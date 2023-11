Roberto Palacios es una voz autorizada para hablar sobre el pasado, presente y futuro de la selección peruana. Protagonista de grandes jornadas de triunfos de la Bicolor, aunque también de momentos no tan felices, el ‘Chorri’ siempre se da un espacio para analizar lo que pasa en el cuadro nacional, y ahora, a pocas horas del partido ante Venezuela, analiza lo que ocurre actualmente en el equipo de todos.

Jugadas cinco fechas de las Eliminatorias para el Mundial 2026, al mando del entrenador Juan Reynoso, Perú es último en la tabla de posiciones con sólo un punto, producto del empate 0-0 ante Paraguay en el debut. La Blanquirroja llega al choque ante Venezuela (martes 21, a las 9 pm, en el Estadio Nacional) precedida de cuatro derrotas al hilo (de local ante Brasil y Argentina, y de visita ante Chile y Bolivia).

“Me da mucha tristeza que las cosas no le hayan salido bien a Juan (Reynoso), que es mi amigo, espero que mañana las cosas cambien, que los chicos hagan un buen partido y que sepan que están defendiendo la camiseta de la selección peruana, y que cuando uno se la pone la tiene que sudar y poner mucho corazón. Lamentablemente los resultados no están acompañando a Juan y es difícil estar tranquilo, cualquier técnico estaría preocupado”, indicó el ‘Chorri’ en radio Ovación.

“Quiero desearle el mejor de los éxitos a Juan (Reynoso), espero que las cosas cambien porque no hay forma de cómo tapar el mal momento que está viviendo la selección por los resultados. Algo similar pasó con Ricardo Gareca, no sé si nuevamente se volverá a revertir eso, porque es complicado estar en el último lugar, ves la tabla y es preocupante”, añadió.

El encuentro Perú vs Venezuela se jugará este martes, 21 de noviembre, a las 9 p.m., en el Estadio Nacional de Lima.

La Bicolor llega a este encuentro precedida de una derrota por 2-0 ante Bolivia en La Paz, mientras que la Vinotinto, dirigida por el argentino Fernando Batista, empató en su anterior partido sin goles ante Ecuador.

Pese a ello, los llaneros son cuartos en la tabla de posiciones con ocho puntos, y se ubican en zona de clasificación directa al Mundial 2026.