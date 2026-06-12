Ricardo Gareca y Óscar Ruggeri volvieron a encontrarse en una amena entrevista en donde los recuerdos y análisis están a la orden del día en la coyuntura del Mundial 2026 de la FIFA.

El defensor y campeón del mundo con Argentina, además, no dudó en elogiar al Perú, de quien confesó encontrarse profundamente enamorado.

“Con lo que hicieron los peruanos en la guerra (Malvinas), yo ya los tengo arriba y nos me los van a bajar de ahí. Nos ayudaron en momentos muy difíciles”, mencionó Ruggeri.

Además, el panelista de ESPN recordó el momento en el que Ricardo Gareca fue llamado a la selección peruana, a la que llevó a un Mundial tras 36 años de espera.

“En lo deportivo, desde que te llamaron a vos (Gareca), sacando a Argentina, me hice hincha de Perú. Cuando fuiste al Mundial me puse muy feliz”, afirmó.