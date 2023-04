Seis meses antes de la partida de las Eliminatorias 2026 era necesario medirnos al nivel de selecciones de élite como Alemania y Marruecos. No solo para saber si el ranking FIFA (seguimos en el puesto 21) nos dice la verdad, sino para confirmar la primera intención que hemos visto en el proceso de Juan Reynoso: el recambio generacional no es urgente. Los últimos convocados -más Cueva y Reyna- serán probablemente el plantel que lo acompañe en el inicio hacia el Mundial en Norteamérica. No hay más.

1¿Cuál es el plan de Juan Reynoso en Europa posamistosos FIFA contra Alemania y Marruecos?

Ahora, luego de los exámenes en Mainz (caída 2-0) y Madrid (empate 0-0), lo importante está en ver cómo sigue el trabajo del comando técnico de Juan Reynoso. El ‘Cabezón’ se quedó en Europa. ¿Qué hará? Visitará, junto a su asistente técnico Jaime Serna, clubes de élite, básicamente, para conocer qué metodología (implementos tecnológicos, psicólogos deportivos) puede aplicar después en la selección peruana. El itinerario está bajo siete llaves en la FPF, aunque las redes sociales -seguro- nos irán contando el camino que recorrerá Juan. Por otro lado, el técnico nacional también visitará a algunos jugadores en sus respectivos clubes (Tapia en Celta, Peña en Malmo, por citar a algunos). La idea es crear un vínculo más allá de las charlas por Zoom que suelen tener entre el entrenador y los seleccionados.





2¿El ‘Cabezón’ también seguirá a algún futbolista con raíces peruanas?

Asimismo, Juan Reynoso hará seguimiento a algunos jugadores con ascendencia peruana que el equipo de Scouting de la FPF ha ido rastreando en los últimos meses. El nombre que más resaltaría de esta lista es Oliver Sonne, el lateral derecho del Silkeborg IF de la Liga de Dinamarca.

“Sería magnífico jugar por el Perú y quien sabe, hasta vestir la camiseta peruana en el próximo Mundial 2026″, coqueteó con la Blanquirroja en agosto del año pasado el defensor danés vía RPP.

3¿Qué selecciones serían nuestros rivales en la próxima fecha FIFA de este año?

Antes del arranque de las Eliminatorias al Mundial 2026, el Perú de Reynoso podrá usar la fecha doble a disputarse en junio de este año como la prueba final previo a debutar contra Paraguay en Asunción (setiembre 2023). Es muy probable que el primer contrincante para estos amistosos sea Chile.

Los sureños viene de derrotar por 3-2 a Paraguay en Santiago, en el primer triunfo con Eduardo Berizzo en el banco de la ‘Roja’ en siete partidos dirigidos. El otro rival, por consecuencia, también sería sudamericano, ya que por esas fechas las selecciones europeas estarán jugando las Eliminatorias a la Euro.

Datos Seleccionados Lapadula es el actual goleador de la Serie B de Italia con 16 tantos tras marcar el fin de semana en el empate ( 1-1 ) de Cagliari ante Südtirol. Con Perú ha probado su valía anotando 8 veces en 27 partidos.

A pesar de probar a Alex Valera en algunos entrenamientos en la minigira por Europa, Reynoso no le dio minutos de juego. Detrás de Ruidíaz y Lapadula estuvo Percy Liza del Marítimo de Portugal.

Jugadores de la Liga 1 como Piero Quispe o Jairo Concha son los que cuentan con más posibilidades de sumarse al proceso de Reynoso de cara al inicio de las Eliminatorias 2026.





4¿Qué sistema táctico es el que mejor le funcionó a Reynoso con Perú?

Antes de plantear el novedoso 3-5-2 contra Alemania en los primeros 25′ en Mainz, Reynoso había probado el famoso 4-2-3-1 usado por Ricardo Gareca contra México (derrota 1-0) y Paraguay (triunfo 1-0). Ante El Salvador, en la goleada 4-1, tiró el sistema 4-4-2, el mismo que volvió a usar contra Marruecos en largos pasajes del empate sin goles en Madrid.

El otro sistema que también probó fue el 4-3-3 ante Bolivia en Arequipa (victoria 1-0). El entrenador peruano aún no encuentra el engranaje para su idea de juego. Por lo último visto en el Cívitas Metropolitano, priorizar el toque a ras de campo es aún uno de los argumentos que mejor muestra Perú cuando se echa a jugar. Hace dos procesos (Rusia y Qatar) que hay un estilo de juego que se revaloriza en la naturaleza de seleccionados como Yotún, Trauco o Flores.

5¿Cuál es el déficit de gol que tiene la selección en el presente proceso?

Sabiendo que Lapadula será el titular si llega con ritmo a setiembre, lo primero que debe atender es la estadística de que con Reynoso en el banco no se pudo anotar a mundialistas (México, Alemania y Marruecos).

En las dos últimas Eliminatorias, al menos un jugador anotó 5 goles en el proceso (Guerrero y Flores el 2018, Cueva el 2022). Entre Lapadula, Ruidíaz, Valera y Liza deberán cubrir la cuota goleadora.

