Jorge Fossati está próximo a brindar la convocatoria de la selección peruana para afrontar los amistosos ante Paraguay y El Salvador. Aún no hay nada oficial, pero los medios ya empezaron a dar a Paolo Guerrero como fijo en la lista final. El ‘Depredador’ no vive su mejor momento futbolístico, y no ha jugado los últimos partidos en César Vallejo, pero esto podría no ser impedimento para el llamado de Fossati.

Sobre la posible convocatoria de Paolo Guerrero comenta nuestro columnista Eddie Flesichman.