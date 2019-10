Sergio Peña ha recuperado la sonrisa y confianza. Atrás quedó ese mal momento de no haber sido considerado dentro de la nómina definitiva para la Copa del Mundo 2018. Aquella experiencia le sirvió para mejorar, crecer y aprender. Y todo ello lo ha aplicado en el Emmen FC, de Holanda, en donde ha encontrado su mejor versión futbolística. Desde su incorporación ha jugado nueve partidos y convertido dos anotaciones. “Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad aquí de hacer goles bastante bonitos, pero lo ideal es hacerlos como sea”, aseguró en conversación con El Comercio. Ahora dio un gran paso al regresar a la selección peruana, a la cual le dedicará todo su empeño para luchar por un lugar.

- ¿Esperabas un buen arranque de temporada con el Emmen?

Sí. Era lo que tenía pensado. Lo que quiero es mantenerme bien toda la temporada. El equipo ahora no está en la mejor posición, pero poco a poco vamos mejorando y conociéndonos mejor. En lo personal estoy muy contento por cómo me va yendo.

- ¿Qué sabías del Emmen antes de que se concretara tu fichaje?

Para ser sincero, muy poco. No había seguido al equipo y no sabía mucho. La verdad, al llegar aquí me sorprendí mucho por lo bien que trabaja el club, por lo bonito que es el ambiente y la ciudad. La gente me recibió de la mejor manera. Estoy contento desde el primer día que llegué aquí.

- ¿Te sientes cómodo en el esquema del entrenador Dick Lukkien?

Sí. Al equipo le gusta jugar mucho por abajo. Siempre intento ayudar en eso, porque es mi fuerte la posesión del balón y jugar al ras. He llegado a un equipo que tiene un juego importante y similar al que yo sé hacer.

- ¿Te favorece jugar como mediapunta?

La verdad que sí. Me puedo acomodar también de ‘8’, pero en los equipos en los que me ha tocado jugar, en Europa, siempre he jugado como mediapunta. Aquí lo hago o también por fuera. Además puedo jugar de extremo, pero el entrenador me da la libertad para tener los movimientos que me hagan sentir más cómodo.

- ¿La titularidad ha aumentado tu confianza?

Sí. La idea era venir, ganarme un puesto y la confianza del entrenador. Así ha sido. Al principio me costó jugar por el tema de la documentación, que tardó lo normal en Holanda por el permiso de trabajo. Una vez que lo conseguí, en el primer partido fui suplente. Después de esa semana comencé a ser titular y así es hasta el día de hoy.

“Estoy muy convencido de lo que puedo lograr y hacer. He crecido muchísimo. Veo las cosas de otra manera”.

Sergio Peña, mediocampista del Emmen

- ¿Qué te parece el ambiente que se vive en la Eredivisie?

Muy bueno. La verdad que no seguía mucho esta liga. Estoy sorprendido por la diferencia que hay con otras ligas en las que me tocó jugar. Es totalmente increíble el ambiente de todos los estadios, que están llenos. La gente, por lo que noto, es super positiva.

- Revisando tus estadísticas en el Emmen, llevas nueve partidos y dos goles anotados. Son números interesantes considerando que eres mediocampista.

Claro. Normalmente, para ser sincero, he tenido muy pocos goles en mis equipos. En San Martín fue donde hice más goles, que fueron cuatro. Jugaba mucho más retrasado. Ahora aquí van nueve partidos que voy jugando y haciendo dos goles. La verdad es que en este año me mentalicé en atacar más, porque siempre era de dar pases de gol. Trato ahora de rematar más al arco. Las cosas están saliendo bien. Espero tener muchos más goles.

- ¿Te has propuesto algún número de goles en especial?

Lo ideal para mí sería hacer ocho goles en la temporada. Me atrevería a decir que es lo que quiero lograr.

- Dices que eres un futbolista con pocas anotaciones, pero estas en su mayoría son golazos…

Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad aquí de hacer dos goles bastante bonitos, pero lo ideal es hacerlos como sea. Tengo un buen remate de larga distancia y lo estoy aprovechando bien. Me estoy atreviendo mucho más. La verdad es que, como dices, la confianza hace que uno pueda demostrar todo lo que es capaz.

