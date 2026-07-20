Mano Menezes visitó Cusco y Juliaca en estos últimos meses. (Foto: FPF)
Mano Menezes visitó Cusco y Juliaca en estos últimos meses. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

Durante años, la selección peruana convirtió al Estadio Nacional en un símbolo de identidad. Lima era sinónimo de localía. Pero ese paradigma empieza a cambiar. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, confirmó que la Bicolor disputará algunos partidos de las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 en las ciudades de Cusco y Puno, apostando por la altura como una herramienta deportiva para competir en Sudamérica.

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