Si Jeisson Martínez se hubiese quedado en el Perú sería parte de la generación de la selección peruana Sub 20 del 2013. Nacido en diciembre de 1994, el hoy delantero de la LaLiga Smartbank habría jugado en pared con Edison Flores y Renato Tapia, compartido vestuario con Miguel Araujo y Cristian Benavente, celebrado goles junto a Andy Polo y Yordy Reyna, y quién sabe haber sido parte de ese equipo que se quedó a puertas de clasificar al Mundial de la categoría bajo la dirección técnica de Daniel Ahmed.

Si su carrera se hubiera iniciado en la Liga 1, su 1.80 metros de estatura no pasaría desapercibido, como tampoco su velocidad y tranco largo en el frente de ataque. Si Martínez no se mudaba de niño a España, esta historia tendría otro inicio y, por supuesto, otro final.

En cambio, Jeisson a los once años junto a su madre y hermana partieron del Perú con las maletas repletas de ilusión para lo que de corazón algunos llaman hacer patria. El fútbol, entonces, se volvió el canalizador de la nostalgia para extrañar menos estas tierras del sol. “Estuve en Sporting Cristal y soy primo de Nilson Loyola, estoy muy orgulloso que haya debutado en la selección peruana y tengo contacto con él por las redes sociales”, contó a RPP en setiembre del 2019.

Casos de coronavirus confirmados en el Fuenlabrada del peruano Jeisson Martínez. (Foto: @CFuenlabradaSAD)

Hoy tiene 25 años y es parte del CF Fuenlabrada, club al que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) excluyó de los ‘Playoffs’ de ascenso a LaLiga Santander, máxima categoría del fútbol español. La razón fue el brote de casos con coronavirus que se presentaron en el club, que no pudo jugar su última partido de la temporada 2019-2020 contra el Deportivo La Coruña. Fueron más de 20 positivos al cierre de este texto.

Es, justamente, Martínez un jugador clave en los ascensos. Consiguió en la temporada 2017-2018, con el Rayo Majadahonda, subir de Segunda B (Tercera División) a la Liga SmartBank (Segunda). Un año más tarde firmó por el Fuenlabrada en el tramo final de la campaña 2018-2019 para lograr el mismo objetivo. Encima, anotó el primer gol oficial de su equipo en la nueva categoría en el inicio de la temporada 2019-2020.

Jeisson Martínez jugó en el Rayo Majadahonda entre 2017 y 2019. (Foto: Rayo Majadahonda)

Jeisson Martínez, o solo Jeisson como lo llaman en España, no es una novedad. Antes del Mundial Rusia 2018, El Comercio rastreó entre los periodistas españoles qué opinaban sobre el jugador, y esta fue una de las respuestas. “Lo he visto en un par de partidos y en los dos me gustó. El interés (del Real Madrid Castilla) nace primero por ser un rival y segundo porque el equipo (Rayo Majadahonda) destaca sobremanera y eso quiere decir que hay buenos jugadores. Tuvo propuestas de equipos de la zona de Valencia, con el Valencia CF incluido. El Barcelona también ha preguntado”, dijo entonces José Félix Díaz del Diario Marca, y quien sigue las noticias del Real Madrid y sus filiales.

—Sueña con Perú—

“Somos Fuenla. Orgullo y Humildad”, es el lema del Fuenlabrada de Martínez, cuyo estadio se llama Fernando Torres, en honor al ‘Niño’, campeón mundial con España en 2010.

Hasta este recinto llegó Víctor Zaferson, periodista y scout peruano, para ver jugar a Jeisson. “Es un atacante por todo el frente, pero más va por fuera. Es veloz, hábil en el uno contra uno, le falta decidir mejor cuando encara. Tiene talla y eso le ayuda para el juego aéreo, pero tiene que explotarlo más. Puede jugar como ‘9′. Pero es más por fuera. Va de afuera hacia adentro”, cuenta.

Jeisson Martínez, el '9' de la Segunda de España que le pide una chance a Ricardo Gareca.

A mediados del 2019, Martínez confesó al programa “El último” de España que sus metas más cercanas eran “ascender con el Fuenlabrada y jugar con la selección peruana”. Sin embargo, hasta junio de este año, ningún integrante de la FPF se puso en contacto con el jugador. “Sobre Martínez aún no me han consultado nada”, nos respondió hace unos días el gerente de selecciones, Antonio García Pye.

En el reality de buscar delanteros que reemplacen a Paolo Guerrero hay un peruano que espera que Gareca voltee a verlo. Con la Copa América 2021 como escenario de pruebas, podría ser una buena opción. Al fin y al cabo: puedes sacar a un niño del Perú, pero nunca podrás sacar al Perú del corazón de un niño.

Primer equipo

Apenas llegado a España, Martínez comenzó a jugar en el Celtic Castilla CF, club de la zona de Tetuán-Chamberí, en la Comunidad de Madrid. Se quedó en este equipo hasta el año 2013.

Ascenso

El Rayo Majadahonda, con Jeisson en el equipo, ascendió a la Segunda B (Tercera División) y luego, a LaLiga Smartbank (Segunda). En todas las divisiones, el peruano jugó 49 partidos y anotó 10 goles.

Breve paso y destape

El 2019 arrancó en el Real Murcia, pero tras no encontrar regularidad firmó en abril con el Fuenlabrada. Con el club ha jugado 40 cotejos y anotado 6 tantos. Su contrato se extendió hasta el final de la temporada 2019-2020.

Ficha del jugador:

Jeisson Martínez

Lima, 28 de diciembre de 1994

Debut oficial: Rayo Majadahonda, 8 de enero 2017

Club actual: CF Fuenlabrada

Números temporadas 2019-2020

Partidos: 30

Minutos: 1.573

Goles: 4

Asistencias: 1

Valor de mercado: 380 mil dólares