- Tu primera anotación en Holanda fue ante el Feyenoord, en donde milita Renato Tapia. ¿Qué te dijo luego de tu estreno goleador?

Fue un gran gol y muy bonito. Lo voy a recordar mucho, porque lo hice en un partido tan importante y contra un equipo grande aquí en Holanda y en el mundo. Con Renato, después del partido [estuvimos] hablando y riéndonos un poco. Al final, bueno, quedé un poco molesto porque nos empataron a último minuto y Renato también quedó igual porque su equipo no hizo un gran partido. Él está muy contento por cómo me está yendo.

- Permíteme que te saque un poco del contexto y te ubique en España. En LaLiga Santander, el Granada, tu exequipo, está entre los líderes.

Yo lo sigo siempre. Tengo muchos amigos ahí. Están haciendo una gran temporada y están muy motivados. Estoy contento por cómo le va al Granada, que es un equipo donde pertenecí por muchos años. Espero que le vaya bien y siga por ese camino.

- ¿Lamentas que el Granada no haya seguido confiando en tus capacidades?

No, no fue eso. Ya pasó por un tema mío. Quería tener más minutos. Tenía pensado jugar en Holanda desde hace mucho tiempo. Hubo opciones durante cuatro años consecutivos, pero el Granada, en ese momento, no quería dejarme ir. Cuando salió esta posibilidad [llegar al Emmen] la tomé sin pensarlo dos veces, porque buscaba jugar mucho y quería estar en un equipo donde el entrenador me dé la confianza suficiente para hacer lo que sé. Ahora las cosas se están dando como yo quería.

- ¿El Granada tiene un lugar en tu corazón?

Sí. Ha sido un lugar en donde he estado muchos años. Al principio fue duro, pero después las cosas mejoraron. Es una ciudad con gente muy linda. El club, por lo visto, se está manejando mejor que antes.

- ¿Qué sensaciones te deja tu retorno a la selección peruana?

Estoy muy contento. Tengo muy buenas sensaciones de volver en este momento a la selección peruana. Estoy teniendo muchísima confianza en mi equipo. He trabajado durante mucho tiempo para volver a la selección. La alegría que siento ahora es muy grande. Estoy muy agradecido con mi equipo y mi entrenador por la confianza que me han dado. Gracias a esto soy considerado en la selección. Ahora simplemente [toca] trabajar y hacerlo de la mejor manera.

- ¿Estabas ansioso por volver a la selección peruana?

Todo jugador quiere estar en su selección. Todo tiene su momento; todo llega. El entrenador toma las decisiones.

- ¿Cuánto has cambiado desde la vez que quedaste fuera de la lista definitiva para la Copa del Mundo 2018?

Mucho. Eso fue algo muy duro para mí. Me chocó bastante. Esas cosas, al final, le sirven a uno para madurar y hacerse más fuerte. El fútbol tiene estas cosas. Ahora lo importante es seguir trabajando, creciendo y aprendiendo. Yo estoy enfocado en mi equipo, mi familia y mi hija. Tengo que pensar siempre en ella para poder hacer las cosas de la mejor manera y, después de eso, seguramente que la selección vendrá cuando el comando técnico lo vea necesario.

- ¿Cuál fue el consejo que te dio Gareca tras dejarte fuera de esa nómina?

Eso fue hace tiempo. Fue un momento difícil tanto para mí como para el ‘profe’. Fue complicado para ambos. Siempre he sido muy bien tratado en la selección. No tengo nada que decir respecto de eso. Lo que conversamos queda entre nosotros. Lo importante es que soy joven, tengo 24 años y he madurado mucho. Sé que en cualquier momento volveré a la selección y me ganaré un lugar.

- ¿Te ves integrando este nuevo proceso eliminatorio para Qatar 2022?

Siempre me veo en la selección y siempre hago lo mejor para estar en ella. He venido haciendo las cosas bien y de seguro lo seguiré haciendo. Estoy muy convencido de lo que puedo lograr y hacer. He crecido muchísimo. Veo las cosas de otra manera.