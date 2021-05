Conforme a los criterios de Saber más

“Yo no le tenía miedo a los defensas, pero a esta enfermedad sí. Es muy horrible” . De entrada, don Hugo Sotil nos marca la cancha. En tiempos duros de COVID-19, es una alegría tener al otro lado del teléfono al que hizo felices a nuestros padres y abuelos. Sobre todo escuchar que está bien. El ‘Cholo’, cursando ya su temporada 74 en la vida, recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el último lunes en La Videna de San Luis. Al finalizar dio su mensaje a la Nación, como si estuviera llegando de México 70 o Argentina 78: “A todos mis compatriotas (les pido) que vengan a vacunarse porque esta enfermedad no cree en nadie”. Si algún ser querido duda sobre inocularse, muéstrele el video de nuestro héroe mundialista. Seguramente cambiará de opinión.

“Llegué, entregué mi documentación, hice mi cola como todos y pasé a vacunarme. Tenía miedo al inicio. Cuando ya había decidido hacerlo no pude dormir toda la noche, pero ahora estoy feliz”, cuenta el exdelantero de Municipal, Alianza Lima, Barcelona de España y la selección peruana.

Misma estrella de cine, don Hugo llegó al centro de vacunación de La Videna cubierto. Aunque el gorro del Barcelona y la mascarilla con la figura de Lionel Messi lo delataban. “No sé quién me descubrió. Yo estaba con mis dos mascarillas y mi familia. En ese momento alguien me dice: ‘Cholo’. Yo reacciono y le digo: ‘Sí’. Y ya me habían reconocido, ja ja . Me tomé fotos, uno por uno, con mucho cuidado”, señala.

Sobre si sufrió algún efecto secundario de consideración, Sotil fue claro: no. “Habré acabado a las 10 o 10:30. Vine a mi casa y me dio un sueño terrible. No me desperté hasta las 4 de la tarde . Pero de ahí todo tranquilo, amanecí sin problemas”, nos dice 24 horas después de recibir la primera dosis. “ Quiero pedirles a todos que se vacunen. Yo tengo más de 70 años, me he puesto y no pasé nada más que el sueño ”, añade con la esperanza de que lo escuchen.

Hugo Sotil recibiendo la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Ramón Mifflin y un pedido cumplido

En medio de una entrevista con GolPerú por el día de su cumpleaños 75 (5 de abril), Ramón Mifflin hizo un peculiar pedido al presidente de la República. “Un abrazo muy grande para ustedes, muchas gracias. Y espero verlos pronto, no me hagan sufrir más... Sagasti, mándame la vacuna, no seas malo ”, señaló causando la risa de los periodistas Martín Cassana y Karla Chocano. Y, seguramente, del televidente que se enganchó con la nota en ese momento.

"Sagasti mándame la vacuna, no seas malo": Ramón Mifflin exige al presidente ser vacunado

Un mes después de que se haga viral su pedido, el mundialista también recibió la primera dosis el último sábado . Fue en Punta Hermosa, el distrito que más lo quiere: el estadio municipal lleva su nombre.

“Yo fui disfrazado para que no me reconozcan, con todo tapado, ja ja. De todos modos la gente me reconoce, me tiene bastante cariño. Fui con mi esposa, a los dos nos aplicaron la primera dosis”, nos dice el ídolo de Sporting Cristal.

“ Yo no tuve ningún efecto secundario . Ahora el 20 me pondrán la segunda dosis y seguiré cuidándome como si no me hubieran puesto nada. A los peruanos les pido que se vacunen. Mal no les va a hacer . Hay muchos intereses generados, están mesclando la salud con la política, pero no tengan miedo”, agrega Mifflin. Ahora el pedido es para el pueblo.

Héctor Chumpitaz y su lucha contra el COVID-19

La mañana del 30 de abril del 2020, el Perú amaneció con una noticia alarmante. Héctor Chumpitaz contrajo el COVID-19 junto a sus esposa. El ‘Capitán de América’, recordando sus mejores épocas de férrea defensa, se enfrentó al temible virus sin miedo. “Hola amigos, les habla Héctor Chumpitaz para decirles que me están haciendo el tratamiento de lo mejor y me siento muy bien. Gracias a todos por su preocupación, cuídense”, señaló desde una clínica local donde estaba internado.

“En casa nadie sabían que mis padres tenían COVID-19. Mi papá tenía síntomas, pero no decía nada. Recién cuando mi mamá presenta un cuadro de pulmonía la llevan a la clínica San Gabriel. Ahí dio positivo, pero la regresaron porque no había cama ni nada . Le preguntamos cómo estaba mi papá y no tenía nada, se sentía bien. Fueron días muy duros, una etapa catastrófica que gracias a Dios superamos”, nos cuenta ‘Tito’ Chumpitaz, hijo de don Héctor.

Dos semanas después, el 12 de mayo, don Héctor y doña María Esther recibieron el alta médica. “Quiero agradecer a la clínica San Gabriel: he tenido un trato especial y por eso les doy las gracias a todos los que han estado pendientes, a los médicos, a las enfermeras, a las encargadas del servicio. Para mí eso es una alegría y me ha dado fuerzas para poder recuperarme, los felicito”, declaró. Al excapitán de la selección se le trató como lo que es, un ídolo .

El último 3 de abril, después de casi un año, Chumpitaz recibió por fin la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. El mundialista y campeón de América acudió hasta el colegio Bethooven, ubicado en el Centro de Lima para la primera dosis, pero pasó un momento amargo.

Héctor Chumpitaz recibiendo la vacuna contra el COVID-19.

“Con mi papá nos acercamos a un centro de vacunación cerca a su casa. Sin embargo, en la entrada, las enfermeras revisan y salía que no tenía 80 años sino 79 con 355 días. No querían vacunarlo . Estuvimos ahí discutiendo hasta que salió un doctor, se fijó y les dio la orden de aplicarle la dosis porque la segunda dosis se la iba a poner con 80 años”, relata ‘Tito’. “Con la primera dosis todo estuvo bien, pero con la segunda sí sufrió algunos efectos secundarios. Le dio taquicardia y escalofríos. El médico nos dijo que eso era normal. Ahora está tranquilo, en casa, y nosotros felices”, finaliza para alivio de todos los peruanos.

Así como Sotil, Mifflin y Chumpitaz; se espera que los otros mundialistas sean vacunados. A ellos, a los héroes de nuestros héroes, hay que cuidarlos. Siempre.

