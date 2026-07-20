La derrota 3-1 ante España expuso la enorme distancia competitiva entre Perú y una selección candidata al título mundial. | FPF
La derrota 3-1 ante España expuso la enorme distancia competitiva entre Perú y una selección candidata al título mundial. | FPF
Por Redacción EC

Aunque la Selección Peruana no logró clasificar al Mundial 2026, la última actualización del Ránking FIFA dejó una noticia positiva para la Blanquirroja. El combinado nacional ascendió dos posiciones y ahora ocupa el puesto 50 de la clasificación mundial.

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