Nacieron lejos del Perú, pero el tiempo hizo que su corazón se volviera blanquirrojo. De Ramón Quiroga a Gabriel Costa hay decenas de historias de jugadores foráneos que vinieron con las maletas vacías y las llenaron de peruanidad. Ya sea para aliviar el cupo de extranjeros en la Liga 1 o para vestir la camiseta de la selección peruana, muchos futbolistas se convencieron de que su lugar en el mundo estaba en Perú.

En los setenta, dos historias con el mismo tono. Humberto Horacio Ballesteros (Buenos Aires, 1944) era el candidato a ser el arquero de la Blanquirroja para las Eliminatorias a Alemania 1974. Sin embargo, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado le impidió jugar por Perú a pesar de estar nacionalizado. En la misma década, y ya con Francisco Morales Bermúdez como presidente, Ramón Quiroga se convirtió en el arquero de la selección en el Mundial de Argentina 78 hasta las Eliminatorias a México 86.

Los años noventa volvieron a tener el foco de futbolistas nacionalizados. Pedro Garay, Julinho y Julio César Balerio sacaron el DNI peruano en un Sporting Cristal que logró un tricampeonato y fue finalista de la Copa Libertadores. En los mismos años, Óscar Ibáñez se metió entre los palos a la selección peruana, mientras era multicampeón con la ‘U' y, luego, se coronaba con Cienciano en la Copa Sudamericana 2003.

Ramón Quiroga fue arquero de la selección peruana en los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982.

En la actualidad, existen dos precedentes cercanos de futbolistas que se nacionalizaron y tuvieron la opción de ser convocados por Ricardo Gareca a Perú. Horacio Calcaterra y Gabriel Costa aparecieron en los llamados del ‘Tigre’ después del Mundial de Rusia 2018 y hoy pertenecen al universo de jugadores convocables en la bicolor.

En Perú, la Ley número 26574 -De Nacionalidad- estipula en el artículo tercero que “son peruanos por naturalización:

1. Las personas extranjeras que expresan su voluntad de serlo y que cumplen con los siguientes requisitos:

a) Residir legalmente en el territorio de la República por lo menos dos años consecutivos.

b) Ejercer regularmente profesión, arte, oficio o actividad empresarial.

c) Carecer de antecedentes penales, tener buena conducta y solvencia moral”.

Además, en el artículo cuarto, cita.

“La persona extranjera unida en matrimonio con peruano o peruana y residente, en esta condición, en el territorio de la República por lo menos dos años, que exprese su voluntad de serlo ante la autoridad competente. El cónyuge naturalizado por matrimonio no pierde la nacionalidad peruana en caso de divorcio o fallecimiento del cónyuge”.

Sin embargo, la FIFA estipula que un jugador solo es elegible por una selección peruana si reside en su nuevo país por lo menos cinco años. Es decir, un jugador puede estar nacionalizado peruano, pero deberá esperar para ser convocado a la bicolor.

Óscar Ibáñez atajó en el arco peruano en las Eliminatorias a Japón-Corea 2002 y Alemania 2006. (Foto: El Comercio)

Esta nota no intenta enumerar a los posibles futbolistas convocables por Gareca. En estas fiestas patrias, estos son los jugadores que podrían planear nacionalizarse peruano pronto ya sea por jugar en la Liga 1 sin ocupar la plaza de extranjeros o soñar con ser llamado a la selección peruana.

Emanuel Herrera, 33 años, Argentina

Cuando hacia finales del 2018, Emanuel Herrera era el ‘killer’ más efectivo de la Liga 1, la pregunta se hizo inminente: ¿Te nacionalizarías? El delantero, que cerró el año con 40 goles en el torneo local y 3 más en Copa Libertadores, no descartaba ni aseguraba.

