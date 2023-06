De paso, y en ese tono tan criollo, mandó un mensaje misil hacia los extramuros de la selección peruana, que este viernes juega muy temprano ante Corea del Sur con los dos, hombres clave en el proyecto blanquirrojo que clasificó al mundial de Rusia y hoy muy titulares para Juan Reynoso.

-La vida de Cueva-

De la misma forma en que a Cueva el fútbol le cambió la vida a los 20, a los 30 se la volvió a transformar: el Al Fateh no lo quería, o no podía pagarle, o la relación no estaba en su mejor momento y después de sus vacaciones decidió volver a Alianza, donde ha jugado 12 partidos entre Liga 1 Betsson y Copa Libertadores, y donde ha sido titular 8 veces. Anotó un gol, en la fiesta aliancista de confirmación de campeonato -goleada sobre Binacional en Matute- pero en ninguno de esos encuentros fue figura: no fue el genio de la lámpara que se esperaba. Más allá de los números, su producción ha sido franqueada hasta por tres razones de dominio público. 1) Sus largas vacaciones, que, como en el caso de abogados, doctores o periodistas, traen excesos. 2) La ausencia de una real pretemporada a la par de sus compañeros. 3) El nivel de un torneo -el nuestro- para el que le basta un par de amagues por partido y listo para ser el mejor.

Sin embargo, Cueva es, para todos los efectos, el mejor futbolista de selección de los últimos 8 años, junto a Paolo Guerrero. Desde la estadística, que incluyen 15 goles y 14 asistencias en 86 partidos de la era Gareca y desde la arenga -la charla motivacional en el entretiempo de aquel 4-1 a Paraguay en Asunción, la bienvenida a Gianluca Lapadula en 2021 -antes de ser este Lapadula- y, sobre todo, desde la relación con sus compañeros, para quien el Cholo -que así lo llaman- es titular de día y de noche.

De hecho, hace unas semanas, Oreja Flores habló con el periodista Jean Pierre Maraví y le explicó por qué Cueva es un imprescindible en la selección. “Es un gran amigo -dijo-. Christian es especial para nosotros que estamos en la selección. Es un jugador impresionante que lo ha demostrado en la selección y tiene todo para ser el 10 del equipo y obviamente eso él lo va a tener claro. Ahora, él está enfocado en Alianza, pero como lo conozco, sé que está pensando mucho en la selección y recuperar esas cosas que él sabe que tiene y que lo vuelven vital para ganar partidos”.

Lo mismo ocurrió con Renato Tapia, el volante del Celta de Vigo, ausente en esta convocatoria, que habló en El Fuera de Lista de Movistar sobre la real influencia de Cuevita en el equipo: “Yo sé que en Alianza esperan más de él, pero hay que tener memoria: el Cholo es titular de la selección. Nosotros lo respaldamos siempre. Estoy seguro de que para la Eliminatoria va a llegar muy bien”.

La Eliminatoria es larga y lo necesitamos, de la misma forma en que nos urge esa fe.

