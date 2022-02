Conforme a los criterios de Saber más

“Hay golpes en la vida, tan fuertes…”, manifestó el poeta César Vallejo en una de sus obras más ilustres, pero Gianluca Lapadula no lo sabe. En Barranquilla, con la presión de miles de hinchas colombianos y la nariz rota (de nuevo), el ‘9′ peruano no tiró la toalla. El dolor no lo detuvo. Nunca lo hizo. Lamentablemente, por recomendación médica no pudo estar con la selección nacional ante Ecuador, pero los ánimos del atacante siempre están con la Bicolor.

La sangre de un guerrero -esta vez no de nuestro Paolo y sí de nuestro Gianluca- fue derramada en Barranquilla en la zona de mayor peligro para la ‘Blanquirroja’. En el área, cuando tocaba defender con pundonor el arco de Pedro Gallese, Lapadula no dudó en apoyar a sus compañeros, pero salió muy lastimado.

Los gestos de sufrimiento eran totalmente notorios. Los médicos se vieron obligados a ingresar al campo para atender al goleador peruano, que quedó tendido unos segundos sobre el césped. Las alarmas se encendieron. Pero el dolor no opacó sus ganas de seguir jugando. Y así fue hasta el minuto 84.

Lapadula recibió un golpe en el rostro en el Perú vs. Colombia. (Fuente: América TV)





La sufrida victoria de Perú por 1-0 sobre Colombia, con un gol inesperado de Edison Flores, desató el júbilo blanquirrojo. Ni el tabique desviado le impidió sonreír a Lapadula. Los motivos para festejar una victoria después de muchos años de sequía en Barranquilla fueron mayores a los daños recibidos. Y ahora toca apuntar al siguiente reto. Porque hay una promesa que cumplir.

- La gravedad de su lesión -

La selección peruana nodio un diagnóstico oficial del estado actual de Lapadula , pero la lesión le impidió estar en el duelo ante Ecuador. Sin embargo, nos contactamos con Julio Grados, exmédico del combinado nacional, y nos dio detalles de lo que se puede apreciar en la imagen donde el delantero aparece con la nariz totalmente dañada luego del partido.

“Es un poco complicado opinar de una lesión que ves en una foto. Pero lo que te puedo decir es que ahí se ve que es una desviación del tabique nasal. Él tuvo una lesión anterior ahí mismo hace unos meses y terminó usando esa máscara”, explica

En la Copa América, Lapadula sufrió un duro golpe en la nariz en los cuartos de final contra Paraguay y, desde entonces, tuvo que jugar con una protección facial. Eso sí, aunque el hueso ya se debe haber consolidado en dos o tres semanas, él se mantuvo enmascarado hasta ahora.

Ahora el ‘9′ peruano ha vuelto a padecer una lesión en la misma zona en el choque contra Colombia. El hueso de su nariz se ha vuelto a romper y, con el antecedente que ha tenido, genera un poco de preocupación de cara a los próximos retos. Sin embargo, hay razones para sentir alivio.

“El tiempo de recuperación depende del paciente, no del diagnóstico en sí. Si es una primera vez, la consolidación del hueso demora más o menos dos semanas, a veces tres. Por eso, es que se usa ese protector en ese tiempo para que no haya otro golpe si es que tiene que jugar. Pero si ya es una nueva rotura, porque esta es la segunda vez, los plazos cambian un poco. De repente, dura un poco más ”, señala el médico Julio Grados.

“No hay que olvidar que ahí hay dos estructuras: el tabique nasal y los propios huesos de la nariz. El tabique viene a ser la parte del cartílago, que es la que se desvía, pero a veces también hay fractura de hueso, que está en la base del tabique; entonces eso también hay que ver. Yo te diría que eso consolida en aproximadamente un mes”, añade.

Así quedó el rostro de Gianluca Lapadula | Foto: Instagram

- Promesa mundialista -

Gianluca Lapadula no tiene problemas para jugar con la nariz rota en la selección peruana. Su sacrificio es tan enorme como sus ganas de jugar un Mundial. Y por eso, su intención es estar siempre con la ‘Blanquirroja’ por delante, a pesar de la adversidad.

De hecho, el goleador peruano ha hecho una especial promesa para el país. El ‘9′ le aseguró a sus compañeros que no se operará hasta que se concrete la clasificación al Mundial Qatar 2022. Esa es su meta y, absolutamente, nada podrá frenarlo.

A nivel médico no era recomendable que juegue en esas condiciones, pues puede empeorar la situación, por eso no estuvo convocado para el duelo ante Ecuador. Sufrió el partido desde la tribuna.

Gianluca Lapadula observó con preocupación el Perú vs. Ecuador. (Video: Latina)

El gran esfuerzo que está haciendo Gianluca por estar presente siempre con su selección, a pesar de los daños, es una de las virtudes que más reconoce la hinchada peruana. No por casualidad se ha ganado el gran cariño de millones de personas.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO:

Uno de los clubes más populares y tradicionales del fútbol peruano cumple 121 años de fundación. Mira el sentimiento de los hinchas blanquiazules por su institución.