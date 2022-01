La selección peruana se recuperó en las Eliminatorias Qatar 2022 de una manera resaltante, los dirigidos por Ricardo Gareca lograron quedar en la zona de repechaje a falta de 4 jornadas. Uno de los jugadores que es fundamental en la nueva etapa de la ‘Blanquirroja’ es Alexander Callens, quien le confirmó al Diarios AS que le gustaría “ir al Mundial de manera directa”.

“Depende de nosotros mismos. Si queremos ir al Mundial de manera directa, tenemos que hacer bien las cosas. La última vez accedimos por repechaje, pero ahora sería bonito que vayamos directo. Eso sería perfecto para todos los peruanos”, declaró Callens.

También, el futbolista confesó que no le gusta sufrir y que deseaba ya estar clasificado. “A mí como defensa no me gusta sufrir [risas], pero sí, como algunos dicen, jugamos más cuando hay presión, pero no me gusta eso. Ya quisiera estar clasificado, pero si no se sufre no se disfruta. Ahora, Perú ha dado pasos muy altos. Queremos ir al Mundial”, señaló.

El futbolista declaró que ve posible sacar puntos de Montevideo. “Ahora mismo, hay chances en cualquier país. En el último partido Colombia igualó con Paraguay y Ecuador le ganó a Chile, en casa. No puedes apostar a ganador, porque cada selección tiene lo suyo”.

Alexander Callens tuvo quizás su mejor año como futbolista profesional. Logró salir campeón por primera vez con New York City en la MLS, además, se consolidó como titular indiscutible en la selección peruana.

