Aunque la Selección Peruana no logró clasificar al Mundial 2026, la última actualización del Ránking FIFA dejó una noticia positiva para la Blanquirroja. El combinado nacional ascendió dos posiciones y ahora ocupa el puesto 50 de la clasificación mundial.
Aunque la Selección Peruana no logró clasificar al Mundial 2026, la última actualización del Ránking FIFA dejó una noticia positiva para la Blanquirroja. El combinado nacional ascendió dos posiciones y ahora ocupa el puesto 50 de la clasificación mundial.
El equipo peruano, que no consiguió el boleto a la Copa del Mundo bajo las direcciones técnicas de Jorge Fossati y Óscar Ibáñez, inició un nuevo proceso rumbo a las Eliminatorias para el Mundial 2030 con Mano Menezes al mando.
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¿En qué puesto quedó Perú en el Ránking FIFA?
Tras la actualización publicada por la FIFA luego del Mundial 2026, Perú pasó del puesto 52 al lugar 50, acumulando 1,457.69 puntos.
Con esta ubicación, la Blanquirroja supera a varias selecciones que sí disputaron la última Copa del Mundo, entre ellas Sudáfrica, Túnez, Qatar, Arabia Saudita, Cabo Verde y Ghana.
Así quedó Perú en la clasificación mundial
Estas son algunas de las selecciones que aparecen alrededor de Perú en el Ránking FIFA actualizado:
- 47. Venezuela – 1,469.18 puntos
- 48. Chequia – 1,467.26 puntos
- 49. Chile – 1,458.20 puntos
- 50. Perú – 1,457.69 puntos
- 51. Costa Rica – 1,456.03 puntos
- 52. Rumanía – 1,455.89 puntos
- 53. Mali – 1,455.59 puntos
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