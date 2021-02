Ricardo Gareca sobre postergar la próxima fecha doble de Eliminatorias: “CONMEBOL debe considerarlo”

La pandemia por el COVID-19 ha provocado que distintas partes del mundo tomen medidas de distinta índole. El fútbol ha sido afectado en ligas en las que militan los jugadores de la selección peruana. Ricardo Gareca, en conferencia de prensa, respondió sobre la posibilidad de hacer un pedido a CONMEBOL para aplazar la próxima fecha doble de Eliminatorias Qatar 2022.

Tras la consulta, el entrenador de la selección peruana respondió lo siguiente: “No sé si pedirlo, pero sí considero que tienen que contemplar eso. Tienen que contemplar que todas las selecciones estén parejas. En cuanto a eso, es una realidad. Si no, se distorsiona todo y es algo que perjudica. Se tiene que considerar aplazar la fecha doble. La idea es que todo sea más transparente. Se busca que las medidas sean para todos por igual, no para algunas en particular. Respecto a eso, es importante. Es indispensable que comiencen las ligas locales, porque en caso no puedan viajar, se arman selecciones con jugadores locales”, afirmó.

También se pronunció sobre la fecha de retorno al Perú: “Desde que escuché al Presidente, tomé la decisión de venir a Argentina, así como la vez pasada tomé la decisión de quedarme en Perú. Ahora vine de forma inmediata para estar con mi familia. Si mi trabajo es virtual, puedo hacerlo acá sin problemas. Regresaré cuando el presidente y Juan Carlos (Oblitas) me indiquen que ya tenga que estar en el país. Ahora estaré trabajando de forma virtual desde acá”, acotó.

Conferencia Ricardo Gareca

Por último, se refirió al gran presente de Renato Tapia: “Lo de Tapia, él se preparó para esto. Si me preguntan si me sorprende, no, porque lo conozco. Es constante en su trabajo, siempre tuvo la intención de tener su pasaporte comunitario. Tiene las cosas muy claras. Me pone contento. Es muy bueno para el país y para todos”, culminó.

