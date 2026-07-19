Agustín Lozano es el Presidente de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Getty Images)
Agustín Lozano es el Presidente de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Getty Images)
/ Eurasia Sport Images
Por Redacción EC

Agustín Lozano anunció lo que ya se sospechaba: la selección peruana mudará sus sedes de localía en las Eliminatorias Sudamericanas.

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