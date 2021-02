Jefferson Farfán, pieza clave en la Selección Peruana, aún se encuentra sin equipo. La ‘Foquita’ dejó Lokomotiv Moscú a mediados del 2020 y, desde entonces, trabaja en la VIDENA hasta que pueda definir su futuro. Ricardo Gareca, entrenador nacional, conversó con la prensa este jueves y reveló su punto de vista sobre el momento del atacante.

“Jefferson tiene una edad en la cual él tiene que luchar y buscar su mejor forma porque los años pasan. Estuvo entrenando en la VIDENA y conversamos permanentemente con él”, inició Gareca en su respuesta.

“Es un jugador muy competitivo, de un nivel de gran competencia. En el partido que jugó contra Brasil eran muy pocas las posibilidades que tenía para jugar, era un problema real que tenía, pero le tocó arriesgar, quiso arriesgar y nos dejó sorprendidos con el grado de exigencia que lo hizo, sorprendidos porque estaba bastante complicado”, agregó.

“El buen rendimiento nos lleva a pensar que estamos en presencia de un jugador que no va a bajar los brazos, que no se va a entregar, que va a estar hasta las últimas consecuencias. Nos va a llevar a tenerlo en observación. No estoy en condiciones de que Farfán estará en la convocatoria, eso lo analizaremos”.

“En su caso que no vuelva al fútbol no es un problema. En el caso del joven sí es un problema. Si el joven pasea cuatro años en el exterior y no puede consolidarse, su carrera estará en juego. Es mucho menos probable que salga un joven y que regrese al fútbol peruano que aquel que tiene una trayectoria del nivel de Farfán, vuelva al fútbol nacional. Al contrario, puede favorecerlo, incluso en la segunda división. Lo que tenemos que ver es que esté en las condiciones normales”, finalizó el técnico de la Selección Peruana.

La Selección Peruana está complicado en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022. La ‘Blanquirroja’ tiene apenas un punto, producto del empate contra Paraguay, y las derrotas ante Brasil, Chile y Argentina. Bolivia y Venezuela serán los próximos rivales del grupo que comanda Ricardo Gareca.