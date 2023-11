Los desastrosos números conseguidos hasta ahora -un punto de 15 posibles, cero goles y solo un remate a portería en 450 minutos en las Eliminatorias 2026- son los síntomas visibles del grave estado en el que se encuentra la selección peruana en la previa del partido ante Venezuela este martes. Pero el problema de fondo está en que el técnico Juan Reynoso no ha tenido la capacidad de formar un equipo base pese a contar con ocho amistosos previos al torneo.

En las cinco fechas de las clasificatorias, el entrenador utilizó 30 jugadores (23 fueron titulares alguna vez y siete ingresaron desde el banco) . Solo dos futbolistas (el portero Pedro Gallese y el volante Yoshimar Yotún) disputaron los 450 minutos. Después, por lesión, suspensión o decisión propia, el técnico se ha visto en la obligación de alternar, de cambiar incluso sus sistemas de juego: 4-2-3-1 (dos veces), 4-4-2, 4-4-1-1 y 4-3-3 son los que utilizó.

Los jugadores que usó

Reynoso en Eliminatorias Partidos jugados Titular Sustituido Minutos jugados Pedro Gallese 5 5 - 450 Yoshimar Yotún 5 5 - 450 Luis Abram 4 4 - 360 Paolo Guerrero 5 4 1 349 Renato Tapia 4 3 - 315 Aldo Corzo 4 3 2 295 Miguel Trauco 4 3 3 273 Marcos López 4 2 1 249 Luis Advíncula 4 3 - 246 André Carrillo 4 3 2 235 Wilder Cartagena 4 2 1 225 Andy Polo 4 4 4 224 Joao Grimaldo 3 1 1 159 Carlos Zambrano 2 2 1 158 Franco Zanelatto 2 2 2 124 Christofer Gonzáles 2 2 113 Pedro Aquino 1 1 - 90 Piero Quispe 1 1 - 90 Alexander Callens 1 1 - 90 Bryan Reyna 3 - - 89 Ánderson Santamaría 2 1 1 67 Gianluca Lapadula 1 1 1 56 Miguel Araujo 1 1 1 45 Nilson Loyola 1 1 1 45 Sergio Peña 2 - - 44 Jesús Castillo 2 - - 41 Raúl Ruidíaz 1 - - 12 Edison Flores 1 - - 9 Alex Valera 1 - - 1 Carlos Ascues 1 - -

Si bien es cierto la zaga defensiva no la cambió dejando siempre cuatro defensores, en zona de ataque y el medio sí hubo variantes. La falta de peso ofensivo hizo que Reynoso busque opciones sin encontrar respuestas. También por el rival. No es lo mismo planear un partido frente a Brasil o Argentina -los dos primeros visitantes- que ante Venezuela, el rival de este martes.

En cuanto a la rotación de jugadores tenemos diversos casos. El de Renato Tapia es el que más resalta y claro ejemplo de que Juan aún no le toma la mano a su selección. Renato es el quinto futbolista que más minutos disputó (315′), pero pareciera no tener un puesto fijo. Ante Paraguay empezó como volante central, luego pasó a ser central tras la expulsión de Advíncula. Contra Brasil hizo dupla con Abram y ante Argentina entró en el segundo tiempo a pararse en la zaga. Pero contra Bolivia volvió a ser volante.

“Yo visualizo a Renato en algunos años más como central y la gente de su club también lo ve así”, declaró Reynoso hace algunos meses. Pese a ello, en La Paz colocó a Tapia al medio junto a Yotún, dejando relegado a Pedro Aquino, un volante de características similares a la de Renato aunque más adaptado a la altura por jugar en México. Este martes frente a Venezuela, Tapia volvería a la zaga en lugar de Zambrano.

El hueco que deja Renato en la volante también parece ser un problema para Reynoso, ya que no le encuentra sustituto: Wilder Cartagena jugó dos encuentros como titular en ese puesto y Pedro Aquino uno. Este último arrancaría en el medio junto a Yotún y Quispe.

En la delantera la situación es similar. Paolo Guerrero fue titular en los primeros cuatro partidos de Eliminatorias. Sin embargo, en el último, en La Paz, empezó Gianluca Lapadula, quien se había perdido esos cuatro encuentros por lesión. El ‘Bambino’ se metió al once en un partido de altura pese a solo acumular 89 minutos desde su regreso, por encima de Paolo que venía de hacer goles jugando en Quito, una ciudad de altura. Lo cual lleva a creer que para Reynoso, Lapadula es el dueño de ese puesto y sería el titular ante la Vinotinto.

Lo mismo ocurre con Luis Abram: el central jugó 360 minutos en los cuatro primeros partidos. Siempre fue titular, pese a que la zaga nacional sufrió cambios: hizo dupla con Araujo (vs. Paraguay), Tapia (vs. Brasil), Zambrano (vs. Chile) y Santamaría (vs. Argentina). Pero en el último encuentro ante Bolivia quedó fuera de la lista y en su lugar ingresó Alexander Callens, quien se perdió los cuatro encuentros por lesión. Este último volvería a ser titular.

Los once que usó Reynoso en las Eliminatorias:

0-0 vs. Paraguay / Quilca León Marco Antonio

0-1 vs. Brasil / Quilca León Marco Antonio

2-0 vs. Chile / Quilca León Marco Antonio

0-2 vs. Argentina / Quilca León Marco Antonio

2-0 vs. Bolivia / Quilca León Marco Antonio

Venezuela, mejor presente y un equipo estructurado

Comparando la realidad contra el rival de turno (Venezuela), tenemos el siguiente dato: con la mitad de amistosos que Reynoso (apenas cuatro), Fernando Batista parece haber encontrado la base de la selección venezolana. El Bocha ha usado 27 jugadores, de los cuales 20 han sido titulares en algún momento. Pero la diferencia está en que cinco futbolistas han empezado el partido en las cinco fechas: el portero Romo, los defensores Gonzalez y Osorio, el volante Herrera y el delantero Rondón. Es decir, cada una de sus líneas está cubierta. De hecho, el central Wilker Ángel y el volante José Martínez son titulares indiscutibles pese a haberse perdido un partido de los cinco jugados.

Y los resultados saltan a la vista. Mientras Perú se hunde en el fondo de la tabla de posiciones con un solo punto conseguido en la primera fecha, Venezuela se ilusiona desde el cuarto lugar con ocho unidades. Le empató a Brasil en su cancha y no tuvo problemas en golear a Chile, dos rivales que nos derrotaron.

Juan Reynoso ha dirigido 13 partidos desde que asumió como técnico de la selección peruana. Si bien es cierto no tuvo una Copa América como para probar sistemas y jugadores, sí tuvo ocho amistosos antes de las Eliminatorias para ensayar. Y no ha podido tomarle la mano al equipo aún, por incapacidad propia y por el pésimo rendimiento de algunos jugadores que deberían ser la base del equipo.