"Las urgencias de la Federación Peruana de Fútbol", por Pedro Canelo

La Videna de San Luis vive días despoblados, no se fueron todos, pero sí muchos. Ayer se confirmaron las renuncias de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol y el Tribunal de Licencias. Horas más tarde, la misma FPF comunicó que también se iban los integrantes del resto de comisiones (Auditoría, Legal y Licencias) y que estos puestos se iban a cubrir a la brevedad. Estamos ante una situación de recambios en la federación que merecen atención y vigilancia. A continuación pasamos a detallar una lista de deberes por cumplir en la Videna. El arco del golpeado fútbol peruano ya no podrá soportar más autogoles.

▶ Sudamericano Sub 17: Perú cayó ante Paraguay y está al borde de la eliminación

▶ Comisión de Justicia presentó su renuncia irrevocable a la FPF



1. Presupuesto para los menores

Ya se conoce el balance de los últimos 30 meses de la federación: un défi cit de 58 millones de soles y una deuda de casi 30 millones. Esta situación ha obligado a tomar algunas medidas: se resolvió el contrato de sesenta personas y se han reducido gastos de logística. La selección de mayores viajó en bus de Nueva Jersey a Washington, para citar un ejemplo. La FPF debe aplicar las políticas de reestructuración que crea necesarias, sin embargo sería un retroceso restarle apoyo a las selecciones de menores. El Torneo Centenario peligró por unas semanas, aunque ahora tomará impulso con algunos ajustes en la inversión. Más allá de que la Sub 17 clasifi que al Mundial o no, este proyecto debe continuar.

2. Estabilidad dirigencial

A la Videna no llegarán más auspiciadores si es que la FPF aún proyecta una imagen de inestabilidad. Si bien la asamblea ratificó hasta diciembre a la Junta Directiva de Agustín Lozano (presidente en funciones), aún falta esperar hasta mayo para confi rmar si este directivo podrá pasar el test de idoneidad de la Conmebol. Si no aprueba ese trámite, no podrá continuar en el cargo. Además, aún está pendiente algún pronunciamiento de la Comisión de Ética de la misma Conmebol por el caso de reventa de entradas.

3. La secretaría general

Después de la salida de Juan Matute de la federación, la vacante ha sido ocupada por Óscar Chiri, abogado deportivo que trabajó en Universitario (períodos de Gino Pinasco y Julio Pacheco), Sport Áncash de José Malqui y la César Vallejo de los Acuña. Chiri se pronunció en octubre del 2018 a favor de la modificación de la Ley de Fortalecimiento de la FPF, es decir apoyaba que se reduzca el período de gobierno en la FPF. ¿Habrá cambiado de opinión?

4. La Liga 1

Los pésimos resultados de los clubes peruanos en la Libertadores obliga a que se cuestione la confi guración del torneo peruano. ¿El campeonato debe reunir a 18 equipos? ¿Es cierto que existe el plan para que el próximo año sean 20 clubes en Primera? Sin un calendario bien organizado, sin una liga de ascenso presentable y sin una Comisión de Licencias que fiscalice la correcta organización de los clubes, difícilmente tendremos avances en la competencia internacional.

5. La Videna de Chaclacayo

Las obras en esta sucursal de la FPF han sido nulas y hasta estaría pendiente un estudio de suelos para continuar con los trabajos. En este recinto trabajó Iza Constructores de Antonio Camayo, empresario sometido a la colaboración efi caz por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto. Y, como si esto fuera poco, se confirmó que la federación le paga al Arzobispado de Lima unos 200 mil dólares anuales por la concesión temporal (20 años) del terreno. Hay decisiones en Videna que siguen costando muy caro.