Ricardo Gareca y Óscar Ruggeri volvieron a encontrarse en una amena entrevista en donde los recuerdos y análisis están a la orden del día en la coyuntura del Mundial 2026 de la FIFA.
Ricardo Gareca y Óscar Ruggeri volvieron a encontrarse en una amena entrevista en donde los recuerdos y análisis están a la orden del día en la coyuntura del Mundial 2026 de la FIFA.
El defensor y campeón del mundo con Argentina, además, no dudó en elogiar al Perú, de quien confesó encontrarse profundamente enamorado.
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“Con lo que hicieron los peruanos en la guerra (Malvinas), yo ya los tengo arriba y nos me los van a bajar de ahí. Nos ayudaron en momentos muy difíciles”, mencionó Ruggeri.
Además, el panelista de ESPN recordó el momento en el que Ricardo Gareca fue llamado a la selección peruana, a la que llevó a un Mundial tras 36 años de espera.
“En lo deportivo, desde que te llamaron a vos (Gareca), sacando a Argentina, me hice hincha de Perú. Cuando fuiste al Mundial me puse muy feliz”, afirmó.