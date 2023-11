El hincha no lo puede creer. No lo asimila. No lo entiende. Mientras en un rincón del estadio el seleccionado venezolano celebra con su hinchada, el peruano camina las gradas con rostro de desconcierto: Perú, esa selección que hasta hace poquito tenía el respeto de todos por jugarle de tú a tú al más pintado, hoy no le gana a nadie y es el peor de las Eliminatorias 2026. Un empate 1-1 así lo demuestra y condena el futuro del técnico Juan Reynoso.

Dos puntos -dos tristes empates- en seis fechas, un solo gol y un décimo puesto en la tabla de posiciones. Ese es el balance del entrenador al mando de la Bicolor en las Eliminatorias. Números que dejarían fuera a cualquier técnico. Estadísticas que el hincha recuerda para gritarle desde la tribuna que lo mejor es dar un paso al costado, claro con otras palabras. Ante Venezuela, Reynoso fue lógico por primera vez y puso a lo mejor que tenía y en sus respectivos puesto. Pero aún así no alcanzó. Perú jugó su mejor primer tiempo en esta nueva era, disputando el partido como una verdadera final. Sin embargo, increíblemente se desinfló en el segundo tiempo. El gol de Yotún no fue suficiente y el encuentro acabó igualado a un tanto por lado, aunque la Vinotinto tuvo más opciones en la segunda parte. La Bicolor rindió 45 minutos. Quince menos de los que el propio técnico señaló que resistían los jugadores de la Liga 1. No supo mantener el resultado ni manejar el partido y ahora lo sufre. A continuación te mostramos el UnoxUno que pone al Ajedrecista en jaque. Pedro Gallese (5 pts.) - Seguro Como le ha pasado en los partidos anteriores, no tuvo la culpa en el gol venezolano. Y cuando tuvo que intervenir, descolgando un centro llovido o despejando algún disparo peligroso, lo hizo con mucha seguridad. Terminó enojado con sus compañeros y su actitud en los últimos minutos del partido. Aldo Corzo (6 pts.) - Aplicado Si había alguna duda sobre su presencia en el once titular, el lateral derecho las disipó con cada acción. Al buen Aldo no le importa poner el rostro para disputar un balón o dejar el alma en cada acción defensiva. Fue uno de los menos apaludidoos por el hincha en la previa, pero el más reconocido al término del partido. Su gran déficit es el ataque. Renato Tapia (5 pts.) - Baluarte Por momentos tuvo que chocar contra los casi 90 kilos de Salomón Rondón, en otros tuvo que intentar frenar al habilidoso Solteldo de metro 59. Aún así, en medio de feroces batallas, Renato salió victorioso en la mayoría. Su puesto parece ser de central, es donde mejor rinde. Alexander Callens (5 pts.) - Confiable Estuvo veloz en los cierres, pero sufrió por culpa de Marcos López. Tuvo que cubrir su espalda en muchas ocasiones, quedando en desventaja numérica. Aún así ganó duelos aéreos y terrestres. En los primeros minutos del partido pudo anotar n gol pero si cabezazo salió desviado. (Foto: GEC) Marcos López (3 pts.) - Irreconocible Su pésimo rendimiento sorprendió a más de uno. Impreciso con el balón en los pies, improductivo cuando se sumó al ataque y nulo para defender. Se preocupó más en querer pelear con Darwin Machis y no se concentró en marcar. El gol venezolano viene por su banda: Machis, como en toda la noche, no tuvo problemas en ganarle la raya, se metió al área y sacó un centro rasante para que Savarino defina y ponga el empate. (Foto: GEC) Pedro Aquino (4 pts.) - Inconsistente Empezó bien el partido. Fue el equilibrio cuando el equipo se propuso presionar alto. También fue conductor del equipo por momentos: uno o dos toques como máximo para descongestionar jugadas. Sin embargo, con el pasar de los minutos su rendimiento bajó notoriamente. Perdió divididas intentando fabricar faltas. Fue sustituido por Cartagena. Yoshimar Yotún (6 pts.) - Inteligente Se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la selección: 128 cotejos. Y así lo demostró en el campo. Yoshi jugó como si se tratase de una final: luchó todas las divididas, intentó ser el primer pase y también tuvo la inteligencia para pisar el área rival. Anotó el primer gol del partido, el tanto de la ilusión. (Foto: GEC) Piero Quispe (4 pts.) - Controlado Fue el mejor ante Bolivia, el más creativo, y por eso seguramente el técnico Fernando Batista puso énfasis en encerrarlo. Piero no pudo hacer su juego, no pudo ser el responsable de la creación en ataque, mucho menos controlar la posesión de balón. Sí se sacrificó para recuperar balones o apoyar a Aldo Corzo, pero no pesó en ataque. (Foto: GEC) Bryan Reyna (4 pts.) - Acelerado Un habilidoso sin pausa igual de peligroso que un central en ataque. Y eso es Bryan Reyna. Velocista con balón controlado, capaz de sortear uno, dos o hasta tres defensores, pero siempre termina mal las jugadas. Peor aún si tiene que recibir de espaldas o sin tener campo para correr. Su producción en ataque fue nula y por eso fue el primer sustituido. Joao Grimaldo (5 pts.) - Intratable Fue su mejor noche. Desbordó muy bien por la banda derecha. De hecho, fue el que sacó el centro para el gol de Yotún. Sin embargo, su inexperiencia pesó en jugadas puntuales, como en la que robó un balón en salida, quedó solo frente a portería y demoró en rematar. Lapadula se lo hizo saber con gestos de descontento. (Foto: GEC)

Gianluca Lapadula (5 pts.) - Líder Luchó como solo él lo sabe hacer. Ganó divididas, inició la jugada del primer gol y asistió a Yotún en un ataque que no pudo terminar en celebración. Pero también se encargó de guiar y alentar en cada jugada a sus compañeros. Fue de lo mejor en ataque. CAMBIOS Edison Flores (3 pts.) - Perdido Ingresó en el segundo tiempo por Bryan Reyna, pero no hizo pesar su presencia en ofensiva. No marcó la diferencia con respecto a lo que había hecho Reyna. André Carrillo (3 pts.) - Lento Es hasta sorprendente el bajo nivel mostrado por el atacante. Lento para desequilibrar, sin ideas en ataque. Fue pifiado por el hincha en el estadio. (Foto: GEC) Franco Zanelatto (3 pts.) - Sacrificado Entró por Reyna en minutos de confusión del equipo peruano. Jugó como extremo por derecha aunque tuvo que correr por todos lados para encontrar el balón. Intentó un par de remates que se fueron lejos. Paolo Guerrero (-) Estuvo poco tiempo en el campo de juego (10 minutos contando el tiempo añadido). No pudo hacer nada. Wilder Cartagena (-) Entró por Aquino, pero estuvo poco tiempo en el campo.