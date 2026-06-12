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El campeón del mundo con Argentina se declaró hincha de Perú en una entrevista con Ricardo Gareca.
El campeón del mundo con Argentina se declaró hincha de Perú en una entrevista con Ricardo Gareca.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTA
Por Redacción EC

Ricardo Gareca y Óscar Ruggeri volvieron a encontrarse en una amena entrevista en donde los recuerdos y análisis están a la orden del día en la coyuntura del Mundial 2026 de la FIFA.

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