Si respondió sobre el tema en octubre del 2019. “No lo pienso, ¡lo hago!. Debe ser hermoso jugar para una selección, representar a un país. Más con cómo lo viven acá. Aquí vas al banco, estás en la calle, y todos están con la camiseta de Perú. Eso me sorprendió de la gente porque en Argentina últimamente no le están dando mucha bola a la selección. Debe ser algo hermoso. Si está la posibilidad, no lo dudaría”, dijo en AS Perú.

Emanuel Herrera tiene el récord de mayor anotador en un torneo peruano. El 2018 marcó 40 goles en la Liga 1. (Foto: GEC)

Herrera llegó al Perú el año 2017 para jugar el primer semestre por Melgar. El siguiente semestre jugó en Lobos BUAP de la Liga MX. Retornó para jugar en Perú por Sporting Cristal, y con este año en curso ya lleva 3 calendarios en la Liga 1. Es decir, con los antecedentes de Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra y Gabriel Costa, en La Florida podrían gestionar la nacionalización del delantero.

Con 33 años y recuperándose de una grave lesión, si el atacante se nacionaliza por Perú, recién podría ser convocado por Ricardo Gareca a partir del 2023.

Donald Millán, 34 años, Colombia

El caso de Donald Millán es distinto. No existen muchos registros de jugadores colombianos que cambiaron su nacionalidad por la peruana. Apenas dos casos. El primero, Roberto Mosquera, quien nació en Ibagué en 1956 y era hijo de Alfredo Mosquera, futbolista que jugaba en ese entonces en Colombia. El segundo es más cercano. El portero Jorge Rivera hizo casi toda su carrera en Perú y jugó sus últimos años como peruano.

Donaldo Millán lleva siete temporadas en la Liga 1. Este año firmó por Universitario de Deportes. (Foto: Prensa Universitario)

Millán tiene 34 años y juega desde enero en Universitario de Deportes. Desde el 2014 solo ha jugado en clubes de la Liga 1: Vallejo, UTC, Binacional y, ahora, la ‘U'. Un plus distinto para su permanencia en la liga peruana podría ser que consiga la nacionalización y ya no ocupe el cupo de extranjero.

El caleño tiene un historial de 248 partidos y 73 goles en clubes peruanos. Su mejor producción fue el año pasado con la camiseta de Binacional, donde logró salir campeón de la Liga 1 siendo el goleador del equipo con 23 tantos.

Tiago Cantoro, 19 años, Argentina

¿Qué hacía Tiago Cantoro siendo convocado a los microciclos de la selección Sub 20 si es argentino? La pregunta era trending topic en agosto del 2019 tras conocer la convocatoria desde la FPF. La respuesta es única. Tiago y su familia residen en Perú, el equipo de Daniel Ahmed lo venía siguiendo de sus partidos en Universitario y, si los papeleos se apuran, podría ser opción en el Sudamericano del 2021.

“Es una sorpresa que me llamen a la Selección de Perú y más aún siendo argentino. Es algo lindo que me toca esta vez y espero que me vaya bien”, le dijo Cantoro a Depor tras su convocatoria. Había intención de ambas partes -tanto jugador como FPF- para que la nacionalización se concrete y pueda ser llamado a la Sub 20.

Tiago es hijo de Mauro Cantoro, futbolista que jugó entre 1998 y 1999 en Universitario de Deportes, y acabó su carrera en León de Huánuco en el 2015. (Foto: Prensa Universitario)

De Tiago se habló mucho en el 2019. Sus buenas actuaciones en el equipo de Reserva de Universitario le abrieron las puertas del club, que tras muchas idas y vueltas le hizo su primer contrato profesional. Sin embargo, a inicios de este año, Tiago tuvo que buscar continuidad lejos del cuadro crema.

En Universitario, el técnico Gregorio Pérez sugirió que Cantoro sea prestado, y así fue como llegó al Atlético Grau de Piura. Si se quedaba, el futbolista no tenía opción de jugar ya que los cinco cupos de extranjeros estaban ocupados por Donald Millán, Alberto Quintero, Luis Urruti, Federico Alonso y Jonathan Dos Santos.

