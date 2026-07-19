Agustín Lozano anunció lo que ya se sospechaba: la selección peruana mudará sus sedes de localía en las Eliminatorias Sudamericanas.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol confirmó que la ‘Bicolor’ tendrá tres sedes durante el próximo proceso eliminatorio: Lima (Estadio Nacional y Estadio Monumental), Cusco (Estadio Inca Garcilaso de la Vega) y Puno (Estadio de la UNA y Estadio de Juliaca).

Asimismo, Lozano confirmó un acuerdo comercial con América TV, quien tendrá los derechos exclusivos de la selección peruana en las próximas Eliminatorias.

El acuerdo de transmisión también incluye la categoría femenina y todas las categorías juveniles.