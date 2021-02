Ricardo Gareca sobre Beto Da Silva: “Lo seguimos considerando para la selección”

Ricardo Gareca compareció ante los medios por primera vez en el 2021. Desde su natal Argentina, el estratega de la selección peruana respondió 36 preguntas de diversos medios del Perú y del mundo. Una de las consultas se dio en torno a Beto Da Silva y su reciente incorporación a la Universidad César Vallejo. Para sorpresa de todos, el DT afirmó aún consideran al exdelantero de Alianza Lima.

“A Beto lo seguimos considerando en la medida que tenga continuidad y resuelva sus temas personales. Tenemos que saber qué es lo que quiere. Es un muchacho joven, siempre nos ha gustado, pero debe definir si quiere competir a nivel internacional. Si lo demuestra, es un jugador de nuestro agrado, de todas maneras estaría considerado”, afirmó Gareca.

Asimismo, Gareca se refirió a un posible pedido para aplazar la próxima fecha doble. El estratega dijo lo siguiente: “No sé si pedirlo, pero sí considero que tienen que contemplar eso. Tienen que contemplar que todas las selecciones estén parejas. En cuanto a eso, es una realidad. Si no, se distorsiona todo y es algo que perjudica. Se tiene que considerar aplazar la fecha doble. La idea es que todo sea más transparente. Se busca que las medidas sean para todos por igual, no para algunas en particular. Respecto a eso, es importante. Es indispensable que comiencen las ligas locales, porque en caso no puedan viajar, se arman selecciones con jugadores locales”.

Conferencia de Ricardo Gareca

Por último, se refirió al gran presente de Renato Tapia: “Lo de Tapia, él se preparó para esto. Si me preguntan si me sorprende, no, porque lo conozco. Es constante en su trabajo, siempre tuvo la intención de tener su pasaporte comunitario. Tiene las cosas muy claras. Me pone contento. Es muy bueno para el país y para todos”, culminó.

