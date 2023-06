Pedro Gallese

Ya no es el tercer arquero Jotita que no tenía bíceps y usaba african look. Su porte, su experiencia y sus 96 partidos con la selección convierten a Gallese en el primer titular del equipo. Ante Corea casi no tuvo trabajo en el primer tiempo, en el segundo lo apuraron y ahí es donde se nota su seguridad: ordena a la defensa, controla los centros, no da rebote. Dato: no usó tanto su buen saque largo. Encima, fue elegante: capitán de Perú los últimos 3 años, le cedió la cinta a Paolo sin problema.

(Foto: AFP) / JAVIER SORIANO

Jhilmar Lora

Más atacante que defensa, más extremo que lateral, el joven futbolista celeste refresca una posición que durante ocho años fue un cogobierno, casi una pareja presidencial: Advíncula-Corzo. Está claro que el momento de Lucho es, probablemente, el mejor de su carrera a nivel clubes, y que es titular fijo, pero la progresiva competencia de Lora permite un respiro. Partido seguro, sin complicaciones, de 6 puntos.

Miguel Araujo

Con más de cien partidos en Emmen de Holanda, tuvo la chance de ser titular ante Corea, por encima de Santamaría. Es un león en la cueva, pero cuando lo sacan, necesita ayuda -como cuando pasó a ser lateral-. Sobrio.

Alexander Callens

Durante años, quizá con menos pirotecnia que la discusión sobre el eterno ‘y ahora quién reemplaza a Paolo’, vivimos la zozobra de no saber cómo iba a jugar Perú sin el Mudo Rodríguez. Ya eso parece hace siglos: Callens es el central para la Eliminatoria. Preciso en los cruces, rápido para ordenar a su defensa. Y físico de catchacanista. Sugerencia: que todavía se quede afuera.

(Foto: FPF)

Miguel Trauco

Con más partidos es otro: decisivo para trepar y más seguro para mandar esos centros-pase gol, Trauco es más titular que López como lateral por izquierda. En la sociedad con Yotún está la clave de ese Perú que es mortal por izquierda. Sobrio.

Pedro Aquino

Su trabajo era, además del quite en el medio, la posibilidad de retroceso hacia los centrales, para hacer línea de 3. Obrero silencioso. También cumplió. No tiene el pase de Tapia hacia adelante, ese es su pendiente.

Yoshimar Yotún

“El discreto nivel competitivo de la Liga peruana” no lo afecta cuando se pone la blanquirroja. Es, como Orejas, más jugador de selección que de club. Hay que resolver lo urgente, porque Sudamérica ya sabe cómo jugamos con él: qué hacer cuando no está.

(Foto: FPF)

Christofer Gonzáles

De extremo por izquierda en el primer tiempo, al otro polo en el complemento, Canchita es uno de esos plásticos jugadores que pueden ser 6, 8 o 7. Quizá no lo vemos, pero los entrenadores sí. No nos sobran los polifuncionales en el grupo y ante la duda de cómo llegará Cueva a setiembre, siempre es una salida.

Edison Flores

Universitario, Fossati y su preparador físico tienen la gran misión de recuperar el mejor estado atlético de Oreja. Lo mejor no lo ha perdido: ese arco de memoria en la cabeza, que le permitió participar de la jugada del golazo de Reyna. Luego, y casi sin competencia por el puesto, está obligado a poner bien en todos los aspectos. Necesitamos sus goles de Eliminatorias rumbo al 2026.

Paolo Guerrero

El nuevo Paolo ya no es el viejo Paolo: tiene 39 años, menos movilidad y mucho menos agresividad de cuando era Tarzán de la selva. No tendría por qué serlo, tampoco. Ya entregó todo lo que tenía a la selección y en ese sentido, hasta los de afuera son agradecidos: “No te retires nunca, Paolo”, dijo Jueguen Klinsmann tras el 1-0, prueba fehaciente de que fue un goleador de época. Ante Corea respondió, sobre todo, con ese pase gol a Reyna. Luego, fue un monumento al que los coreanos respetaron mucho. Lo otro: habrá que acostumbrarnos a una nueva división de aguas. Los guerreristas y los antiPaolo.

(Foto: FPF)

Bryan Reyna

El futuro. Aunque ya es muy grande para llamarlo promesa -26 años-, el delantero de Alianza Lima es la única respuesta posible al eterno debate sobre el recambio generacional. ¿Hay otro mejor que Yotún? No. ¿Otro mejor que Cueva? Menos. De los nacionales, esa Liga tan golpeada, el mejor de todos es Reyna. Su gol es una señal de algo: con trabajo, podría ser ese combo explosivo que mezcle la velocidad en zigzag de Farfán y la potencia goleadora del aquel Paolo que está en los libros. Su gol, un zurdazo de 9, es la prueba.

Me escribe un señor periodista de 50 años y me explica: “Así corría el Trucha”. Bueno, ya con ese riesgo, digo algo más: que se vaya pronto del Perú.

(Foto: FPF)

Poco de Cueva Las variantes Fueron un total de seis variantes que realizó Juan Reynoso ante Corea del Sur en una segunda parte donde ya los asiáticos dominaban el encuentro.

Abram, Santamaría ingresaron para mover toda la defensa, Cartagena por Aquino para recuperar la marca y Cueva por Flores para buscar tener más el balón, pero ya Corea era dueño del partido.

Atrás, lo centrales respondieron ante los ataques aéreos, pero se complicaron cuando les tocaba salir por abajo.

Luego Alex Valera ingresó por Paolo Guerrero, aunque Perú ya no tenía fuerza en ataque, por eso apenas tocó ocho veces el balón.

La última variante fue el ingreso de Peña para buscar recuperar el balón y defender la ventaja, ya que los últimos minutos Perú defendió con cinco hombres atrás, con Yotún como lateral por izquierda.

