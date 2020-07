Nació en Suiza, es de madre peruana y siempre mostró su deseo de vestir la bicolor. Finalmente, tras el papeleo correspondiente, FIFA autorizó el cambió de Federación de Jean Pierre Rhyner, por lo que es oficialmente elegible como jugador de la selección peruana. Sin embargo, si bien siempre es beneficioso contar con mayor cantidad de opciones –sobre todo si se es Perú, un equipo al que todo aporte le viene bien–, su habilitación no quiere decir que inmediatamente será considerado por Ricardo Gareca. De hecho, deberá destacar para entrar en el lente del ‘Tigre’.

Jean Pierre Rhyner es defensa central y tiene 24 años. Inició su carrera en el Grasshopper de Suiza, en 2015. Aunque fue considerado para la selección Sub 20 de ese país –disputó cinco amistosos–, su carrera no despegó rápido. Fue prestado al FC Schaffhousen de la Segunda División, donde tuvo continuidad. Volvió a Grasshoppers para la temporada 2018/2019 y jugó 20 partidos en la liga local, pero su equipo descendió. Así, llegó el año pasado al Cádiz de España, con el que logró el ascenso a LaLiga –Primera División de España–, y tuvo participación en nueve partidos. Tiene contrato por dos temporadas más, por lo que si logra jugar más minutos en una de las mejores ligas del mundo, podría ser considerado por Ricardo Gareca.

Sin la certeza de jugar amistosos en setiembre, resulta complicado que pueda ser llamado directamente para un partido de Eliminatorias, preliminarmente pauteadas para octubre. La vitrina perfecta para Rhyner podría ser la Copa América a jugarse en 2021, donde Ricardo Gareca podría convivir más con él y hacerse una mejor idea de su juego. Eso sí, más allá de las ganas y los ‘permisos’, el juego y la dedicación son la clave, pues existen más nombres que ya se han ganado un lugar o luchan constantemente por mantenerse en la selección peruana, y otros que se esfuerzan día a día por llegar. Acá te presentamos a los defensas con los que Jean Pierre Rhyner tendría que pelear un espacio en la bicolor.

-Luis Abram-

En poco tiempo, Luis Abram se ha convertido en uno de los pilares de la defensa bicolor. Ricardo Gareca confió en él desde 2016, cuando apenas tenía 20 años, y jugaba en Sporting Cristal. En 2017, emigró a Vélez Sarsfield de Argentina, donde tuvo continuidad y, por su capacidad y juventud, se convirtió en uno de los mejores prospectos. Además, maneja bien el perfil izquierdo, por lo que, aunque no lo ha hecho antes en la selección, podría ocupar la posición de lateral.

Estuvo en la lista preliminar para Rusia 2018, pero finalmente no quedó entre los 23 convocados. Lejos de ‘bajonearse’, Luis Abram siguió creciendo en Argentina y se volvió indiscutible en el equipo titular de Vélez. Actualmente, su futuro parece estar en Europa, donde ya se habla de él como refuerzo de Real Betis. En el ’11′ de Ricardo Gareca se ha vuelto inamovible. De hecho, junto a Pedro Gallese y Miguel Trauco, es el único que ha jugado 90 minutos en los últimos 13 partidos de la selección peruana. Este año jugó nueve partidos con su club y en todos fue titular. Salvo una lesión o suspensión, su presencia en la zaga parece un hecho.

Luis Abram lleva un gol con la selección peruana: ante Brasil en un amistoso jugado en setiembre de 2019. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

-Carlos Zambrano-

Luego de tres años de ausencia en la selección peruana, volvió a vestir la bicolor en la Copa América 2019. Solo se perdió un partido durante el torneo. Desde entonces, ha estado en todas las convocatorias de Ricardo Gareca, y solo se perdió unos amistosos por lesión.

Tras algunas temporadas con poca actividad en Europa, en enero de este año ficho por Boca Juniors. No fue inmediatamente titular, pero sí participó en la Superliga argentina y la Copa Libertadores con el cuadro ‘xeneize’. Incluso, celebró el título en marzo. Sin embargo, durante su participación en ese partido decisivo en La Bombonera ante Gimnasia, sufrió una lesión en las costillas y tuvo que ser operado.

