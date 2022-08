Juan Reynoso, flamante entrenador de la selección peruana, se encuentra dando pistas de los que será su primera convocatoria pensando en el duelo amistoso ante México en septiembre. El experimentado estratega confesó que está en sus planes llamar a Raúl Ruidíaz, delantero y goleador del Seattle Sounders de la Major League Soccer.

“Sí, va a tener un espacio en la selección. Raúl Ruidíaz es un referente en México, MLS, ligas muy competitivas y hay que darle tranquilidad. No solo desde el cuerpo técnico, sino también sus compañeros. Lo respetan mucho. Incluso, muchos me dicen que no entienden como la gente es injusta con él”. declaró a Líbero.pe.

El popular ‘Cabezón’ no descartó la posibilidad de ver una dupla de ataque compuesta por la Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula, pensando en los próximos encuentros que se le avecinan a la ‘Bicolor’.

“Lo que sé es que Raúl quiere una nueva oportunidad en la selección. Quizás, en algún momento, acompañará a Gianluca Lapadula. Hoy es una opción más que importante”, sentenció.

Los números de Raúl Ruidíaz con la Selección Peruana

El delantero nacional disputó 7 encuentros en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Fue titular en 2 ocasiones y no pudo anotar tanto alguno. La última convocatoria que recibió Raúl Ruidíaz a la selección peruana fue en septiembre del 2021, previo a la jornada doblete ante Venezuela como local y Brasil de visita.

En total, atacante nacional ha disputado la suma de 50 encuentros junto al combinado peruano y ha marcado 4 tantos. Dejando un promedio de 0.08 tantos por partido.