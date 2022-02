Conforme a los criterios de Saber más

Más allá de las sumas y restas, o de jugar con los resultados de las otras fechas en la fantástica Calculadora de El Comercio para ver qué le conviene a la selección peruana para ir a Qatar 2022, el duelo ante Ecuador parece haber revivido algunos fantasmas. De acuerdo a los datos de SofaScore, ni Santiago Ormeño ni Alex Valera -los dos nueves que usó Gareca- remataron a portería. Es decir, la ausencia de Gianluca Lapadula se sintió sobremanera. Tanto como la de Christian Cueva.

Quizá por el gol recibido en los primeros minutos tras un error de Alexander Callens y la presión que ese golpe significó en un equipo que se tornó impreciso, pero Ormeño no la pasó nada bien en su primer partido como titular con la selección. De hecho, salió cambiado en el entretiempo. Valera, por su parte, sí fue un revulsivo pese a no rematar a portería. Gracias a su lucha nació el gol de Edison Flores.

Pero ninguno se acercó a lo que nos acostumbró Gianluca Lapadula: presión, movilidad, búsqueda constante de espacios y capacidad de jugar de espaldas. Y eso Perú lo sufrió. Incluso el técnico intentó una variante inusual, inédita en su era: André Carrillo de ‘9′. Obviamente no funcionó y el propio atacante dejó el centro para irse a la banda.

Lapadula no pudo estar ante Ecuador por una lesión en el tabique que viene arrastrando hace varios meses. Del primer golpe ante Paraguay en los cuartos de final de la Copa América, en julio del año pasado, a los que sufrió frente a los defensores colombianos, el ítalo-peruano no pudo aguantar más.

Gianluca Lapadula terminó con la nariz dañada luego del partido frente a Colombia.

El tratamiento al que fue sometido Gianluca ha sido la aplicación de una férula por la fractura de su tabique. En un principio se decía que iba a estar fuera por lo menos dos meses y que no iba a llegar a la siguiente fecha doble que se jugará el 24 (vs. Uruguay) y 29 (vs. Paraguay) de marzo, pero según nos comentó Julio Grados, exmédico de la selección, el tiempo estimado de recuperación es de dos semanas.

Sin embargo, no es lo único que preocupa. El ‘Bambino’ mantiene un conflicto contractual con su club, el Benevento, luego de que se dijera que pidió salir para fichar por algún equipo de la Serie A. Cerrado el libro de pases en Italia, al delantero solo le quedaría ver algunas opciones afuera. O en el peor de los casos, atenerse a las consecuencias de estar peleado con su club: posible inactividad. La preocupación es que llegue sin ritmo, aunque eso se verá en las próximas semanas.

Ante Ecuador ya experimentamos las malas sensaciones de jugar sin Gianluca Lapadula, teniendo en cuenta que el equipo le ha tomado la mano a sus movimientos. Y frente a Uruguay, el próximo 24 de marzo, está la posibilidad de que Paolo Guerrero se recupere de su lesión y que Jefferson Farfán tenga ritmo con Alianza Lima. A ellos se les suma los ya convocados Santiago Ormeño, Alex Valera y Raúl Ruidíaz. Seis nombres para tres cupos -Gareca ha convocado tres ‘9s’ en las últimas fechas-. ¿Quiénes deberían ser los llamados? Obviamente no somos el técnico de la Bicolor, pero consultamos con cuatro exseleccionados y estas son sus opiniones.

La selección peruana afrontó una duro encuentro en la recta final de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Algunos hinchas que asistieron al partido no dudaron en que Perú clasificará al próximo mundial.

Los elegidos

Para Hernán Rengifo, ex ‘9′ de la Bicolor en las Eliminatorias Sudáfrica 2010, “Paolo Guerrero es el titular. Después viene Gianluca Lapadula y luego el resto”. “Me encantaría que Paolo vuelva porque, al margen que Lapadula ha encajado muy bien en el equipo, él es el ‘9′ que siempre ha tenido Perú. Esperemos que se recupere pronto y pueda estar en las últimas fechas. También Jefferson Farfán y Alex Valera, que se ha ganado la confianza en estos partidos que ha jugado”, añade.

El actual delantero de 38 años, que defenderá la camiseta del recién ascendido ADT, se la juega por el capitán histórico para la siguiente fecha doble en la que la Blanquirroja deberá visitar a Uruguay en Montevideo (24/03) y recibir a Paraguay (29/03).

Iván Bulos, quien en su momento fue nombrado como el sucesor de Guerrero pero tuvo que dejar el fútbol por las constantes lesiones y ahora trabaja como técnico en la academia del PSG en Estados Unidos, también espera el regreso de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. “Son fundamentales, no solo dentro del campo sino fuera. En estas dos fechas nos jugamos mucho y ellos sumarían”.

Paolo Guerrero continúa recuperándose en la Videna y podría estar listo para marzo (Foto: FPF)

TE PUEDE INTERESAR | Selección peruana: la ausencia de Cueva y el problema del ‘9′, las respuestas que nos dio el sufrido empate ante Ecuador

Aunque aclara que el casi nulo ritmo de competencia con el que llegaría el ‘Depredador’ podría ser perjudicial. “Definitivamente te cuesta cuando estás sin ritmo y llegas sin competencia. Paolo no va a ser la excepción”.

Marisella Joya, exseleccionada nacional y actual jugadora de la César Vallejo, confía en Gianluca Lapadula. “Para mí es inamovible ahora mismo”, afirma. “Si Paolo se recupera y Farfán, yo los convocaría a los tres, pero no sé qué tan bien pueda llegar el capitán a marzo. La jerarquía que nos brinda Paolo es importantísima, pero lamentablemente no viene en ritmo, no juega hace varios meses y está saliendo de una lesión complicada. Repito, para mí, a ojos cerrados, Lapadula tendría que ser titular sí o sí”.

Una de las preocupaciones podría ser la falta de ritmo con la que quizá llegue Gianluca Lapadula a la última fecha doble si no juega en su club. Sin embargo, esto no le preocupa a Diego Penny, exportero de la Blanquirroja, recordado, entre otras cosas, por atajarle un penal a Diego Forlán en un Uruguay vs. Perú. “Así Lapadula no juegue de aquí a marzo, no se va a olvidar de jugar al fútbol. A la hora que te pones la camiseta de la selección, te olvidas de si entrenaste o no”, cuenta desde su experiencia.

Quedan siete semanas para que Perú (5° con 21 puntos) dispute sus últimas dos finales. Uruguay (4°, 22 pts.) y Paraguay (9°, 13 pts.) serán los rivales. El objetivo es Qatar 2022 y para lograrlo Ricardo Gareca necesita a todo su universo de jugadores apto.

****

Usa la calculadora

En la calculadora de El Comercio, tendrás que completar las casillas con tus predicciones y podrás ver cómo se va actualizando la tabla. Si te equivocaste en colocar un número, tendrás la oportunidad de poder limpiar las casillas que escogiste.

Cada jornada podrás cómo van cambiando las posiciones en la tabla según el resultado que vayas colocando. Cabe resaltar que solo hay cuatro cupos directo al Mundial de Qatar y una selección irá al repechaje.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Conoce qué otros resultados ayudarían al equipo de Ricardo Gareca para definir su clasificación a la Copa del Mundo o al repechaje.