras un paso fugaz por la San Martín (2013), Jean Deza arribó a Francia para jugar por el Montpellier. En su primer temporada tuvo continuidad y llegó a anotar una vez en 12 partidos. Luego perdió protagonismo y regresó al Perú para jugar en Alianza Lima (2015). Con los blanquiazules solo estuvo medio año y volvió al cuadro francés.

Jean Deza también jugó en Eslovaquia y Bulgaria. (Foto: AFP)

RAÚL FERNÁNDEZ

‘Superman’ dejó Universitario de Deportes tras ser el arquero titular entre 2007 y 2011. Su futuro estaba en Francia, para jugar en el Niza. Raúl Fernández estuvo dos temporadas, pero nunca llegó a afianzarse como titular, ya que el puesto era del colombiano David Ospina. Apenas jugó dos partidos.

Raúl Fernández también jugó en la MLS.

MIGUEL TRAUCO

Llegó al Saint Etienne tras jugar y salir subcampeón en la Copa América 2019. El ‘Genio’ tuvo protagonismo en la Ligue 1, pero en este 2020 no jugó lo que esperaba. Todavía tiene contrato, pero viene analizando otras posibilidades.

Miguel Trauco salió del Perú en 2017 para jugar en Flamengo de Brasil. (Foto: AFP)

CRISTIAN BENAVENTE

Si algo le ha faltado al volante peruano ha sido continuidad en sus equipos. Llegó en 2019 al Nantes, equipo donde fue más una alternativa. Finalizado el torneo francés, el club le comunicó que no seguiría contando con sus servicios. Cristian Benavente pertenece al Pyramids de Egipto.

Cristian Benavente es jugador del Nantes desde agosto del 2019. (Foto: AFP)

PERCY PRADO

Junto a Trauco y Benavente jugaron en 2019/20 en Francia. Fue el debut de Percy Prado en la primera división del fútbol galo. Incluso tuvo la oportunidad de enfrentar a Kylian Mbappé. Tuvo un acercamiento con la selección peruana e incluso iba a ser convocado para la fecha doble de marzo, para jugar las Eliminatorias ante Paraguay y Brasil. La expansión del COVID-19 no le permitió cumplir su sueño. Su futuro aun es incierto.

Percy Prado es compañero de Cristian Benavente en Nantes





FUTBOLISTA EQUIPO(S) TEMPORADAS JEAN DEZA Montpellier 3 RAÚL FERNÁNDEZ Niza 2 MIGUEL TRAUCO Saint Etienne 1 WILMER AGUIRRE Metz 1 CRISTIAN BENAVENTE Nantes 1 ANDRÉS MENDOZA Marsella 1 MANUEL CORRALES Metz 1 PERCY PRADO Nantes 1

