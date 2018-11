Selección peruana: Ricardo Gareca hace historia en las alturas | INFORME

Arequipa fue la primera ciudad en ver a la Bicolor enfrentar a otra selección nacional y esta tarde, 25 años después de aquel encuentro ante Venezuela en 1993, volverá a ser sede de un amistoso nacional. Perú se medirá ante su similar de Costa Rica (7:30 p.m. / CMD y Latina) en el duelo que cierra el año para la Blanquirroja y que servirá para que Ricardo Gareca se haga del registro del técnico con más partidos al mando del cuadro nacional.

Más preocupado por aliviar las dolencias de la selección, sobre todo tras lo visto ante Ecuador, Gareca tendrá un espacio para la satisfacción personal. En un país donde antes de su llegada los procesos duraban apenas una Eliminatoria, o menos, el argentino cierra su cuarto año seguido y esta noche alcanzará su partido 52 con lo que pasará los 51 que llegó a dirigir Marcos Calderón en sus distintas etapas como seleccionador.

El estratega llegó a inicios del 2015 para asumir el reto peruano y cumplió con el gran objetivo de clasificarlo al Mundial luego de 36 años. En este medio centenar de encuentros, además de resultados –22 victorias que lo convierten en el más ganador con dos más que Calderón y cinco que Markarián–, también logró consolidar un grupo de trabajo que se metió en la élite del fútbol y que trasciende a los jugadores.

—Arequipa presente—

El itinerario de ayer no fue el más adecuado para la selección, pero el elenco patrio no perdió el buen semblante. El cuadro nacional debió partir a las 9 a.m. de Lima hacia Arequipa, pero recién lo hizo sobre el mediodía. Pese a ello, fue recibido de buena manera por el público characato.

Ya en el hotel de concentración, el plantel en pleno salió a la entrada del local para saludar a los aficionados que acudieron a brindar su apoyo. Fue un encuentro rápido pero muy simbólico. Para esta noche, la UNSA lucirá un lleno de bandera, ya que se agotaron las cerca de 40 mil entradas apenas fueron puestas a la venta hace dos semanas.

Recién por la noche pudieron hacer el reconocimiento de campo y ahí Ricardo Gareca habría definido su once titular. Por lo que trabajó pos el partido ante Ecuador, Cristian Benavente sería de la partida y Jefferson Farfán lo acompañaría en el ataque. Yordy Reyna también podría tener una chance de jugar desde el pitazo inicial.

La otra novedad estaría en el arco. Patricio Álvarez tomaría el lugar de Pedro Gallese. Así como pasó en la pasada fecha FIFA que José Carvallo atajó el segundo partido ante Estados Unidos, esta vez la oportunidad será para el guardameta de Sporting Cristal.

Costa Rica visita Perú por cuarta vez y será la segunda que se mida a la Bicolor en Arequipa. En 1996 se fue con una goleada de 3-0. El elenco tico viene de vencer por 3-2 a Chile en el duelo que rompió una racha de nueve partidos sin ganar (8 derrotas y un empate).

Perú vuelve a Arequipa a un año de aquel amistoso ante Jamaica. Se acaba el año de la selección con un Gareca más histórico que nunca y con el ánimo de revertir la mala imagen dejada ante Ecuador.