De haberse jugado Eliminatorias en marzo como estaba planificado, Carlos Zambrano se hubiera perdido ambos partidos. Si el camino a Qatar se reanuda en octubre, ya estaría recuperado y sería incluido. Aún no hay fecha de reinicio para la Superliga argentina, pero sí para la Copa Libertadores. De mantenerse el fixture establecido, Boca jugaría el 17 de setiembre ante Libertad de Paraguay y el ‘León’ volvería a la acción.

Carlos Zambrano jugó su primer partido con la selección en tres años ante Venezuela, en la Copa América 2019. Su último partido había sido en marzo de 2016, justamente frente a la 'Vinotinto'. (Foto: AFP)

-Miguel Araujo-

Es convocado por Ricardo Gareca desde 2016, cuando jugaba en Alianza Lima. Le tocó ingresar ante Ecuador y Colombia –ambas veces en el Nacional–, y fue titular frente a Uruguay –en Lima– y Argentina –de visita–, y siempre cumplió actuaciones destacadas. En 2018 fichó por Talleres de Córdoba y a fines de 2019 dio el salto a Europa, al fichar por el Emmen de Holanda.

Es un usual convocado, aunque las últimas fechas dobles de amistosos –las que siguieron la Copa América 2019– no estuvo en las nóminas del ‘Tigre’, pues no renovó con Talleres y recién a finales de año consiguió club. En Emmen jugó 12 partidos en la temporada, siempre fue titular y anotó un gol. Recientemente renovó su vínculo con el club holandés por dos temporadas más. Ya con continuidad, sería nuevamente considerado por Gareca.

Miguel Araujo fue convocado por primera vez por Ricardo Gareca cuando tenía 21 años y jugaba en Alianza Lima. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

-Anderson Santamaría-

Desde que fue convocado por Ricardo Gareca en 2016 ha sido frecuente en la selección peruana. De hecho, en el camino de preparación hacia Rusia 2018 se convirtió en el primer cambio en la zaga central y en el Mundial jugó dos partidos, uno de ellos como titular.

Actualmente juega en Atlas de México. En diciembre del año pasado sufrió una grave lesión –una ruptura de ligamento cruzado anterior– e iba a ser baja durante varios meses, lo que significaba que se perdería el arranque de las Eliminatorias. Ya está apto para jugar en su club, por lo que, si se mantiene con ritmo y a un buen nivel, probablemente sea nuevamente considerado por el ‘Tigre’.

Anderson Santamaría jugaba en Puebla de México cuando se disputó el Mundial de Rusia 2018. Durante el torneo, fue titular ante Australia. (Foto: GEC / Agencias)

-Alexander Callens-

Luego de la Copa América 2019, Alexander Callens fue recurrente en las convocatorias de Ricardo Gareca. No suele ser titular para el ‘Tigre’, pero sí viene siendo considerado como alternativa, luego de varios años en el extranjero. Hace cuatro temporadas juega en el New York City de la MLS y siempre se ha mantenido a la expectativa de un llamado. Además, tiene un ‘plus’: al igual que Jean Pierre Rhyner, puede jugar como central o lateral izquierdo.

Alexander Callens fue elegido como el mejor defensa del New York City en la temporada 2019. (Foto: Getty Images)

-Alberto Rodríguez-

Sin duda es de la preferencia de Ricardo Gareca, pues, cuando esta bien físicamente, es convocado. Todos saben de su capacidad, pero también de su proclividad a las lesiones. Luego del Mundial de Rusia 2018, el ‘Mudo’ no fue considerado por el ‘Tigre’, pues no gozaba de continuidad en Universitario, su club en ese momento. Este 2020, Rodríguez, ya alejado de las lesiones, volvió a retomar continuidad en Alianza Lima y ya se comentaba sobre una posible convocatoria para el inicio de las Eliminatoria rumbo a Qatar 2022, en marzo. Con Alianza jugó cinco partidos antes de la para por el COVID-19 –tres por la Liga 1 y dos por Copa Libertadores–, y de mantenerse con continuidad –y sin lesiones– podría pegar la vuelta a la blanquirroja.