Con el Atlético Grau, Cantoro jugó cuatro de las seis fechas que se disputaron en el torneo Apertura 2020 antes de la paralización por el coronavirus. Además, estuvo en el banco en los dos partidos contra River Plate de Uruguay por la Copa Sudamericana. Su debut no pudo ser más especial: contra Alianza Lima en Matute, la misma cancha donde su padre Mauro dio la vuelta olímpica con Universitario en 1999.

Jeremías Bogado, 25 años, Paraguay

A Jeremías Bogado nadie le ha consultado si quiere ser peruano. Y el único registro de un futbolista paraguayo nacionalizado por Perú es Pedro Garay. El ‘Pelado’ jugó entre 1994 y 1998 en Sporting Cristal y lo ganó todo, hasta fue finalista en la Copa Libertadores 1997. Acabó su carrera en Deportivo Pesquero en 1999.

Bogado, sin embargo, es un prospecto de jugador a futuro. Tiene 25 años y se formó en Olimpia de Paraguay. Llegó al Perú con poca pirotecnia para jugar por Comerciantes Unidos en el 2017. Tras dos años en Cutervo, el 2019 fichó por Deportivo Municipal. Con la Academia jugó 32 partidos y suma 9 goles.

Jeremías Bogado juega desde el 2019 en Deportivo Municipal. (GEC)

En sus cuatro temporadas en la Liga 1 ha sabido llamar la atención. Por ser tan joven, una opción para sus futuros contratos con clubes nacionales podría tener el DNI peruano.

Alfredo Ramúa, 33 años, Argentina

El ‘Chapu’ Ramúa lleva tantos años en Perú que el acento argentino se le escucha cada vez menos. Jugó todo el 2010 con CNI de Iquitos, y luego desde el 2013, el mediapunta casi siempre defendió la camiseta de Cusco FC (ex Real Garcilaso), solo el 2016 se fue a jugar por Sporting Cristal.

Alfredo Ramúa jugó por primera vez en Perú en el año 2010 con camiseta de CNI de Iquitos. Entre 2013 y 2015, y 2017 y el presente defiende a Cusco FC. (Foto: GEC)

Su historial en torneos locales e internacionales no es escaso. Suma un total de 366 partidos entre CNI, Cusco FC y Cristal, con un saldo de 61 anotaciones. Su edad, 33 años, no lo acerca a los llamados de Ricardo Gareca. Pero sin dudas, pudo ser buena opción en años anteriores.

Futbolistas que podrían nacionalizarse como peruanos

Germán Pacheco, argentino, 29 años, Alianza Universidad, 2 años seguidos en Perú.

Dhawlin Leudo, colombiano, 31 años, Binacional, 2 años seguidos en Perú (jugó en la Sub 20 de Colombia el 2009).

Pablo Míguez, uruguayo, 33 años, Melgar, 3 años seguidos en Perú.

Juan Romagnoli, argentino, 24 años, Cienciano, 2 años seguidos en Perú.

Lampros Kontogiannis, mexicano, 31 años, Cienciano, 1 año seguido en Perú - Antes estuvo del 2014 a 2018.

Jarlín Quintero, colombiano, 26 años, Cantolao, 3 años seguidos en Perú.

Federico Nicosia, argentino, 30 años, Sport Huancayo, 8 años seguidos en Perú.

Ernest Nungaray, estadounidense, 28 años, Mannucci, 3 años seguidos en Perú.

Danilo Carando, argentino, 31 años, Cusco FC, 2 años seguidos en Perú.

Omar Merlo, argentino, 33 años, Sporting Cristal, 3 años seguidos en Perú.

Diego Manicero, argentino, 35 años, Carlos Stein, 8 años seguidos en Perú.

Maximiliano Velasco, argentino, 30 años, Llacuabamba, 2 años seguidos en Perú - Antes estuvo entre 2015-2016 y 2018.

Jeferson Collazos, colombiano, 29 años, Atlético Grau, 5 años seguidos en Perú.