Alberto Rodríguez fue titular en dos partidos de Rusia 2018. Ante Dinamarca, fue el capitán de la bicolor. (Foto: GEC)

-Christian Ramos-

Tras la participación de Perú en Rusia 2018, Christian Ramos fue considerado para los amistosos de ese año. Sin embargo, desde 2019 no fue llamado más por Ricardo Gareca. A la ‘Sombra’ le costó encontrar continuidad en sus clubes –el año pasado estuvo en Melgar y en Universitario– y no fue considerado. Este año espera tener ritmo en César Vallejo y ya mostró interés en volver a la selección. Si consigue retomar su nivel, no es descabellado pensar en una nueva convocatoria. Su experiencia le juega a favor.

Christian Ramos anotó dos goles en el camino a Rusia 2018: ante Paraguay en Asunción, y frente a Nueva Zelanda en Lima. (Foto: AFP)

-Gianfranco Chávez-

El defensa de Sporting Cristal recibió su único llamado a la selección peruana en la previa de la Copa América 2019, como parte de la lista preliminar de 40 jugadores, pero no quedó entre los 23 que asistieron al torneo. Luego no fue considerado para el equipo de Ricardo Gareca, pero sí para la Sub 23, que fue dirigida por Nolberto Solano, y fue el capitán del equipo. Pese a sus 21 años, ya es titular en su club y ha estado en todas las selecciones menores. De tener regularidad, podría ser considerado.

Pese a que la Sub 23 de Perú no logró clasificar a Tokio 2020, Gianfranco Chávez fue el capitán y uno de los más destacados del equipo. (Foto: AFP)

-Brayan Velarde-

El defensa de 21 años ha logrado continuidad en Universitario, su actual equipo. El año pasado acabó como titular, con Ángel Comizzo como entrenador, por lo que ahora que el argentino ha vuelto a ponerse el buzo crema, podría volver a confiar en él como baluarte de su defensa. Con minutos y proyección, no resultaría raro un eventual llamado por parte de Ricardo Gareca.

Brayan Velarde también fue considerado para la Sub 23 de Nolberto Solano, pero no fue parte del plantel que asistió al Preolímpico por una lesión. (Foto: GEC)

-Gustavo Dulanto-

Solo fue considerado una vez por Ricardo Gareca: entre los convocados preliminares a la Copa América 2015, pero no quedó entre los 23 que fueron al torneo. Aquella vez jugaba en Universitario. Luego lo hizo por UTC y Cusco FC (Real Garcilaso), y el año pasado fichó por el Boavista de Portugal. Pese a no ser usualmente llamado, al igual que Jean Pierre Rhyner, pugna por una oportunidad. Su estancia en una liga competitiva podría jugarle a favor, pese a que esta temporada no fue titular fijo en su club, con el que tiene contrato hasta el próximo año.

Gustavo Dulanto anotó un gol con el Boavista de Portugal. (Foto: Agencias / Internet / Instagram)

-Miguel Trauco, Marcos López y Nilson Loyola-

Jean Pierre Rhyner se desenvuelve usualmente como central, pero también puede jugar como lateral izquierdo. Esa polifuncionalidad podría jugarle a favor. Es un hecho que el lateral izquierdo titular para Ricardo Gareca es Miguel Trauco. En las últimas convocatorias, Marcos López fue considerado, pero no tuvo minutos. Fue convocado para la Sub 23 de Nolberto Solano. Detrás de ellos parece estar Nilson Loyola –actualmente en Sporting Cristal–, aunque luego del Mundial no ha sido considerado por el ‘Tigre’. Ante alguna ausencia de Trauco o López, Rynher podría ser una opción.

Miguel Trauco fue considerado el mejor lateral izquierdo de la Copa América 2019 (Foto: AFP)

